21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Узнать Тбилиси за один день

Увидеть город таким, какой он есть
С первых минут пребывания в Тбилиси вас захватит неповторимая атмосфера этого удивительного города, и даже если вы здесь уже бывали, я помогу вам открыть в нём много нового.

Истории его визитных
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карточек и местные легенды, судьбы знаменитых тбилисцев, благодаря которым рос и расцветал город, яркий колорит и многовековые традиции виноделия — всё это ждёт вас на моей экскурсии, после которой обязательно захочется возвращаться сюда снова.

5
148 отзывов
Узнать Тбилиси за один день
Узнать Тбилиси за один день
Узнать Тбилиси за один день

Описание экскурсии

Главные места Тбилиси

Все визитные карточки старого города окажутся у вас перед глазами. Я расскажу о них и об истории Тбилиси самое интересное, все-все легенды и необычные факты, чтобы вы смогли прочувствовать и впитать колорит грузинской столицы. В наш маршрут войдут:

  • Собор Святой Троицы — главный патриарший храм Грузии;
  • Гора святого Давида, откуда весь Тбилиси виден как на ладони;
  • Ажурный Мост мира, соединяющий старый город с новомодными постройками на другом берегу, и современный парк Рике;
  • Квартал серных бань Абанотубани, которым восхищался сам Пушкин;
  • Инжирное ущелье, где вы увидите водопад прямо в центре Тбилиси.

Уловить суть города

Вы проедете по проспекту имени Шота Руставели, проспекту Агмашенебели, названному в честь немецкой колонии, и поймёте, что тбилисские улицы — это настоящие поэмы в камне. Я познакомлю вас с историей города и красивых грузинских традиций, расскажу о жизни видных общественных деятелей и о судьбах других известных горожан, благодаря которым Тбилиси выглядит таким, какой он есть. При желании вы также познакомитесь с особенностями грузинского виноделия, посетив винный погреб 17-го века, где бесплатно продегустируете разные сорта вин под чутким руководством сомелье.

Организационные детали

  • Экскурсия пеше-автомобильная, трансфер включён в стоимость
  • Проезд на канатной дороге (€2/чел) и фуникулёре (€8/чел) оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика
Лика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 13168 туристов
Я родилась в Тбилиси, но выбрала профессию гида не сразу: по образованию я экономист, работала учителем. Всё изменилось после экскурсии моего отца, который более 40 лет водит гостей по Грузии.
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Увидев восхищение в глазах туристов, я решила начать всё с чистого листа. Сегодня я и моя команда проводим экскурсии по Тбилиси и восточной Грузии: Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Нижней и Внутренней Картли. Мы касаемся истории, архитектуры, религии, традиций и современной жизни. Наше преимущество в том, что мы — коренные жители, свободно владеем грузинским языком, все с высшим образованием и огромной любовью к Родине. Каждый из нас — настоящий экскурсовод, а не просто сопровождающий. Мы стремимся показать вам истинную Грузию: её гостеприимство, колорит и характер народа — не сухими фактами, а живыми историями, которые остаются в сердце.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 148 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
147
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3
2
1
Tatjana
Бланодаря Лике и её команде удалось полностью посмотреть все локации, которые хотели увидеть. Лика пошла нам навстречу и мы разделили экскурсию на 2 дня, чтобы мы, не имея достаточно времени,
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смогли всё успеть. Экскурсию проводил Роман, машину вёл Джонни. Джонни отлично справлялся по нелегкому Тбилисскому движению, управляя машиной виртуозно и безопасно.
Роман не только отличный рассказчик, но и сделал нам кучу прекрасных фотографий. Подача материала структурирована и интересна. Роман подстраивал экскурсию под наши интересы и нужды, увлекая нас прекрасными рассказами о Тбилиси и Грузии.
При нашем плотном графике успели абсолютно всё!
Экскурсия очень понравилась!
Если будем ещё в Грузии, обязательно снова обратимся к Лике и её команде!
Лика, Роман, Джонни, срасибо Вам за помощь, отзывчивость и наше прекрасное знакомство с Тбилиси!

