151 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Тбилиси - город, где живёт Муза

Прогуляться по колоритным улочкам и дворам Старого города и ощутить творческую атмосферу
Тбилиси — это творческий магнит, который веками вдохновлял писателей, художников и режиссёров.

Я покажу вам не просто достопримечательности, а места, где зарождались творческие замыслы и воплощались в жизнь яркие образы.

А также объясню, как город помог разным народам сохранить самобытность и создать удивительную мультикультурную мозаику.
5
242 отзыва
Тбилиси - город, где живёт Муза
Тбилиси - город, где живёт Муза
Тбилиси - город, где живёт Муза

Описание экскурсии

Начнём прогулку в лабиринте улиц Старого города.

Вы увидите:

  • колоритные кварталы: армянский, еврейский, азербайджанский и греческий.
  • районы с наследием ассирийской и персидской культур.
  • православные храмы, синагогу и единственную в мире мечеть, где молятся и сунниты, и шииты.

И узнаете:

  • как в Тбилиси всегда мирно уживались христиане, иудеи и мусульмане.
  • в чём секрет многовекового мирного сосуществования таких разных культур.

Далее перейдём к местами, без которых невозможно представить город.

Вы увидите:

  • древний район Мейдан и фасады знаменитых серных бань.
  • впечатляющую панораму исторического центра и крепость Нарикала.
  • Инжирное ущелье, храм Метехи и комплекс Метехского замка.

И узнаете:

  • Правдивую историю серных баней, их роль в основании Тбилиси (без легенд о Пушкине и Дюма).
  • Как выглядел город в древности и зачем нужны остатки крепостной стены.

И кстати — приготовьтесь много ходить пешком по нашим неровным дорогам. А что вы хотите? У нас горы…:)

Организационные детали

  • Пожалуйста, свяжитесь с гидом до начала экскурсии, чтобы согласовать самый удобный для вас маршрут.
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Авлабар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб
Зураб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5160 туристов
Меня зовут Зураб. Работаю в туризме с 2000-х годов. Приглашаю вас обязательно посетить Грузию, в которой сочетается так много: море и горы, лечебный отдых и масса исторических памятников, а также
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всемирно известная кухня, но всё же, самое главное — гостеприимный народ и то ощущение праздника, которое вам обязательно подарит визит в Грузию. Предлагаю вам индивидуальные авторские экскурсии в моём собственном исполнении! Я покажу вам Грузию такой, какой вы её ещё не видели, даже если уже бывали здесь раньше. Экскурсии по Тбилиси проводит мой коллега и напарник Исайя — прекрасный музыкант, искусствовед, историк, автор работ по истории архитектуры Тбилиси и просто замечательный человек, влюблённый в свой город! Жду вас, мои дорогие, и не прощаюсь надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 242 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
230
4
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4
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Эстер
Великолепная экскурсия! Нас водили по красивым местам и рассказывали интересные истории про Тбилиси. Этой экскурсией был задан тон нашему отдыху и мы уже второй день снова и снова возвращаемся в те места, с которыми нас познакомил наш экскурсовод. Мы были в очень удачное время возле плачущей стены: капли воды сверкали в солнечных лучах и было безумно красиво.
Великолепная экскурсия! Нас водили по красивым местам и рассказывали интересные истории про Тбилиси. Этой экскурсией был
Великолепная экскурсия! Нас водили по красивым местам и рассказывали интересные истории про Тбилиси. Этой экскурсией был
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Е
Нашим гидом был Исай- потрясающий историк и искусствовед. Это была пешая экскурсия в приятном для нас темпе с остановками в удивительных местах с чудесными видами на Тбилиси
Нашим гидом был Исай- потрясающий историк и искусствовед. Это была пешая экскурсия в приятном для нас
Нашим гидом был Исай- потрясающий историк и искусствовед. Это была пешая экскурсия в приятном для нас
Нашим гидом был Исай- потрясающий историк и искусствовед. Это была пешая экскурсия в приятном для нас
Нашим гидом был Исай- потрясающий историк и искусствовед. Это была пешая экскурсия в приятном для нас
Нашим гидом был Исай- потрясающий историк и искусствовед. Это была пешая экскурсия в приятном для нас
Нашим гидом был Исай- потрясающий историк и искусствовед. Это была пешая экскурсия в приятном для нас
Зураб
Зураб
Ответ организатора:
Огромное Вам списибо, Елена, за ваш прекрасный отзыв на мою экскурсию, очень приятно, когда туристы так утончённо, благодарно, благородно отзываются. Всех благ вам, с уважением, Исай!
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M
Отличная экскурсия. Очень интеллигентный и интересный гид Смогли сполна насладиться Тбилиси, оценить его историю
Отличная экскурсия. Очень интеллигентный и интересный гид Смогли сполна насладиться Тбилиси, оценить его историю
Отличная экскурсия. Очень интеллигентный и интересный гид Смогли сполна насладиться Тбилиси, оценить его историю
Отличная экскурсия. Очень интеллигентный и интересный гид Смогли сполна насладиться Тбилиси, оценить его историю
Отличная экскурсия. Очень интеллигентный и интересный гид Смогли сполна насладиться Тбилиси, оценить его историю
Отличная экскурсия. Очень интеллигентный и интересный гид Смогли сполна насладиться Тбилиси, оценить его историю
Отличная экскурсия. Очень интеллигентный и интересный гид Смогли сполна насладиться Тбилиси, оценить его историю
Отличная экскурсия. Очень интеллигентный и интересный гид Смогли сполна насладиться Тбилиси, оценить его историю
Зураб
Зураб
Ответ организатора:
Спасибо большое, Михаил, за Ваш положительный отзыв на мою экскурсию. Это очень приятно!
С уважением, Исай!
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Е
Спасибо за интереснейшую экскурсию!! мы погрузились в историю города, которая переплеталась жизненными историями его героев, ароматом южных цветов (я впервые узнала, как выглядит и пахнет камелия!), шикарными видами и отличной
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рекомендацией места для ужина.
Просто общение с таким интеллигентным и разностороннем человеком само по себе очень приятное и ценное.

Проходя мимо других групп, я краем уха слышала, как им рассказывают сухие факты. . и стало жалко, что люди приехали в прекрасный город, а не прониклись им…

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В
Экскурсию нам проводил Исай. Очень хороший гид, искусствовед. Очень подробно рассказал историю, показал много замечательных мест.
Рекомендую👍
Экскурсию нам проводил Исай. Очень хороший гид, искусствовед. Очень подробно рассказал историю, показал много замечательных мест.
Экскурсию нам проводил Исай. Очень хороший гид, искусствовед. Очень подробно рассказал историю, показал много замечательных мест.
Экскурсию нам проводил Исай. Очень хороший гид, искусствовед. Очень подробно рассказал историю, показал много замечательных мест.
Экскурсию нам проводил Исай. Очень хороший гид, искусствовед. Очень подробно рассказал историю, показал много замечательных мест.
Экскурсию нам проводил Исай. Очень хороший гид, искусствовед. Очень подробно рассказал историю, показал много замечательных мест.
Экскурсию нам проводил Исай. Очень хороший гид, искусствовед. Очень подробно рассказал историю, показал много замечательных мест.
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О
👍
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