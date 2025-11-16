В этом путешествии вы проедете через тысячелетнюю историю Грузии. Посетите древнюю столицу Иберии и место коронации царицы Тамары. Увидите фрагмент Истинного Креста, на котором был распят Христос. Побываете в Гори и при желании зайдёте в музей Сталина. Отзвуки раннего христианства и Великого шёлкового пути будут сопровождать нас на всём маршруте.

Мцхета — один из древнейших городов страны, бывшая столица Иберии в 1–5 веках. Здесь вы увидите тот самый вид, вдохновивший Лермонтова на строки поэмы «Мцыри»: слияние рек Куры и Арагви и монастырь Джвари, построенный в 6 веке.

Кафедральный собор Светицховели — сердце духовной жизни Грузии. Здесь, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа. Внутри храма вы увидите редкие фрески и уникальные христианские реликвии — мощи апостола Андрея Первозванного и фрагмент Истинного Креста, на котором был распят Иисус.

Гори — родной город Иосифа Сталина. По желанию можно посетить музей, где собрана необычная экспозиция, рассказывающая о его детстве, семье и личном вагоне.

Уплисцихе — пещерный город, которому около 3000 лет. Здесь приносили жертвы, воевали за веру. Именно здесь, по легенде, была коронована царица Тамара. До наших дней сохранилось 150 пещер из 700 — вы пройдёте по каменным улицам и заглянете в древние залы для ритуалов.

Тайминг (ориентировочный):

9:00 — выезд из Тбилиси

9:40 — Мцхета и собор Светицховели

11:00 — монастырь Джвари

13:30 — Уплисцихе

16:00 — музей Сталина в Гори

19:00 — возвращение в Тбилиси

По желанию в середине поездки — обед (1 час)

Организационные детали

Едем на комфортабельном кроссовере или минивэне (зависит от состава группы)

Для посещения храмов женщинам надо иметь при себе платок. Также всем необходима удобная обувь, желательно спортивная

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: