21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

С первых минут пребывания в Тбилиси вас захватит неповторимая атмосфера этого удивительного города, и даже если вы здесь уже бывали, я помогу вам открыть в нём много нового.Истории его визитных

карточек и местные легенды, судьбы знаменитых тбилисцев, благодаря которым рос и расцветал город, яркий колорит и многовековые традиции виноделия — всё это ждёт вас на моей экскурсии, после которой обязательно захочется возвращаться сюда снова.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главные места Тбилиси

Все визитные карточки старого города окажутся у вас перед глазами. Я расскажу о них и об истории Тбилиси самое интересное, все-все легенды и необычные факты, чтобы вы смогли прочувствовать и впитать колорит грузинской столицы. В наш маршрут войдут:

Собор Святой Троицы — главный патриарший храм Грузии;

Гора святого Давида, откуда весь Тбилиси виден как на ладони;

Ажурный Мост мира, соединяющий старый город с новомодными постройками на другом берегу, и современный парк Рике;

Квартал серных бань Абанотубани, которым восхищался сам Пушкин;

Инжирное ущелье, где вы увидите водопад прямо в центре Тбилиси.

Уловить суть города

Вы проедете по проспекту имени Шота Руставели, проспекту Агмашенебели, названному в честь немецкой колонии, и поймёте, что тбилисские улицы — это настоящие поэмы в камне. Я познакомлю вас с историей города и красивых грузинских традиций, расскажу о жизни видных общественных деятелей и о судьбах других известных горожан, благодаря которым Тбилиси выглядит таким, какой он есть. При желании вы также познакомитесь с особенностями грузинского виноделия, посетив винный погреб 17-го века, где бесплатно продегустируете разные сорта вин под чутким руководством сомелье.

Организационные детали