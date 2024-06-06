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колоритом. Конечно, увидеть основные достопримечательности можно и самим, но в сопровождении гида это совсем по-другому: удобно составлен маршрут, узнаешь много нового и интересного, подмечаешь детали, окунаешься в традиции, и в итоге знакомишься с душой Тбилиси. В лёгкой непринуждённой форме мы посетили основные знаковые места Тбилиси и даже больше, и это всё за 3,5 часа. Впечатлений масса и остались самые тёплые воспоминания. Рекомендую от души!