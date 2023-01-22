ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30

В нашем арт-пространстве в сердце Тбилиси всегда царит «художественный дух», а первоклассны мастера помогают деткам и взрослым воплощать креативные задумки в жизни. В начале занятия я расскажу вам о ремеслах Грузии — и отдельно о том прикладном искусстве, которым вам предстоит заняться. На выбор вы можете посетить один из трех мастер-классов:
Гончарное искусство. Здесь вам откроются секреты изготовления керамики. Под руководством мастера-гончара вы создадите волшебство из сырой глины или поработаете за гончарным кругом. Понаблюдаете, как кусочек «серой массы» становится фигуркой, тарелочкой или другой вашей задумкой. А еще работа с глиной помогает расслабиться и развивает воображение.
Возраст участников — от 6 лет.
Продолжительность — 1,5 часа.
Ткачество ковра или панно особенно понравится ценителям этно-эстетики и народных ремесел. Своими руками вы создадите а ручном ткацком станке коврик или панно из шерсти, льна или хлопка. И конечно, украсите изделие узором, который придумаете сами.
Возраст участников — от 14 лет.
Продолжительность — 4 часа.
Мозаика из витражного стекла — а это настоящая медитативная арт-терапия, друзья! Вы познакомитесь с инструментами для работы со стеклом, создадите эскиз и вместе с мастером пройдете все этапы монтажа мозаики. А после заберете с собой авторскую мозаичную подставку для чашки или элемент декора.
Возраст участников — от 16 лет.
Продолжительность — 3 часа.