Описание экскурсииОт Метехи до серных бань: волшебное путешествие по сердцу Тбилиси! Приглашаем вас на незабываемую прогулку по самым живописным уголкам Старого Тбилиси! Вас также ждет винная дегустация (по желанию). Откройте для себя очарование этого древнего города вместе с нами! Наш маршрут:
- Начало пути: мы встретимся во дворе Метехи, у подножия величественного памятника царю Вахтангу Горгасали, основателю Тбилиси.
- Панорамные виды: спускаемся в чарующий Парк Рике. Сделаем потрясающие фотографии на знаменитом стеклянном мосту, любуясь панорамными видами. Прогуляемся по аллеям парка, направляясь к знаменитому кукольному театру Резо Габриадзе.
- Кофе-пауза (по желанию): насладимся ароматным кофе, чтобы набраться сил для дальнейшего путешествия.
- Улицы старого города: пройдем по изящной улице Шавтели к Патриархату Грузии, сердцу грузинской православной церкви.
- Традиции гостеприимства: полюбуемся памятником Тамады — символом грузинского гостеприимства и застолий.
- В сердце старого города: почувствуем атмосферу легендарной улицы Шардени, ведущей к серным баням.
- Культурное наследие: остановимся у серных бань, где бывали Пушкин и Дюма.
- Вдохновение художника: вспомним о великом художнике Нико Пиросмани у его памятника, о котором поется в знаменитой песне «Миллион алых роз».
- Прогулка по красочной Красильной улице: отправимся к центральной площади Старого города – Мейдан.
- Завершение путешествия: на площади Мейдан, у знаменитой надписи «I love Tbilisi», мы попрощаемся, сохранив в памяти самые яркие впечатления от этого удивительного города!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дерево желание
- Мост 100 000 мучеников
- Мечеть
- Мост Мира
- Метехский храм
- Синагога
- Памятник Тамады
- Парк Софико Чиаурели
- Площадь Мейдан
- Армянская церковь Суб-Геворк
- Квартал Серных бань
- Панорамный вид на старый город и парк Рике
- Ул. Метехи
- Винный подъем
- Слезы скалы
- Инжирное ущелье
- Памятник Пиросмани
- Балкончик Царицы Дареджан
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм Метехи, возле Памятника Царя Горгасали
Завершение: Старый город Мейдан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
