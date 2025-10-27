Вам надо попасть из Тбилиси в столицу Армении? Советую сделать это максимально продуктивно — ведь на пути столько интереснейших мест со своими увлекательными историями. Можно проехать мимо них и не заметить этой красоты — но только если вы не отправитесь в поездку со мной. Я наполню ваше путешествие между двух столиц насыщенными рассказами и живописными локациями.

Описание экскурсии

Агарцинский монастырь

А затем мы доедем до древнего монастыря, спрятанного в лесу. Пройдёмся по монастырскому комплексу, на территории которого расположилось 4 церкви. Увидим нетронутую усыпальницу царя и дерево, исполняющее желания. Здесь же, в монастыре, пекут вкусную гату — пирог со сладкой начинкой. Вы сможете её попробовать.

Старый Дилижан и ферма маралов

Этот курортный город называют «армянской Швейцарией». Мы прогуляемся по старой части колоритного Дилижана, и я расскажу вам его историю. После заедем на ферму маралов, где пообщаемся с милыми животными.

Севан и Севанаванк

По дороге мы остановимся у знаменитого озера и посетим Севанаванк — единственный древний армянский монастырь, основанный женщиной, принцессой Мириам, дочерью Ашота I Багратуни. С полуострова откроется красивый вид на водные просторы.

Организационные детали