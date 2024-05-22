1 чел.
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скидка
25%
Групповая
13 часов
Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии
Путешествие по маршруту Тбилиси - Ахпат - Санаин - Севан - Ереван - Тбилиси
Начало: На улице Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
155€117 за человека
Мини-группа
13 часов
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Дилижан, монастырь Агарцин, озеро Севан и Ереван - познакомиться с визитными карточками страны
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
€180 за человека
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана
Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€205 за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
Увидеть природные красоты страны, посетить курортный Дилижан и познакомиться с символами столицы
Начало: в районе Майдана
Расписание: ежедневно в 06:45
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- nnastia22 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Водитель был очень классным и показал нам лучшие места в Армения. 100% рекомендую эту фирму. Все было действительно легко от начала до конец. Спасибо!
- kkato22 мая 2024Агенство просто супер,с ними очень интересно,правильные туры,супер гиды,водители и машины!!! Очень советую.
- kkatia20 мая 2024Посетили сегодня эту замечательную экскурсию и остались довольны. Сопровождал нас прекрасный экскурсовод и чудесный водитель, оба подробно рассказывали об истории
- ММихаил10 апреля 2024Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный
- ББерта7 апреля 2024Прекрасная экскурсия, отлично организованная и оптимально для однодневного путешествия знакомящая с Арменией и Ереваном. Гид Арчи - пример каким должен и
- ВВладимир25 февраля 2024Все было отлично. Одним выстрелов двух зайцев. Отдыхали в Грузии, на один день в Армению -это отличный вариант. Всё самое главное посмотрели. Остались в восторге. Гид Тимир👍
- ЛЛилия4 февраля 2024Отлично провели время. Наш гид Тимур сопровождал нас всё время,развёрнуто давал описание каждому историческому месту. Армения нас встретила снежной погодой,но это не омрачило наших впечатлений! Хочется выразить огромную благодарность Тимуру за его титанический труд👍!
- ННаталия8 января 2024Спасибо большое Ашоту за оперативную организацию, а водителю Сергею за спокойную дорогу и внимательное отношение. Было уютно, комфортно и безопасно. Нас вовремя забрали и вовремя доставили в аэропорт, еще и озеро Севан по дороге посетили. Было очень приятно! Однозначно рекомендуем👍🏻
- ММихаил13 сентября 2023Отличная поездка! Большое спасибо водителю Тачату.
- SShepovalov21 апреля 2023Поначалу сомневались, стоит ли брать трансфер или перелет. В итоге выбрали трансфер и не пожалели. Маршрут интересный, водитель вежливый, машина удобная. По пути заехали на озеро Севан и в ресторан там же. Все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Ереван»
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