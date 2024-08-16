Трансфер из Тбилиси во Владикавказ предлагает комфортное путешествие на автомобиле или минивэне бизнес-класса.



Поездка проходит по живописной Военно-Грузинской дороге, где можно остановиться, чтобы насладиться видами. Русскоязычный водитель обеспечит безопасный и приятный путь. Дополнительные удобства включают багажное отделение и детские кресла.



В стоимость входит возможность посетить храм и крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и арку дружбы в Гудаури

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для поездок по горным дорогам. В эти месяцы можно насладиться яркими пейзажами и комфортной температурой. Октябрь и апрель также подходят для путешествий, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, дорога может быть менее предсказуемой из-за снега, но опытные водители обеспечат безопасный трансфер.

Сейчас август — это идеальное время.