ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30

Проведите день в арт-пространстве Тбилиси, где творчество и грузинские ремесла сливаются в единое целое. На выбор предлагаются мастер-классы по гончарному искусству, ткачеству и созданию витражных мозаик. Все занятия проходят в сопровождении профессионалов, которые не только научат вас новым навыкам, но и расскажут о традициях Грузии. Каждый участник создаст уникальное изделие, которое станет отличным сувениром на память

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Творческий день в арт-мастерской Тбилиси

В нашем арт-пространстве в сердце Тбилиси всегда царит «художественный дух», а первоклассные мастера помогают деткам и взрослым воплощать креативные задумки в жизни. В начале занятия я расскажу вам о ремеслах Грузии — и отдельно о том прикладном искусстве, которым вам предстоит заняться. На выбор вы можете посетить один из трех мастер-классов:

Гончарное искусство. Здесь вам откроются секреты изготовления керамики. Под руководством мастера-гончара вы создадите волшебство из сырой глины или поработаете за гончарным кругом. Понаблюдаете, как кусочек «серой массы» становится фигуркой, тарелочкой или другой вашей задумкой. А еще работа с глиной помогает расслабиться и развивает воображение.

Возраст участников — от 6 лет.

Продолжительность — 1,5 часа.

Ткачество ковра или панно особенно понравится ценителям этно-эстетики и народных ремесел. Своими руками вы создадите на ручном ткацком станке коврик или панно из шерсти, льна или хлопка. И конечно, украсите изделие узором, который придумаете сами.

Возраст участников — от 14 лет.

Продолжительность — 4 часа.

Мозаика из витражного стекла — а это настоящая медитативная арт-терапия, друзья! Вы познакомитесь с инструментами для работы со стеклом, создадите эскиз и вместе с мастером пройдете все этапы монтажа мозаики. А после заберете с собой авторскую мозаичную подставку для чашки или элемент декора.

Возраст участников — от 16 лет.

Продолжительность — 3 часа.

Кроме того, вас ожидает небольшая экскурсионная прогулка по улочкам старого Тбилиси с дегустацией вина для взрослых, а дети и подростки смогут насладиться вкусом грузинского детства, попробовав натуральный лимонад от «Вод Лагидзе».

Организационные детали

Поскольку в нашей студии оборудовано несколько мастерских, вы можете можете принять участие в одном или в нескольких мастер-классах в один день. Для участия забронируйте билеты в нужных категориях.

В студии я буду сопровождать вас и расскажу о ремеслах Грузии. Само занятие проводят мастера арт-пространства.

Обжиг и покрытие глазурью ваших изделий займет около 10-14 рабочих дней. Готовые изделия вы сможете забрать сами, либо мы можем организовать отправку по нужному вам адресу.

Расписание мастер-классов