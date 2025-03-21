В заповедник Вашловани - с вкусным завтраком и пикником

Оказаться среди красот грузинской саванны, узнать больше о флоре и фауне и побывать в монастыре
Путешествовать по Грузии — это не только любоваться видами, но и вкусно есть, душевно общаться и познавать особенности того или иного края.

На этот раз мы займёмся всем этим в восточной части страны, на просторах грузинской саванны в заповеднике Вашловани.

Удивительные пейзажи, любопытные артефакты времён Юрского периода, пикник с видами — в нашей программе.
В заповедник Вашловани - с вкусным завтраком и пикником
В заповедник Вашловани - с вкусным завтраком и пикником
В заповедник Вашловани - с вкусным завтраком и пикником
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

9:00 — держим путь на самый восток Грузии

10:30 — в посёлке Бадиаури завтракаем местным сыром и Саперави Квеври (чёрное вино)

11:30 — остановка у подножья горы Елия, где мы посетим монастырь пророка Илии с атмосферой умиротворения и прекрасными видами на Иорскую долину

12:00 — в городишке Дедоплисцхаро отметимся в визит-центре заповедника. Это приграничная зона, поэтому обязательно нужно получить разрешение

12:30 — по пути будем проезжать одну из самых плодородных и высокогорных долин Грузии — Шираки

13:00 — мы в заповеднике Вашловани

14:30 — первая остановка — Пантишара (Медвежий овраг). Проедем по руслу высохшей реки, увидим места гнездования ласточек и ракушки Юрского периода

15:30 — время обеда. Пока вы будете исследовать древнее русло реки, я подготовлю для вас пикник

16:30 — спускаемся по руслу высохшей реки в долину реки Иори, на равнину Самухи, где можно увидеть обитателей местной саванны — антилоп джейран

18:00 — направляемся обратно в Тбилиси и спустя 3 часа будем в столице

Во время путешествия вы узнаете:

  • о гастрономических традициях Грузии
  • уникальной природе — флоре и фауне долины
  • геологии и палеонтологии региона (здесь до сих пор находят интересные окаменелости, ведь раньше это было морское дно)
  • важной работе заповедников по сохранению биоразнообразия

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 7 лет
  • С собой обязательно нужен паспорт
  • В ущелье по маршруту можно будет покататься на лошади, оплачивается отдельно (100 лари с человека)
  • Поездка проходит на внедорожнике 4×4 Mitsubishi Delica или Mercedes ML
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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