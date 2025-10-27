Вам надо попасть из Тбилиси в столицу Армении? Советую сделать это максимально продуктивно — ведь на пути столько интереснейших мест со своими увлекательными историями.
Можно проехать мимо них и не заметить этой красоты — но только если вы не отправитесь в поездку со мной. Я наполню ваше путешествие между двух столиц насыщенными рассказами и живописными локациями.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Агарцинский монастырь
А затем мы доедем до древнего монастыря, спрятанного в лесу. Пройдёмся по монастырскому комплексу, на территории которого расположилось 4 церкви. Увидим нетронутую усыпальницу царя и дерево, исполняющее желания. Здесь же, в монастыре, пекут вкусную гату — пирог со сладкой начинкой. Вы сможете её попробовать.
Старый Дилижан и ферма маралов
Этот курортный город называют «армянской Швейцарией». Мы прогуляемся по старой части колоритного Дилижана, и я расскажу вам его историю. После заедем на ферму маралов, где пообщаемся с милыми животными.
Севан и Севанаванк
По дороге мы остановимся у знаменитого озера и посетим Севанаванк — единственный древний армянский монастырь, основанный женщиной, принцессой Мириам, дочерью Ашота I Багратуни. С полуострова откроется красивый вид на водные просторы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, посещение фермы маралов и услуги гида
- Путешествие пройдёт на семиместном автомобиле Toyota Ipsum. Детское автокресло предоставлю за дополнительную плату
- Гата оплачивается дополнительно: от 1000 до 4000 драмов
- Могу забрать компанию из 6 человек. Но если у вас большой багаж, в машине поместятся только 4 пассажира.
- Заберу вас из любой локации в Тбилиси и доставлю в любое место в Ереване
- По вашему желанию можем добавить в маршрут и другие остановки. Подробности обсудим в личной переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1339 туристов
Хочу показать вам Армению такой, какой её видит человек, любящий свою страну. Для меня это больше, чем просто работа. Кроме полезной информации, вы получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Galina
28 окт 2025
Если вы хотите провести замечательный день в путешествии из Тбилиси в Ереван с эрудированным, интеллигентным и приятным гидом, то вам сюда! Огромное спасибо, Давид, за интересную и познавательную экскурсию!
Входит в следующие категории Тбилиси
