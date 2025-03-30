ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30

Арт-мастерская в центре Тбилиси приглашает на творческие мастер-классы. Узнайте секреты гончарного искусства, ткачества и мозаики под руководством мастеров
Проведите день в арт-пространстве Тбилиси, где творчество и грузинские ремесла сливаются в единое целое. На выбор предлагаются мастер-классы по гончарному искусству, ткачеству и созданию витражных мозаик.
Все занятия проходят в сопровождении профессионалов, которые не только научат вас новым навыкам, но и расскажут о традициях Грузии. Каждый участник создаст уникальное изделие, которое станет отличным сувениром на память
В нашем арт-пространстве в сердце Тбилиси всегда царит «художественный дух», а первоклассные мастера помогают деткам и взрослым воплощать креативные задумки в жизни. В начале занятия я расскажу вам о ремеслах Грузии — и отдельно о том прикладном искусстве, которым вам предстоит заняться. На выбор вы можете посетить один из трех мастер-классов:
Гончарное искусство. Здесь вам откроются секреты изготовления керамики. Под руководством мастера-гончара вы создадите волшебство из сырой глины или поработаете за гончарным кругом. Понаблюдаете, как кусочек «серой массы» становится фигуркой, тарелочкой или другой вашей задумкой. А еще работа с глиной помогает расслабиться и развивает воображение. Возраст участников — от 6 лет. Продолжительность — 1,5 часа.
Ткачество ковра или панно особенно понравится ценителям этно-эстетики и народных ремесел. Своими руками вы создадите на ручном ткацком станке коврик или панно из шерсти, льна или хлопка. И конечно, украсите изделие узором, который придумаете сами. Возраст участников — от 14 лет. Продолжительность — 4 часа.
Мозаика из витражного стекла — а это настоящая медитативная арт-терапия, друзья! Вы познакомитесь с инструментами для работы со стеклом, создадите эскиз и вместе с мастером пройдете все этапы монтажа мозаики. А после заберете с собой авторскую мозаичную подставку для чашки или элемент декора. Возраст участников — от 16 лет. Продолжительность — 3 часа.
Кроме того, вас ожидает небольшая экскурсионная прогулка по улочкам старого Тбилиси с дегустацией вина для взрослых, а дети и подростки смогут насладиться вкусом грузинского детства, попробовав натуральный лимонад от «Вод Лагидзе».
Организационные детали
Поскольку в нашей студии оборудовано несколько мастерских, вы можете можете принять участие в одном или в нескольких мастер-классах в один день. Для участия забронируйте билеты в нужных категориях.
В студии я буду сопровождать вас и расскажу о ремеслах Грузии. Само занятие проводят мастера арт-пространства.
Обжиг и покрытие глазурью ваших изделий займет около 10-14 рабочих дней. Готовые изделия вы сможете забрать сами, либо мы можем организовать отправку по нужному вам адресу.
Расписание мастер-классов
Мастер-класс по лепке из глины проходит со вторника по воскресенье каждые полтора часа. Перед бронированием желательно связаться с гидом, чтобы обсудить время проведения мастер-класса.
Мастер-класс по ткачеству проходит каждые выходные (субботу, воскресенье), а также по предварительной записи
Мастер-класс по витражной мозаике проходит каждую среду и субботу, а также по предварительной записи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Мастер-класс по лепке из глины (взрослые)
€88
Мастер-класс по лепке из глины (дети до 13 лет)
€68
Мастер-класс по ткачеству ковра или панно
€170
Мастер-класс мозаики из витражного стекла
€88
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за читать дальшеуменьшить
моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
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1
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Юлия
С удовольствием познакомились с новыми для себя видами творчества:керамика и мозаика, море эмоций и классные изделия существовавшие до этого только в нашей голове)
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Алина
Ходили с подругами на мастер-класс по мозаике. Все очень понравилось! Гид довез нас до места мастер класса и после отвез в центр. Студия очень красивая и атмосферная, на мастер-классе все было легко и интересно.
Большое спасибо!
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А
Арина
В этой экскурсии прекрасно было все! Отличная студия и мастер-класс по лепке, после шикарная экскурсия по Тбилиси, где нам показали много новых мест, хотя некоторые из нас уже не первый год читать дальшеуменьшить
живут в Тбилиси, и всем было невероятно интересно. Валерий не оставил без внимания, что среди нас была именинница, что было очень приятно! Да и в целом был очень вежлив и внимателен, очень советую!
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А
Алена
Побывала на творческом мастер-классе по лепке глины. Очень приятно было находиться в атмосферной гончарной студии в старом районе Тбилиси, где под руководством гончара Андро мне удалось слепить кеци. Через две недели после обжига моя посуда будет готова и я смогу её забрать😍Отдельное спасибо Валерию за познавательную экскурсию и дегустацию вина и сыра.
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