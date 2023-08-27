Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Прокатиться по Куре и узнать истории древнего города в мини-группе
5
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Как вино со временем становится только лучше, так и Тбилиси с возрастом прибавляет колорита и степенности. Прогуляемся по местам, где зарождался город, – по району серных бань, и прочувствуем его историю. В центре мегаполиса найдём глубокий каньон и водопад, а с водной глади Куры увидим старые кварталы. И конечно, вы не уйдёте без дегустации «правильных» вин.
Ближайшие даты:
28 сен
29 сен
30 сен
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Серные бани, ущелье, водопад
Мы встретимся с вами в сквере Гейдара Алиева, поговорим о пользе серных бань и о старинных традициях, связанных с ними. Увидим памятник кочи и обсудим, в каких странах он ещё встречается. Направимся в Инжировое ущелье, найдём корень инжира возрастом более 400 лет и исток серной воды. Расскажу о происхождении названия ущелья и о его истории. В самом центре оживлённого города-миллионника встретим водопад.
Речной променад и винная дегустация
По секретному 200-метровому туннелю направимся к пирсу, где сядем на катер. Во время получасовой водной прогулки взглянем на Тбилиси с другого ракурса. Поговорим о том, почему Грузия стала многонациональной страной и какое значение для неё имела Кура. Завершим наше приятное путешествие дегустацией «правильных» вин. Попробуете настоящие Хванчкару и Киндзмараули и поймёте, чем они отличаются от заводских.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость входят прогулка на катере, сопровождение гида и дегустация вин
ежедневно в 12:00 и 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в сквере Гейдара Алиева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 34 туристов
Гамарджоба! Меня зовут Давид, я коренной тбилисец. Дважды сертифицированный гид, в туризме работаю больше 5 лет. О Грузии и грузинах знаю не понаслышке, а с самого детства. Подход ко всем гостям индивидуальный, всё зависит от ваших интересов и желаний, также в своих турах делаю большой акцент на вашей безопасности.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
27 авг 2023
Спасибо большое Давиду за возможность прочувствовать атмосферу Тбилиси. Отличная неутомительная экскурсия для тех кто впервые в этом прекрасном городе. Были с ребенком. Много интересной информации и красивых мест. Прогулка на кораблике по Куре под зажигательную музыку и дегустация нескольких сортов вина в старинном погребе! Давид, благодарим за экскурсию, фото и подсказки куда сходить самостоятельно! Ресторанчик по вашему совету просто восторг! Смотрим фото и уже скучаем! Обязательно вернемся в Тбилиси, но уже большой компанией! 🫶🏻🇬🇪
И
Ирина
25 авг 2023
Экскурсию проводила Лора. Очень понравилась и экскурсия и гид. Содержательно,интересно. Спасибо.
Ирина
17 авг 2023
Давид - потомственный гид и с кучей образований и дипломов. Маршрут выверен, слушать приятно, речь грамотная, четкая, шутки добрые и теплые))) Очень внимателен к гостям. Всегда ответит на вопросы, подождет, пока сфотографируются все, сам подскажет где лучшее место для фото, даст рекомендации, куда идти после, где ужинать, где вино покупать и как найти мастерскую перегородчатой эмали … Я в полном восторге! Каждая обзорная экскурсия по Тбилиси - разная, и советую обязательно сходить с Давидом, если уже были на другой обзорной. Кораблик по Куре - тоже новый взгляд на город!)))
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси