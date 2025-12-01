Путешествие начнётся в сердце кахетинских традиций. В Манави гостеприимные хозяева поделятся с вами секретами домашнего виноделия, угостят мёдом и научат готовить чурчхелу — символ солнечной Грузии. В Бадиури вы попробуете ароматный хлеб, увидите технологию испечения в тандыре и попробуете свежие сыры, словно только что с деревенского стола. Эти простые, но искренние угощения становятся первым прикосновением к щедрой душе края. Дорога приведёт к монастырю Бодбе — святыне, связанной с именем Святой Нино, где царит особая тишина и открываются величественные виды на Алазанскую долину. Следующая остановка — Сигнаги, город любви и вдохновения. Его крепостные стены, узкие улочки и разноцветные балконы словно сошли со страниц поэзии. Недаром эти пейзажи напоминали русским поэтам XIX века о силе красоты, о вечности и о самом высоком чувстве — любви. Завершающей частью станет посещение Цинандали — княжеского имения Чавчавадзе, где звучали голоса аристократии, где бывали Пушкин, Лермонтов и Грибоедов. Здесь соединились европейский шарм, грузинская утончённость и традиция виноделия. Прогулка по парку, старинные интерьеры и винные подвалы создают особое настроение — будто вы сами становитесь частью истории, где поэзия, красота и гастрономия образуют единое, незабываемое впечатление о Кахетии. А по возвращению ваш день завершит Гомборский перевал. Важная информация:

Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления (не раньше) • Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию • Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана и винного погреба), учитывая разные факторы, такие как погодные условия, трафик на дорогах или же количество экскурсионных микроавтобусов на локациях.