Бланодаря Лике и её команде удалось полностью посмотреть все локации, которые хотели увидеть. Лика пошла нам
Бланодаря Лике и её команде удалось полностью посмотреть все локации, которые хотели увидеть. Лика пошла нам
Бланодаря Лике и её команде удалось полностью посмотреть все локации, которые хотели увидеть. Лика пошла нам
Бланодаря Лике и её команде удалось полностью посмотреть все локации, которые хотели увидеть. Лика пошла нам
Бланодаря Лике и её команде удалось полностью посмотреть все локации, которые хотели увидеть. Лика пошла нам
Бланодаря Лике и её команде удалось полностью посмотреть все локации, которые хотели увидеть. Лика пошла нам
Бланодаря Лике и её команде удалось полностью посмотреть все локации, которые хотели увидеть. Лика пошла нам
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К
Очень познавательно и интересно. Однозначно стоит к посещению.
Очень познавательно и интересно. Однозначно стоит к посещению.
Очень познавательно и интересно. Однозначно стоит к посещению.
Очень познавательно и интересно. Однозначно стоит к посещению.
Очень познавательно и интересно. Однозначно стоит к посещению.
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А
Очень понравился экскурсовод, время пролетело незаметно. Полный восторг от программы и увиденного, очень познавательно. А главное с душой и любовью к городу, которое невольно передается и слушателю. Уже наметили планы и обязательно вернемся, для дальнейшего знакомства с Грузией.
Очень понравился экскурсовод, время пролетело незаметно. Полный восторг от программы и увиденного, очень познавательно. А главное
Очень понравился экскурсовод, время пролетело незаметно. Полный восторг от программы и увиденного, очень познавательно. А главное
Очень понравился экскурсовод, время пролетело незаметно. Полный восторг от программы и увиденного, очень познавательно. А главное
Очень понравился экскурсовод, время пролетело незаметно. Полный восторг от программы и увиденного, очень познавательно. А главное
Очень понравился экскурсовод, время пролетело незаметно. Полный восторг от программы и увиденного, очень познавательно. А главное
Очень понравился экскурсовод, время пролетело незаметно. Полный восторг от программы и увиденного, очень познавательно. А главное
Очень понравился экскурсовод, время пролетело незаметно. Полный восторг от программы и увиденного, очень познавательно. А главное
Очень понравился экскурсовод, время пролетело незаметно. Полный восторг от программы и увиденного, очень познавательно. А главное+1
Очень понравился экскурсовод, время пролетело незаметно. Полный восторг от программы и увиденного, очень познавательно. А главное
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Д
Отличный индивидуальный тур. Экскурсовод Роман.
Отличный индивидуальный тур. Экскурсовод Роман.
Отличный индивидуальный тур. Экскурсовод Роман.
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Цивилева
Спасибо огромное Роману за прекрасную экскурсию!
Спасибо огромное Роману за прекрасную экскурсию!
Спасибо огромное Роману за прекрасную экскурсию!
Спасибо огромное Роману за прекрасную экскурсию!
Спасибо огромное Роману за прекрасную экскурсию!
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Н
Очень понравилась экскурсия по Тбилиси!!! Гид превосходный рассказчик, было очень интересно. За 4 часа побывали во многих интересных, значимых и красивых местах, узнали историю города со времени основания и до наших дней. Роман, спасибо вам большое за ваш труд, вы настоящий мастер своего дела!
Очень понравилась экскурсия по Тбилиси!!! Гид превосходный рассказчик, было очень интересно. За 4 часа побывали во
Очень понравилась экскурсия по Тбилиси!!! Гид превосходный рассказчик, было очень интересно. За 4 часа побывали во
Очень понравилась экскурсия по Тбилиси!!! Гид превосходный рассказчик, было очень интересно. За 4 часа побывали во
Очень понравилась экскурсия по Тбилиси!!! Гид превосходный рассказчик, было очень интересно. За 4 часа побывали во
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