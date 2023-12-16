Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)

Индивидуальный трансфер в Тбилиси

Идеальный способ пересечь границу и добраться до нужного города

Предлагаем услуги трансфера на комфортабельном автомобиле или минивэне бизнес-класса с русскоязычным водителем. Путь из Тбилиси во Владикавказ проходит по живописной Военно-Грузинской дороге. По пути мы сможем остановиться полюбоваться видами. Также предусмотрена остановка на обед (по желанию). У нас есть дополнительный багажник и детские кресла — установим по запросу!
Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)
Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)
Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)
Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)
Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)
Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)
Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
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дек
22
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Тбилиси/Владикавказе (отель, вокзал, аэропорт и т. д.), поможем с багажом, перевезём через границу по красивой Военно-Грузинской дороге и доставим по нужному адресу.
  • Предусмотрена остановка на обед в ресторане (можно её не делать).
  • В светлое время суток можем посетить храм и крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и арку дружбы в Гудаури — это входит в стоимость трансфера.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле или минивэне бизнес-класса в зависимости от кол-ва людей.
  • Есть дополнительное багажное отделение, которое можно установить по запросу.
  • Для маленьких путешественников предусмотрены детские кресла.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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