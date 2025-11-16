Тбилиси - Мцхета - Уплисцихе: дорогой Шёлкового пути
Путешествие по древним городам, в которых рождалась история Грузии
В этом путешествии вы проедете через тысячелетнюю историю Грузии. Посетите древнюю столицу Иберии и место коронации царицы Тамары. Увидите фрагмент Истинного Креста, на котором был распят Христос. Побываете в Гори и при желании зайдёте в музей Сталина. Отзвуки раннего христианства и Великого шёлкового пути будут сопровождать нас на всём маршруте.
Описание экскурсии
Мцхета — один из древнейших городов страны, бывшая столица Иберии в 1–5 веках. Здесь вы увидите тот самый вид, вдохновивший Лермонтова на строки поэмы «Мцыри»: слияние рек Куры и Арагви и монастырь Джвари, построенный в 6 веке.
Кафедральный собор Светицховели — сердце духовной жизни Грузии. Здесь, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа. Внутри храма вы увидите редкие фрески и уникальные христианские реликвии — мощи апостола Андрея Первозванного и фрагмент Истинного Креста, на котором был распят Иисус.
Гори — родной город Иосифа Сталина. По желанию можно посетить музей, где собрана необычная экспозиция, рассказывающая о его детстве, семье и личном вагоне.
Уплисцихе — пещерный город, которому около 3000 лет. Здесь приносили жертвы, воевали за веру. Именно здесь, по легенде, была коронована царица Тамара. До наших дней сохранилось 150 пещер из 700 — вы пройдёте по каменным улицам и заглянете в древние залы для ритуалов.
Тайминг (ориентировочный):
9:00 — выезд из Тбилиси 9:40 — Мцхета и собор Светицховели 11:00 — монастырь Джвари 13:30 — Уплисцихе 16:00 — музей Сталина в Гори 19:00 — возвращение в Тбилиси По желанию в середине поездки — обед (1 час)
Организационные детали
Едем на комфортабельном кроссовере или минивэне (зависит от состава группы)
Для посещения храмов женщинам надо иметь при себе платок. Также всем необходима удобная обувь, желательно спортивная
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Вход в Уплисцихе — 15 лари (≈ €5)
Музей Сталина — 15 лари (≈ €5)
Обед (по желанию): можно перекусить в дороге или зайти в кафе/ресторан
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного адреса Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 1485 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Я член Ассоциации гидов Грузии, провожу авторские туры по восточной части нашей прекрасной читать дальше
страны. Грузия — словно родной дом, где вас ждёт тёплый приём! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, покажу самые красивые виды и потаённые уголки. Подскажу, где делать незабываемые фото на память. Вам будет приятно вернуться домой и, рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.