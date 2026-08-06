151 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Тбилиси — это творческий магнит, который веками вдохновлял писателей, художников и режиссёров.
Я покажу вам не просто достопримечательности, а места, где зарождались творческие замыслы и воплощались в жизнь яркие образы.
А также объясню, как город помог разным народам сохранить самобытность и создать удивительную мультикультурную мозаику.
Я покажу вам не просто достопримечательности, а места, где зарождались творческие замыслы и воплощались в жизнь яркие образы.
А также объясню, как город помог разным народам сохранить самобытность и создать удивительную мультикультурную мозаику.
Описание экскурсии
Начнём прогулку в лабиринте улиц Старого города.
Вы увидите:
- колоритные кварталы: армянский, еврейский, азербайджанский и греческий.
- районы с наследием ассирийской и персидской культур.
- православные храмы, синагогу и единственную в мире мечеть, где молятся и сунниты, и шииты.
И узнаете:
- как в Тбилиси всегда мирно уживались христиане, иудеи и мусульмане.
- в чём секрет многовекового мирного сосуществования таких разных культур.
Далее перейдём к местами, без которых невозможно представить город.
Вы увидите:
- древний район Мейдан и фасады знаменитых серных бань.
- впечатляющую панораму исторического центра и крепость Нарикала.
- Инжирное ущелье, храм Метехи и комплекс Метехского замка.
И узнаете:
- Правдивую историю серных баней, их роль в основании Тбилиси (без легенд о Пушкине и Дюма).
- Как выглядел город в древности и зачем нужны остатки крепостной стены.
И кстати — приготовьтесь много ходить пешком по нашим неровным дорогам. А что вы хотите? У нас горы…:)
Организационные детали
- Пожалуйста, свяжитесь с гидом до начала экскурсии, чтобы согласовать самый удобный для вас маршрут.
- Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Авлабар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5160 туристов
Меня зовут Зураб. Работаю в туризме с 2000-х годов. Приглашаю вас обязательно посетить Грузию, в которой сочетается так много: море и горы, лечебный отдых и масса исторических памятников, а также
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 242 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Великолепная экскурсия! Нас водили по красивым местам и рассказывали интересные истории про Тбилиси. Этой экскурсией был задан тон нашему отдыху и мы уже второй день снова и снова возвращаемся в те места, с которыми нас познакомил наш экскурсовод. Мы были в очень удачное время возле плачущей стены: капли воды сверкали в солнечных лучах и было безумно красиво.
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Е
Нашим гидом был Исай- потрясающий историк и искусствовед. Это была пешая экскурсия в приятном для нас темпе с остановками в удивительных местах с чудесными видами на Тбилиси
Зураб
Ответ организатора:
Огромное Вам списибо, Елена, за ваш прекрасный отзыв на мою экскурсию, очень приятно, когда туристы так утончённо, благодарно, благородно отзываются. Всех благ вам, с уважением, Исай!
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M
Отличная экскурсия. Очень интеллигентный и интересный гид Смогли сполна насладиться Тбилиси, оценить его историю
Зураб
Ответ организатора:
Спасибо большое, Михаил, за Ваш положительный отзыв на мою экскурсию. Это очень приятно!
С уважением, Исай!
С уважением, Исай!
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Е
Спасибо за интереснейшую экскурсию!! мы погрузились в историю города, которая переплеталась жизненными историями его героев, ароматом южных цветов (я впервые узнала, как выглядит и пахнет камелия!), шикарными видами и отличной
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В
Экскурсию нам проводил Исай. Очень хороший гид, искусствовед. Очень подробно рассказал историю, показал много замечательных мест.
Рекомендую👍
Рекомендую👍
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О
👍
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