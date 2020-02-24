151 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Тбилиси – город, где живет Муза

Прогуляться по колоритным улочкам и ощутить творческую атмосферу Старого города

Zurab
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На прогулке мы поговорим о том, как на протяжении многих веков разные народы оседали в Тбилиси и привносили в него свою культуру и религию, как им удалось при этом сохранить самобытность и превратить столицу Грузии в удивительную мультикультурную мозаику с атмосферой, притягивающей многих писателей, художников и режиссеров.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у выхода из метро Авлабар
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У этой экскурсии151 отзыв
4.93
Тбилиси – город, где живет Муза
Тбилиси – город, где живет Муза

Что вас ожидает

Старые улочки и типичные тбилисские дворики. Можно любоваться картинами в музее, разгадывать символизм скульптур, смотреть выдающуюся киноленту. Но если вы хотите по-настоящему понять, как появляется замысел и воплощается в образ – стоит своими глазами увидеть те улицы и дома, которые когда-то вдохновили многих талантливых людей на создание ярких произведений искусства.

Колоритные кварталы и религиозные объекты. Я покажу вам армянский и еврейский, азербайджанский и греческий кварталы; а также районы, где сохранилось ассирийское и персидское наследие. Вы увидите православные храмы, синагогу и единственную в мире мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты – в грузинской столице уживаются и христиане, и иудеи, и мусульмане. Так было всегда и мирное сосуществование столь разных народов – один из феноменов Тбилиси.

Места, без которых невозможно представить Тбилиси. Прогуляемся по проспекту Руставели, древнему району Мейдан, где вы увидите фасады знаменитых серных бань. Там я не стану вас вводить в заблуждение и показывать бани, в которых парились А.Дюма и А.С. Пушкин, потому что тех самых бань уже давно нет. Но обязательно расскажу вам историю их возникновения и роль в основании города. Поднимемся на канатной дороге на крепость Нарикала, откуда открывается прекрасный вид на исторический центр и остатки древней крепостной стены. Кроме того, в нашей программе Инжирное ущелье, храм Метехи и комплекс Метехского замка.

Много пешей ходьбы по нашим неровным дорогам. А что вы хотите? У нас горы…:)

Тбилиси – город, где живет Муза
Тбилиси – город, где живет Муза
Тбилиси – город, где живет Муза
Тбилиси – город, где живет Муза
Тбилиси – город, где живет Муза

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у выхода из метро Авлабар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Zurab
Zurab
Привет! Меня зовут Зураб. Мой опыт работы в туризме — более 15 лет, и я предлагаю вам индивидуальные экскурсии в моем собственном исполнении! Нет ничего окончательного в тех программах, что я предлагаю: всегда можно что-то изменить, добавить или убрать, согласно вашим пожеланиям! Также вместо меня экскурсии по Тбилиси может проводить мой коллега и напарник Исай — прекрасный музыкант, искусствовед, историк и просто замечательный человек, влюбленный в свой город!
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151 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 февраля 2020
Это был замечательный день. Такие дни запоминаются навсегда! И все это благодаря встрече с замечательным человеком - Исаем Геворговичем!!!! Человек который несёт в себе культуру, глубочайшие знания, породу, любовь к своей стране и жизни...это редкость на сегодняшний день. Тем, кто хочет взглянуть на Тбилиси в формате 5D и узнать намного больше чем откуда-либо, а главное получить ценное общение, всем на эту экскурсию! Исай Геворгович, срасибо Вам огромное! Вернёмся и обязательно встретимся ещё!
Настя и Лена
25 января 2020
Были вдвоем, очень понравилось. Насыщено, интересно, содержательно, узнали много нового, хотя в городе не первый раз. Однозначно рекомендую. С гидом было очень приятно, человек большого кругозора и приятен в общении. Исай, спасибо Вам огромное!
11 ноября 2019
Огромное спасибо Исаю за великолепно проведенное время!!!
Увлекательная прогулка по городу с массой интересных фактов, красивейших мест. Чувствуется на сколько гид любит свой город и страну , знает о них все до мельчайших деталей и хочет поделится своими знаниями.
Рекомендую всем!!!
24 сентября 2019
По рекомендации друзей забронировали данную экскурсию и остались очень довольны! Экскурсия была проведена Исаем на высоком уровне: очень много интересной, нестандартной исторической информации. Маршрут проходит по красивым и значимым местам Тбилиси. Исай - очень образованный, вежливый и корректный человек. Очень рекомендуем!
23 сентября 2019
Нам повезло - нашим гидом по Тбилиси был Исая. Человек высочайшей эрудиции, прекрасный рассказчик, любящий свой город. Жалею только об одном: слишком быстро пролетлели 6 часов прогулки по городу с человеком, который знает, кажется, каждый дом и каждый камень города.
18 августа 2019
Все было хорошо.
29 июля 2019
Экскурсия прошла замечательно. Исай интеллигентный,тактичный,энциклопедических знаний человек,влюблённый в родной город Рассказывал увлечённо и очень интересно.Несмотря на почти 6часовую прогулку время пролетело незаметно. По нашей просьбе скорректировал маршрут, чтобы побывать в интересующих нас местах. Спасибо, Исай,за прекрасную и незабываемую экскурсию! Мы с дочкой просто в восторге!
14 июля 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Исаем, он обладает невероятными познаниями о Тбилиси и искренне любит рассказывать гостям о каждом нюансе. Но стоит учитывать, что программа очень обширная и стоит сразу уточнять, сколько времени выделено на экскурсию и что вы хотите посмотреть.
10 июля 2019
Мы были в восторге от проведённой экскурсии! Исай - не только прирождённый рассказчик, знает огромное количество информации по разным темам, но и музыкант, потомок из древнего рода, очень воспитанный и образованный! Было приятно пообщаться и не хотелось расставаться, экскурсия могла продолжаться наверное и еще, но мы были с ребёнком 3 х лет, и уже нужно было ехать домой. Исай показал нам красивые виды,которые мы сами вряд ли бы нашли, рассказал много истории и подробностей жизни про знаменитых личностей. Очень рекомендуем!
7 июля 2019
Даже если вы уже были в Тбилиси, обязательно сходите на эту экскурсию! Во-первых, вы познакомитесь с совершенно удивительным человеком, которого зовут Исай. Интеллигент, прекрасная речь, а сколько всего он знает про Тбилиси! Во-вторых, он покажет вам такие места в старом городе, о которых вы даже не предполагали! Таких сведений о городе и его истории вы не найдёте в интернете. Экскурсия очень комфортная, 4 часа пролетели незаметно. Большое спасибо Исаю.
Ещё 141 отзыв

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Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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