Мы побываем в Цинандали — старинном имении князей Чавчавадзе, где сохранились эхо грузинской аристократии XIX века и воспоминания о встречах с великими русскими поэтами, бывавшими здесь.
Тихие аллеи парка, винный погреб и атмосфера дворянского салона раскроют историю места, где культура и литература переплелись с винной традицией Кахетии. Также увидим монастырь Бодбе, заглянем в город любви Сигнаги и посетим Манави.
Описание экскурсии
Путешествие начнётся в сердце кахетинских традиций. В Манави гостеприимные хозяева поделятся с вами секретами домашнего виноделия, угостят мёдом и научат готовить чурчхелу — символ солнечной Грузии. В Бадиури вы попробуете ароматный хлеб, увидите технологию испечения в тандыре и попробуете свежие сыры, словно только что с деревенского стола. Эти простые, но искренние угощения становятся первым прикосновением к щедрой душе края. Дорога приведёт к монастырю Бодбе — святыне, связанной с именем Святой Нино, где царит особая тишина и открываются величественные виды на Алазанскую долину. Следующая остановка — Сигнаги, город любви и вдохновения. Его крепостные стены, узкие улочки и разноцветные балконы словно сошли со страниц поэзии. Недаром эти пейзажи напоминали русским поэтам XIX века о силе красоты, о вечности и о самом высоком чувстве — любви. Завершающей частью станет посещение Цинандали — княжеского имения Чавчавадзе, где звучали голоса аристократии, где бывали Пушкин, Лермонтов и Грибоедов. Здесь соединились европейский шарм, грузинская утончённость и традиция виноделия. Прогулка по парку, старинные интерьеры и винные подвалы создают особое настроение — будто вы сами становитесь частью истории, где поэзия, красота и гастрономия образуют единое, незабываемое впечатление о Кахетии. А по возвращению ваш день завершит Гомборский перевал. Важная информация:
Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления (не раньше) • Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию • Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана и винного погреба), учитывая разные факторы, такие как погодные условия, трафик на дорогах или же количество экскурсионных микроавтобусов на локациях.
Отправляемся каждый день в 08:45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манави - бутик у местных жителей (домашние вина, чурчхела, мёд)
- Виноградники
- Бадиури - мастер-класс по выпечке хлеба в тандыре и дегустация сыров
- Монастырь Бодбе - свободное время
- Панорама на Сигнаги
- Алазанская долина
- Линия 150 километров кавказского хребта
- Сигнаги - сити-тур (1,5 часа) и прогулка по крепостной стене
- Дегустация премиального вина
- Прогулка по крепостной стене
- Цинандали - посещение княжеского имения Чавчавадзе
- Гомборский перевал
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортный микроавтобус с кондиционером
- Мастер-класс по изготовлению чурчхелы
- Дегустация домашних вин
- Дегустация премиальных вин
Что не входит в цену
- Вход в Усадьбу (10 лари)
- Обед (от 20$)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 13
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 08:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления (не раньше)
- Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию
- Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана и винного погреба), учитывая разные факторы, такие как погодные условия, трафик на дорогах или же количество экскурсионных микроавтобусов на локациях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 дек 2025
Спасибо гиду Георги и водителю, к сожалению не запомнила его имя. С их стороны все было профессионально. Были на экскурсии 28.11.2025.
Очень не понравилось, что о позднем обеде мы узнали только
Очень не понравилось, что о позднем обеде мы узнали только
