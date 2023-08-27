Как вино со временем становится только лучше, так и Тбилиси с возрастом прибавляет колорита и степенности. Прогуляемся по местам, где зарождался город, – по району серных бань, и прочувствуем его историю. В центре мегаполиса найдём глубокий каньон и водопад, а с водной глади Куры увидим старые кварталы. И конечно, вы не уйдёте без дегустации «правильных» вин.

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Описание

Что вас ожидает

Серные бани, ущелье, водопад

Мы встретимся с вами в сквере Гейдара Алиева, поговорим о пользе серных бань и о старинных традициях, связанных с ними. Увидим памятник кочи и обсудим, в каких странах он ещё встречается. Направимся в Инжировое ущелье, найдём корень инжира возрастом более 400 лет и исток серной воды. Расскажу о происхождении названия ущелья и о его истории. В самом центре оживлённого города-миллионника встретим водопад.

Речной променад и винная дегустация

По секретному 200-метровому туннелю направимся к пирсу, где сядем на катер. Во время получасовой водной прогулки взглянем на Тбилиси с другого ракурса. Поговорим о том, почему Грузия стала многонациональной страной и какое значение для неё имела Кура. Завершим наше приятное путешествие дегустацией «правильных» вин. Попробуете настоящие Хванчкару и Киндзмараули и поймёте, чем они отличаются от заводских.

Организационные детали