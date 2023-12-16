Идеальный способ пересечь границу и добраться до нужного города
Предлагаем услуги трансфера на комфортабельном автомобиле или минивэне бизнес-класса с русскоязычным водителем. Путь из Тбилиси во Владикавказ проходит по живописной Военно-Грузинской дороге. По пути мы сможем остановиться полюбоваться видами. Также предусмотрена остановка на обед (по желанию). У нас есть дополнительный багажник и детские кресла — установим по запросу!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Мы заберём вас из удобного вам места в Тбилиси/Владикавказе (отель, вокзал, аэропорт и т. д.), поможем с багажом, перевезём через границу по красивой Военно-Грузинской дороге и доставим по нужному адресу.
- Предусмотрена остановка на обед в ресторане (можно её не делать).
- В светлое время суток можем посетить храм и крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и арку дружбы в Гудаури — это входит в стоимость трансфера.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле или минивэне бизнес-класса в зависимости от кол-ва людей.
- Есть дополнительное багажное отделение, которое можно установить по запросу.
- Для маленьких путешественников предусмотрены детские кресла.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 2017 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь во многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.
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