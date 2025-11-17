Мои заказы

Трансфер из Тбилиси в Кахетию

С комфортом добраться до Телави, Сигнахи или другой точки живописного региона
Если вы путешествуете по Грузии и хотите легко попасть в сказочную Кахетию — наш трансфер станет отличным решением! Опытный водитель нашей команды встретит вас в центре Тбилиси на комфортабельном минивэне Honda, поможет с багажом и довезёт до любого отеля в регионе.

В дороге вы насладитесь пейзажами: виноградники, холмы и горные хребты — всё за окном будто с открытки.
Описание трансфер

Организационные детали

  • Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
  • За дополнительную плату возможна встреча в аэропорту или в любом туристическом месте — подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 1485 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Я член Ассоциации гидов Грузии, провожу авторские туры по восточной части нашей прекрасной
читать дальше

страны. Грузия — словно родной дом, где вас ждёт тёплый приём! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, покажу самые красивые виды и потаённые уголки. Подскажу, где делать незабываемые фото на память. Вам будет приятно вернуться домой и, рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.

