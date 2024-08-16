Трансфер из Тбилиси во Владикавказ предлагает комфортное путешествие на автомобиле или минивэне бизнес-класса.
Поездка проходит по живописной Военно-Грузинской дороге, где можно остановиться, чтобы насладиться видами. Русскоязычный водитель обеспечит безопасный и приятный путь. Дополнительные удобства включают багажное отделение и детские кресла.
В стоимость входит возможность посетить храм и крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и арку дружбы в Гудаури
Поездка проходит по живописной Военно-Грузинской дороге, где можно остановиться, чтобы насладиться видами. Русскоязычный водитель обеспечит безопасный и приятный путь. Дополнительные удобства включают багажное отделение и детские кресла.
В стоимость входит возможность посетить храм и крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и арку дружбы в Гудаури
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельные автомобили
- 🗣 Русскоязычный водитель
- 🌄 Живописные виды
- 🍽 Возможность остановки на обед
- 👶 Детские кресла по запросу
- 🧳 Дополнительное багажное отделение
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для поездок по горным дорогам. В эти месяцы можно насладиться яркими пейзажами и комфортной температурой. Октябрь и апрель также подходят для путешествий, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, дорога может быть менее предсказуемой из-за снега, но опытные водители обеспечат безопасный трансфер.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм и крепость Ананури
- Жинвальское водохранилище
- Арка дружбы в Гудаури
Описание трансфер
- Мы заберём вас из удобного вам места в Тбилиси/Владикавказе (отель, вокзал, аэропорт и т. д.), поможем с багажом, перевезём через границу по красивой Военно-Грузинской дороге и доставим по нужному адресу
- Предусмотрена остановка на обед в ресторане (можно её не делать)
- В светлое время суток можем посетить храм и крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и арку дружбы в Гудаури — это входит в стоимость трансфера
А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле или минивэне бизнес-класса в зависимости от кол-ва людей
- Есть дополнительное багажное отделение, которое можно установить по запросу
- Для маленьких путешественников предусмотрены детские кресла
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 25728 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Спасибо за трансфер. Добрались быстро. Водитель вежливый и предупредителен. Дал хорошие рекомендации)
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