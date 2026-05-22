21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

С первых минут пребывания в Тбилиси вас захватит неповторимая атмосфера этого удивительного города, и даже если вы здесь уже бывали, я помогу вам открыть в нём много нового.
Истории его визитных читать дальшеуменьшить
карточек и местные легенды, судьбы знаменитых тбилисцев, благодаря которым рос и расцветал город, яркий колорит и многовековые традиции виноделия — всё это ждёт вас на моей экскурсии, после которой обязательно захочется возвращаться сюда снова.
Все визитные карточки старого города окажутся у вас перед глазами. Я расскажу о них и об истории Тбилиси самое интересное, все-все легенды и необычные факты, чтобы вы смогли прочувствовать и впитать колорит грузинской столицы. В наш маршрут войдут:
Собор Святой Троицы — главный патриарший храм Грузии;
Гора святого Давида, откуда весь Тбилиси виден как на ладони;
Ажурный Мост мира, соединяющий старый город с новомодными постройками на другом берегу, и современный парк Рике;
Квартал серных бань Абанотубани, которым восхищался сам Пушкин;
Инжирное ущелье, где вы увидите водопад прямо в центре Тбилиси.
Уловить суть города
Вы проедете по проспекту имени Шота Руставели, проспекту Агмашенебели, названному в честь немецкой колонии, и поймёте, что тбилисские улицы — это настоящие поэмы в камне. Я познакомлю вас с историей города и красивых грузинских традиций, расскажу о жизни видных общественных деятелей и о судьбах других известных горожан, благодаря которым Тбилиси выглядит таким, какой он есть. При желании вы также познакомитесь с особенностями грузинского виноделия, посетив винный погреб 17-го века, где бесплатно продегустируете разные сорта вин под чутким руководством сомелье.
Организационные детали
Экскурсия пеше-автомобильная, трансфер включён в стоимость
Проезд на канатной дороге (€2/чел) и фуникулёре (€8/чел) оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 13168 туристов
Я родилась в Тбилиси, но выбрала профессию гида не сразу: по образованию я экономист, работала учителем. Всё изменилось после экскурсии моего отца, который более 40 лет водит гостей по Грузии. читать дальшеуменьшить
Увидев восхищение в глазах туристов, я решила начать всё с чистого листа.
Сегодня я и моя команда проводим экскурсии по Тбилиси и восточной Грузии: Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Нижней и Внутренней Картли. Мы касаемся истории, архитектуры, религии, традиций и современной жизни.
Наше преимущество в том, что мы — коренные жители, свободно владеем грузинским языком, все с высшим образованием и огромной любовью к Родине. Каждый из нас — настоящий экскурсовод, а не просто сопровождающий.
Мы стремимся показать вам истинную Грузию: её гостеприимство, колорит и характер народа — не сухими фактами, а живыми историями, которые остаются в сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 148 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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1
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Tatjana
Бланодаря Лике и её команде удалось полностью посмотреть все локации, которые хотели увидеть. Лика пошла нам навстречу и мы разделили экскурсию на 2 дня, чтобы мы, не имея достаточно времени, читать дальшеуменьшить
смогли всё успеть. Экскурсию проводил Роман, машину вёл Джонни. Джонни отлично справлялся по нелегкому Тбилисскому движению, управляя машиной виртуозно и безопасно. Роман не только отличный рассказчик, но и сделал нам кучу прекрасных фотографий. Подача материала структурирована и интересна. Роман подстраивал экскурсию под наши интересы и нужды, увлекая нас прекрасными рассказами о Тбилиси и Грузии. При нашем плотном графике успели абсолютно всё! Экскурсия очень понравилась! Если будем ещё в Грузии, обязательно снова обратимся к Лике и её команде! Лика, Роман, Джонни, срасибо Вам за помощь, отзывчивость и наше прекрасное знакомство с Тбилиси!
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К
Константин
Очень познавательно и интересно. Однозначно стоит к посещению.
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А
Анастасия
Очень понравился экскурсовод, время пролетело незаметно. Полный восторг от программы и увиденного, очень познавательно. А главное с душой и любовью к городу, которое невольно передается и слушателю. Уже наметили планы и обязательно вернемся, для дальнейшего знакомства с Грузией.
+1
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Д
Дмитрий
Отличный индивидуальный тур. Экскурсовод Роман.
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Цивилева
Спасибо огромное Роману за прекрасную экскурсию!
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Н
Наталья
Очень понравилась экскурсия по Тбилиси!!! Гид превосходный рассказчик, было очень интересно. За 4 часа побывали во многих интересных, значимых и красивых местах, узнали историю города со времени основания и до наших дней. Роман, спасибо вам большое за ваш труд, вы настоящий мастер своего дела!
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