Путешествовать по Грузии — это не только любоваться видами, но и вкусно есть, душевно общаться и познавать особенности того или иного края. На этот раз мы займёмся всем этим в восточной части страны, на просторах грузинской саванны в заповеднике Вашловани. Удивительные пейзажи, любопытные артефакты времён Юрского периода, пикник с видами — в нашей программе.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

9:00 — держим путь на самый восток Грузии

10:30 — в посёлке Бадиаури завтракаем местным сыром и Саперави Квеври (чёрное вино)

11:30 — остановка у подножья горы Елия, где мы посетим монастырь пророка Илии с атмосферой умиротворения и прекрасными видами на Иорскую долину

12:00 — в городишке Дедоплисцхаро отметимся в визит-центре заповедника. Это приграничная зона, поэтому обязательно нужно получить разрешение

12:30 — по пути будем проезжать одну из самых плодородных и высокогорных долин Грузии — Шираки

13:00 — мы в заповеднике Вашловани

14:30 — первая остановка — Пантишара (Медвежий овраг). Проедем по руслу высохшей реки, увидим места гнездования ласточек и ракушки Юрского периода

15:30 — время обеда. Пока вы будете исследовать древнее русло реки, я подготовлю для вас пикник

16:30 — спускаемся по руслу высохшей реки в долину реки Иори, на равнину Самухи, где можно увидеть обитателей местной саванны — антилоп джейран

18:00 — направляемся обратно в Тбилиси и спустя 3 часа будем в столице

Во время путешествия вы узнаете:

о гастрономических традициях Грузии

уникальной природе — флоре и фауне долины

геологии и палеонтологии региона (здесь до сих пор находят интересные окаменелости, ведь раньше это было морское дно)

важной работе заповедников по сохранению биоразнообразия

Организационные детали