Храм Метехи

Найдено 37 экскурсий в категории «Храм Метехи» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 80%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тбилиси - первое свидание
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
146 отзывов
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Цари, прачки и тулухчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
148 отзывов
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
60 за всё до 6 чел.
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Вглубь столетий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
591 отзыв
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
40 за человека
Тбилиси, каким его ждешь
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
350 отзывов
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
150 за человека
Ежедневная прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
15 за человека
Старый Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
3 часа
11 отзывов
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1510 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
Групповая
30 минут
3 отзыва
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
Насладиться пейзажами Тбилиси с нового ракурса
Начало: в районе Старого Тбилиси
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
20 за человека
Летопись эпох на перекрёстке империй
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
338 отзывов
Летопись эпох на перекрёстке империй: путешествие по историческому Тбилиси
Проведите 4 часа в путешествии по времени в самом сердце Тбилиси, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: У храма Метехи
Расписание: в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 16:30, в четверг и пятницу в 13:00, в субботу в 12:45
Завтра в 12:45
9 июня в 16:30
2010 за человека
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
68%
Групповая
3 часа
1 отзыв
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
289 за человека
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
4 отзыва
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
3633 за человека
Секрет Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
129 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
🚶 Пешая
скидка
80%
Групповая
4 часа
480 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
65$13 за человека
Две столицы за один день
🚌 На автобусе
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Групповая экскурсия по Тбилиси и Мцхете: путешествие в историю
Откройте для себя две столицы Грузии, погрузитесь в историю и культуру, посетив знаковые места и храмы
Начало: Метро Авлабари
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$75 за человека
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200140 за всё до 5 чел.
Комбинированная экскурсия - Тбилиси и Мцхета
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
7 отзывов
Комбинированная экскурсия: Тбилиси и Мцхета
Исследуйте красоту и историю двух грузинских столиц с комфортом двухэтажного автобуса-кабриолета
Начало: Коте Абхази 44
Расписание: Тур выезжает в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$35 за человека
Тбилиси во всей красе и самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
67 отзывов
Тбилиси во всей красе и самобытности
Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали N 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 99 за всё до 20 чел.
Тбилиси: нерассказанные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
90 за всё до 8 чел.
К сердцу Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
К сердцу Тбилиси
Начало: Georgia, tbilisi метро авлабари
Расписание: Любой дени в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$120 за всё до 10 чел.
Гармония древнего и современного Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Гармония древнего и современного Тбилиси
Влюбиться в очарование старинных и новейших уголков города на обзорной прогулке
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
12090 за всё до 5 чел.
Чайный променад по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Чайный променад по Тбилиси
Открыть историю грузинского чая, поучаствовать в чайной церемонии и познакомиться со Старым городом
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
80 за человека
Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
Обойти особые святыни, помолившись о сокровенном, и послушать рассказы о тбилисском прошлом
Начало: у станции метро Авлабари
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 50 за всё до 8 чел.
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала
Начало: В районе Серных бань
Завтра в 09:00
9 июня в 08:30
125 за человека
Гастро-винная и обзорная прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Гастро-винная и обзорная прогулка по Тбилиси
Поддаться очарованию древнего, но живого города
Начало: Ул. Горгасали 3
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
150 за всё до 5 чел.
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Узнать о самобытной культуре и вере этнорелигиозной группы и жизни её общины в столице Грузии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
12096 за всё до 3 чел.
Двуликий Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
80 за всё до 6 чел.
Атмосферный Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Атмосферный Тбилиси
Начало: Храм Метехи
Расписание: каждый день в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$75 за человека
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Прогуляться в группе по одному из древнейших районов города, где сохранился тифлисский колорит
Начало: В районе станции метро Авлабар
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4034 за человека
Тбилиси: симфония Старого города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Тбилиси: симфония Старого города
Погулять по древнейшей части города и прикоснуться к её архитектурным сюжетам
Начало: У метро Авлабари
9 июня в 10:30
13 июня в 11:00
21 за человека
Фотопрогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Тбилиси
Сделать тёплые кадры в городе, который словно создан для съёмок
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
200170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
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    в историю города, местные особенности, колорит, заострил внимание на деталях, которые самостоятельно и не заметишь… После чего я уже поняла для себя, куда мне ещё хочется вернуться и что рассмотреть подольше и поглубже! Хороший темп прогулки. Отличная подача инфо, чувство юмора… И хочется отметить как Гид вкладывал душу, с какой любовью рассказывал нам о своем Крае, о своей Родине! 💚 Благодарю!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
    читать дальше

