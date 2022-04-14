Тианети, Сабадурский лес - ожившая сказка в Грузии

Один из самых прекрасных и живописных лесов находится в стороне от туристических маршрутов

Индивидуальная
Один из самых прекрасных и живописных лесов находится в стороне от туристических маршрутов, в величественных храмах находятся многовековые реликвии и легенды шепчут о королях, правивших там многими веками!
Тианети, Сабадурский лес - ожившая сказка в Грузии
Тианети, Сабадурский лес - ожившая сказка в Грузии
Тианети, Сабадурский лес - ожившая сказка в Грузии
Тианети, Сабадурский лес - ожившая сказка в Грузии
Тианети, Сабадурский лес - ожившая сказка в Грузии
Тианети, Сабадурский лес - ожившая сказка в Грузии

Что вас ожидает 🤩

  • Уджарма
  • Озеро Сиони
  • Сабадурский Лес
  • Медвежий Питомник

Что вас ожидает:

    Волшебный лес Сабадури
    Недалеко от Тбилиси расположился район, который исторически принадлежал самостоятельному царству Кахети. Это находится близ известных исторических памятников Мцхеты. Тианети стоит в стороне от туристических маршрутов. Впрочем это не мешает людям посещать эту прекрасную местность.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
    Завершение: Tbilisi, Meydan
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 10:00

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