ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30

Творческие мастер-классы для детей и взрослых

Попробовать себя в роли гончара, соткать коврик или собрать мозаику из витражного стекла

Наша арт-мастерская в центре Тбилиси — творческое пространство для маленьких и больших художников.

Это место, где можно отдохнуть, воплотить в жизнь свои задумки и под руководством опытных мастеров научиться новому: будь то гончарное искусство, ткачество колоритных ковриков или создание витражных мозаик. Вам нужно только выбрать любой мастер-класс на свой вкус!
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
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Описание

Что вас ожидает

Творческий день в арт-мастерской Тбилиси

В нашем арт-пространстве в сердце Тбилиси всегда царит «художественный дух», а первоклассны мастера помогают деткам и взрослым воплощать креативные задумки в жизни. В начале занятия я расскажу вам о ремеслах Грузии — и отдельно о том прикладном искусстве, которым вам предстоит заняться. На выбор вы можете посетить один из трех мастер-классов:

Гончарное искусство. Здесь вам откроются секреты изготовления керамики. Под руководством мастера-гончара вы создадите волшебство из сырой глины или поработаете за гончарным кругом. Понаблюдаете, как кусочек «серой массы» становится фигуркой, тарелочкой или другой вашей задумкой. А еще работа с глиной помогает расслабиться и развивает воображение.
Возраст участников — от 6 лет.
Продолжительность — 1,5 часа.

Ткачество ковра или панно особенно понравится ценителям этно-эстетики и народных ремесел. Своими руками вы создадите а ручном ткацком станке коврик или панно из шерсти, льна или хлопка. И конечно, украсите изделие узором, который придумаете сами.
Возраст участников — от 14 лет.
Продолжительность — 4 часа.

Мозаика из витражного стекла — а это настоящая медитативная арт-терапия, друзья! Вы познакомитесь с инструментами для работы со стеклом, создадите эскиз и вместе с мастером пройдете все этапы монтажа мозаики. А после заберете с собой авторскую мозаичную подставку для чашки или элемент декора.
Возраст участников — от 16 лет.
Продолжительность — 3 часа.

Организационные детали

  • Поскольку в нашей студии оборудовано несколько мастерских, вы можете можете принять участие в одном или в нескольких мастер-классах в один день. Для участия забронируйте билеты в нужных категориях.
  • В студии я буду сопровождать вас и расскажу о ремеслах Грузии. Само занятие проводят мастера арт-пространства
  • Обжиг и покрытие глазурью ваших изделий займет около 10-14 рабочих дней. Готовые изделия вы сможете забрать сами, либо мы можем организовать отправку по нужному вам адресу.

Расписание мастер-классов

  • Мастер-класс по лепке из глины проходит со вторника по воскресенье каждые полтора часа. Перед бронированием желательно связаться с гидом, чтобы обсудить время проведения мастер-класса.
  • Мастер-класс по ткачеству проходит каждые выходные (субботу, воскресенье), а также по предварительной записи
  • Мастер-класс по витражной мозаике проходит каждую среду и субботу, а также по предварительной записи.

ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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