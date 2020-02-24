151 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

На прогулке мы поговорим о том, как на протяжении многих веков разные народы оседали в Тбилиси и привносили в него свою культуру и религию, как им удалось при этом сохранить самобытность и превратить столицу Грузии в удивительную мультикультурную мозаику с атмосферой, притягивающей многих писателей, художников и режиссеров.

Что вас ожидает

Старые улочки и типичные тбилисские дворики. Можно любоваться картинами в музее, разгадывать символизм скульптур, смотреть выдающуюся киноленту. Но если вы хотите по-настоящему понять, как появляется замысел и воплощается в образ – стоит своими глазами увидеть те улицы и дома, которые когда-то вдохновили многих талантливых людей на создание ярких произведений искусства.

Колоритные кварталы и религиозные объекты. Я покажу вам армянский и еврейский, азербайджанский и греческий кварталы; а также районы, где сохранилось ассирийское и персидское наследие. Вы увидите православные храмы, синагогу и единственную в мире мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты – в грузинской столице уживаются и христиане, и иудеи, и мусульмане. Так было всегда и мирное сосуществование столь разных народов – один из феноменов Тбилиси.

Места, без которых невозможно представить Тбилиси. Прогуляемся по проспекту Руставели, древнему району Мейдан, где вы увидите фасады знаменитых серных бань. Там я не стану вас вводить в заблуждение и показывать бани, в которых парились А.Дюма и А.С. Пушкин, потому что тех самых бань уже давно нет. Но обязательно расскажу вам историю их возникновения и роль в основании города. Поднимемся на канатной дороге на крепость Нарикала, откуда открывается прекрасный вид на исторический центр и остатки древней крепостной стены. Кроме того, в нашей программе Инжирное ущелье, храм Метехи и комплекс Метехского замка.

Много пешей ходьбы по нашим неровным дорогам. А что вы хотите? У нас горы…:)