    историей и культурой страны и города. Впечатлило, с какой любовью и гордостью Георгий рассказывал о истории своего города и страны, а также о культуре Грузии. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
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    успела познакомиться в мою прошлую поездку. Вот что значит быть местным жителем в пятом поколении, личные воспоминания, дом где жили её бабушка с дедушкой, такие подробности приближают и нас, туристов, к скрытой истории Тбилиси. Спасибо, Ирэна, спасибо Давид! Елена, Санкт-Петербург

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
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    с Серго все это осуществила - история, традиции, религия, легенды, самые важные и значимые уголки прекрасной столицы Грузии, прекрасные стихи знакомых и незнакомых поэтов. Не было вопроса, на который бы нам не ответил Серго. Первое, самое важное впечатление определило наше отношение - все было интересно, и хотелось узнать и увидеть больше, глубже. И это впечатление зародило то,что потом окрепло - интерес к самому городу, к стране и ее людям. Тбилиси нам очень понравился, здесь можно ходить бесконечно и каждый раз открывать новые интересные уголки, детали. Думаю, что такие люди как Серго и могут помочь все это увидеть. Жаль только, что в течение одной экскурсии не хватает времени охватить все исторические районы города - для этого нужно значительно больше времени. И наша благодарность Серго не только за прекрасное знакомство с городом, но и за его время - наша экскурсия продлилась дольше намеченного - столько нужно было показать и рассказать…

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
  • Л
    Людмила
    3 июня 2024
    Вглубь столетий Тбилиси
    Алекс подарил нам прекрасный Тбилиси, влюбил в Грузию! Экскурсия занимательная, время пролетело очень быстро! Дети не устали, задавали вопросы, запомнили интересные факты об истории Тбилиси! Профессиональный очень внимательный Гид!
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
    Лора отличный экскурсовод, которого мы смело можем порекомендовать! Рассказала очень много интересного про Тбилиси и Грузию в целом. Благодаря Лоре
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    мы узнали много нового и зашли в те места, куда бы самостоятельно не догадалась заглянуть. Поделилась полезной информацией (куда сходить, где купить вино и т. п.). Отвечала на все наши интересующие вопросы. Сама по себе Лора очень энергичная и позитивная, нам было с ней комфортно! И цена экскурсии демократичная! Если будем еще в Грузии - то обратимся еще раз к Лоре (она организовывает не только экскурсии по Тбилиси).

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Летопись эпох на перекрёстке империй
    Тимур хорошо владел информацией и достаточно понятно преподносил её. Продолжительность и маршрут были идеальны, шутки скрашивали серьёзность повествования. Темп подъёмов был приемлемым, Тимур ждал отстающих, создавалось впечатление, что человек действительно отдаётся профессии, не торопится поскорее закончить. Спасибо ему за это
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Мы с женой Очень рекомендуем Исая! Он - СУПЕР! Один из лучших гидов и людей в мире! Дмитрий и Елена!
  • Е
    Евгений
    29 мая 2024
    Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
    Спасибо Давиду за очень познавательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Храм Метехи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Тбилиси - первое свидание
  2. Цари, прачки и тулухчи
  3. Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
  4. Вдохновиться атмосферой Тбилиси
  5. Тбилиси - город, где живет Муза
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Храм Метехи" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 9 до 170 со скидкой до 80%. Туристы уже оставили гидам 3322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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