n nastia Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии Экскурсия очень понравилась. Водитель был очень классным и показал нам лучшие места в Армения. 100% рекомендую эту фирму. Все было действительно легко от начала до конец. Спасибо!

k kato Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии Агенство просто супер,с ними очень интересно,правильные туры,супер гиды,водители и машины!!! Очень советую.

k katia Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии читать дальше Грузии и Армении, узнали много интересных фактов, получили ответы на все интересующие вопросы. Давно не получала такую массу положительных эмоций от экскурсий. Всем рекомендую!! Посетили сегодня эту замечательную экскурсию и остались довольны. Сопровождал нас прекрасный экскурсовод и чудесный водитель, оба подробно рассказывали об истории

М Михаил Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси читать дальше водитель. Поездка была долгой, но тем не менее всегда интересной и увлекательной. Мы уже ранее бывали в Армении, но ребята нам открыли ее с новой стороны. Очень рекомендую) Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный

Б Берта Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси читать дальше может быть гид- соединение внимания и заботы о путешественника и о личное знание исторического и культурологического материала +отличное чувство юмора. Прекрасный водитель Давид, аккуратно и предельно безопасно ведущий машину. Ну и конечно прекрасные виды озера, заснеженные горы, древние монастыри, армянская Щвейцария, Ереван - все это делает экскурсию просто обязательной для посещения. Огромное спасибо Арчи и Давиду!!! Прекрасная экскурсия, отлично организованная и оптимально для однодневного путешествия знакомящая с Арменией и Ереваном. Гид Арчи - пример каким должен и

В Владимир Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе Все было отлично. Одним выстрелов двух зайцев. Отдыхали в Грузии, на один день в Армению -это отличный вариант. Всё самое главное посмотрели. Остались в восторге. Гид Тимир👍

Л Лилия Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе Отлично провели время. Наш гид Тимур сопровождал нас всё время,развёрнуто давал описание каждому историческому месту. Армения нас встретила снежной погодой,но это не омрачило наших впечатлений! Хочется выразить огромную благодарность Тимуру за его титанический труд👍!

Н Наталия Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах Спасибо большое Ашоту за оперативную организацию, а водителю Сергею за спокойную дорогу и внимательное отношение. Было уютно, комфортно и безопасно. Нас вовремя забрали и вовремя доставили в аэропорт, еще и озеро Севан по дороге посетили. Было очень приятно! Однозначно рекомендуем👍🏻

М Михаил Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах Отличная поездка! Большое спасибо водителю Тачату.