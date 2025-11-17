Если вы путешествуете по Грузии и хотите легко попасть в сказочную Кахетию — наш трансфер станет отличным решением! Опытный водитель нашей команды встретит вас в центре Тбилиси на комфортабельном минивэне Honda, поможет с багажом и довезёт до любого отеля в регионе.
В дороге вы насладитесь пейзажами: виноградники, холмы и горные хребты — всё за окном будто с открытки.
В дороге вы насладитесь пейзажами: виноградники, холмы и горные хребты — всё за окном будто с открытки.
Описание трансфер
Организационные детали
- Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
- За дополнительную плату возможна встреча в аэропорту или в любом туристическом месте — подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 1485 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Я член Ассоциации гидов Грузии, провожу авторские туры по восточной части нашей прекрасной
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
55%
Групповая
до 17 чел.
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€18
€40 за человека
Групповая
до 19 чел.
Винный тур по Кахетии
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от монастыря Бодбе до улиц Сигнахи. Откройте для себя грузинские традиции и попробуйте местные вина
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$19 за человека
-
35%
Групповая
до 19 чел.
Магия Кахетии: Бодбе, Сигнахи, Телави
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: древние монастыри, винные подвалы и живописные виды ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: Тбилиси, ул. Абано, 13
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
$19.50
$30 за человека