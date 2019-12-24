21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Увидеть город таким, какой он есть

Лика
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Лика – представитель гидов
С первых минут пребывания в Тбилиси вас захватит неповторимая атмосфера этого удивительного города, и даже если вы здесь уже бывали, я помогу вам открыть в нём много нового.

Истории его визитных карточек и местные легенды, судьбы знаменитых тбилисцев, благодаря которым рос и расцветал город, яркий колорит и многовековые традиции виноделия — всё это ждёт вас на моей экскурсии, после которой обязательно захочется возвращаться сюда снова.
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Узнать Тбилиси за один день
Узнать Тбилиси за один день

Что вас ожидает

Главные места Тбилиси
Все визитные карточки старого города окажутся у вас перед глазами. Я расскажу о них и об истории Тбилиси самое интересное, все-все легенды и необычные факты, чтобы вы смогли прочувствовать и впитать колорит грузинской столицы. В наш маршрут войдут:

  • Собор Святой Троицы — главный патриарший храм Грузии;
  • Гора святого Давида, откуда весь Тбилиси виден как на ладони;
  • Ажурный Мост мира, соединяющий старый город с новомодными постройками на другом берегу, и современный парк Рике;
  • Квартал серных бань Абанотубани, которым восхищался сам Пушкин;
  • Инжирное ущелье, где вы увидите водопад прямо в центре Тбилиси.

Уловить суть города
Вы проедете по проспекту имени Шота Руставели, проспекту Агмашенебели, названному в честь немецкой колонии, и поймёте, что тбилисские улицы — это настоящие поэмы в камне. Я познакомлю вас с историей города и красивых грузинских традиций, расскажу о жизни видных общественных деятелей и о судьбах других известных горожан, благодаря которым Тбилиси выглядит таким, какой он есть. При желании вы также познакомитесь с особенностями грузинского виноделия, посетив винный погреб 17-го века, где бесплатно продегустируете разные сорта вин под чутким руководством сомелье.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная, трансфер включён в стоимость
  • Проезд на канатной дороге (2 евро/чел) и фуникулере (4 евро/чел) оплачивается дополнительно
Узнать Тбилиси за один день
Узнать Тбилиси за один день
Узнать Тбилиси за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лика
Лика
Я родилась в Тбилиси. Закончила Технический унирверситет, по образованию экономист. Работала в школе на должности учителя. 5 лет назад совершенно случайно попала на экскурсию моего отца — он работает гидом больше 40-ка лет. И вот тогда вся моя жизнь перевернулась! Когда я увидела восхищение моей страной, моим городом в глазах гостей, посетивших Грузию, решила бросить все и начать с чистого листа. Я постараюсь передать вам мою любовь, мое восхищение этой солнечной страной. Иногда меня заменяют мои коллеги-гиды — такие же единомышленники, влюбленный в наш город. Уверяю, вы вернетесь сюда не раз!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Светлана
24 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась соей информационной базой и компанией. Нас сопровождал Роман. Посетили очень много интересных мест, удивились как смогли все успеть! Роман посоветовал ресторанчик где можно поужинать, помог выбрать вино и помог обменять деньги в обменнике, то есть был очень внимателен к нам, за что огромное спасибо. Рекомендую!
5 ноября 2019
Увлекательная, интересная экскурсия по Тбилиси, познавательно и интересно. Рекомендую любознательным туристам. Большое спасибо.
19 октября 2019
Рома отличный экскурсовод - знающий, чувствуется, что любит свой город и свою работу. Отлично владеет русским и английским. С ним было очень интересно знакомиться с Тбилиси и он не торопил нас, отвечал на все вопросы, дал немало ценных советов. Очень рекомендую!
4 июля 2019
Мы все Мечтаем вернуться!!! 😍😍❤️️ Лика, спасибо Вам за потрясающий день!!! О Вас в Москве легенды складывают!!! 🌺🙏
20 мая 2019
Экскурсия познавательная и интересная.Спасибо большое Лике.
8 апреля 2019
Мне повезло познакомиться с городом вместе с Ликой. По построению экскурсии - лучше уже невозможно. Так показывать и рассказывать о своем городе может только человек, который его искренне любит и знает. Спасибо огромное!!!
8 марта 2019
Замечательный экскурсовод! Интересный рассказ, удачный маршрут. Многое успели посмотреть. Ответила на все интересующие вопросы и учла пожелания. Рекомендую.
1 декабря 2018
Экскурсия с Ликой - бальзам для души и сердца. Нам понравилось всё – и интересное, запомнившееся повествование об истории Тбилиси, и умение экскурсовода легко адаптироваться под пожелания участников, и…, и…, и…
Много писать не буду, т.к. в отзывах других людей ранее подробно раскрыто множество плюсов экскурсии «Узнать Тбилиси за один день». Только резюмирую, что приветливая, глубоко эрудированная, обаятельная Лика - действительно профессионал своего дела. Она делает всё возможное и, казалось бы, даже невозможное, чтобы участники экскурсии узнали и полюбили Тбилиси. Время, проведенное в компании с этой очаровательной женщиной, пролетело незаметно и останется в нашей памяти навсегда.
Самые высокие рекомендации!!
10 октября 2018
Нет слов когда столько положительных эмоций СПАСИБО
Завтра снова с вами !!!
15 августа 2018
Спасибо огромное Лике за прекрасный день и великолепную экскурсию. Мы много чего увидели и узнали за один день путешествия по городу. Все было очень информативно и хорошо организовано. Супер экскурсия!
Ещё 11 отзывов

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