Тбилиси - Мцхета - Уплисцихе: дорогой Шёлкового пути

Путешествие по древним городам, в которых рождалась история Грузии
В этом путешествии вы проедете через тысячелетнюю историю Грузии. Посетите древнюю столицу Иберии и место коронации царицы Тамары. Увидите фрагмент Истинного Креста, на котором был распят Христос. Побываете в Гори и при желании зайдёте в музей Сталина. Отзвуки раннего христианства и Великого шёлкового пути будут сопровождать нас на всём маршруте.
Описание экскурсии

Мцхета — один из древнейших городов страны, бывшая столица Иберии в 1–5 веках. Здесь вы увидите тот самый вид, вдохновивший Лермонтова на строки поэмы «Мцыри»: слияние рек Куры и Арагви и монастырь Джвари, построенный в 6 веке.

Кафедральный собор Светицховели — сердце духовной жизни Грузии. Здесь, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа. Внутри храма вы увидите редкие фрески и уникальные христианские реликвии — мощи апостола Андрея Первозванного и фрагмент Истинного Креста, на котором был распят Иисус.

Гори — родной город Иосифа Сталина. По желанию можно посетить музей, где собрана необычная экспозиция, рассказывающая о его детстве, семье и личном вагоне.

Уплисцихе — пещерный город, которому около 3000 лет. Здесь приносили жертвы, воевали за веру. Именно здесь, по легенде, была коронована царица Тамара. До наших дней сохранилось 150 пещер из 700 — вы пройдёте по каменным улицам и заглянете в древние залы для ритуалов.

Тайминг (ориентировочный):

9:00 — выезд из Тбилиси
9:40 — Мцхета и собор Светицховели
11:00 — монастырь Джвари
13:30 — Уплисцихе
16:00 — музей Сталина в Гори
19:00 — возвращение в Тбилиси
По желанию в середине поездки — обед (1 час)

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном кроссовере или минивэне (зависит от состава группы)
  • Для посещения храмов женщинам надо иметь при себе платок. Также всем необходима удобная обувь, желательно спортивная
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Вход в Уплисцихе — 15 лари (≈ €5)
  • Музей Сталина — 15 лари (≈ €5)
  • Обед (по желанию): можно перекусить в дороге или зайти в кафе/ресторан

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От удобного адреса Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 1485 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Я член Ассоциации гидов Грузии, провожу авторские туры по восточной части нашей прекрасной
страны. Грузия — словно родной дом, где вас ждёт тёплый приём! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, покажу самые красивые виды и потаённые уголки. Подскажу, где делать незабываемые фото на память. Вам будет приятно вернуться домой и, рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.

