31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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В Казбеги за фотошедеврами!

Красивая горная природа, древние постройки и история края

Настя
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Настя – представитель гидов
Приглашаю в удивительное путешествие высоко в горы ⛰️, на Большой Кавказский хребет, туда, где даже летом бывает прохладно и лежат вечные снега.

Это, пожалуй, самая богатая на пейзажи и эмоции поездка, которую можно совершить из Тбилиси! Готовьте фотоаппараты, а я возьму свой и подарю вам чудесные воспоминания с этой экскурсии 🧭.

138 за экскурсию

У этой экскурсии31 отзыв
4.87
В Казбеги за фотошедеврами!
В Казбеги за фотошедеврами!

Что вас ожидает

Зрелищные панорамные виды
Как опытный фотограф, я покажу вам наилучшие ракурсы для съемки пейзажей и остановлюсь на самых удачных смотровых площадках.

Полное погружение в атмосферу местности
Вы услышите стихи великих русских поэтов, написанные здесь и об этих местах, я расскажу вам историю строительства Военно-Грузинской дороги и российско-грузинских отношений. А еще вы попробуете традиционные хинкали, ведь именно здесь родина этого блюда.

Самые интересные, важные и красивые объекты горного района

  • средневековый замок Ананури с уникальной архитектурой и историей – 500 лет битв и трагедий, феодальная эпоха Грузии
  • бирюзовые воды Жинвальского водохранилища
  • живописное место слияния Белой и Черной Арагви
  • горнолыжный курорт Гудаури
  • смотровая площадка Арка Дружбы Народов
  • Крестовый перевал
  • знаменитые минеральные источники – Нарзаны
  • гвоздь программы: Гергетская церковь у подножия Казбека, место силы и визитная карточка Грузии

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортном минивене.
  • Эта экскурсия всесезонная, но надо учитывать погоду в горах и состояние горных дорог. В сильный дождь и снегопады поездка не состоится, но я могу перенести ее на другой день или предложить альтернативу.
  • Подъем к Гергетской церкви не всегда возможен на обычном автомобиле — иногда дорога бывает завалена снегом (с ноября по апрель). В таком случае мы поднимаемся пешком — или за дополнительную плату можно нанять внедорожник для подъема.
  • Репортажная фотосессия идет в подарок к экскурсии, фотографии будут вам высланы в течение двух недель.
  • Обед в стоимость не входит, но я обязательно покажу места, где лучше пообедать. Также хочется сразу предупредить, что Казбек – гора капризная, иногда даже в ясную погоду он может быть закрыт облаками. Пока я не научилась их разгонять =)
В Казбеги за фотошедеврами!
В Казбеги за фотошедеврами!
В Казбеги за фотошедеврами!
В Казбеги за фотошедеврами!
В Казбеги за фотошедеврами!
В Казбеги за фотошедеврами!
В Казбеги за фотошедеврами!
В Казбеги за фотошедеврами!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура старый город.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Настя
Настя
Я живу в Грузии несколько лет и за эти годы я объездила всю страну, исходила пешком горные маршруты, обзавелась грузинской семьей. Я сертифицированный гид и профессиональный фотограф, вместе с командой единомышленников вожу экскурсии и туры по всей стране, по любым направлениям. Больше всего нас привлекают скрытые места, о которых не пишут в буклетах: душевные винодельни в уютных усадебках, покинутые крепости и малоизвестные монастыри, спрятанные в горах озера, водопады, каньоны, пещеры. Ими мы будем рады поделиться по большому секрету с хорошими людьми!
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 ноября 2019
Для тех кто в Грузии впервые, эта экскурсия обязательна. Настя знает историю буквально каждого камня по всей протяженности военно-грузинской дороги. Так же вы сможете узнать грузинскую культуру, кухню, быт и многое другое. Очень рекомендую заказывать туры у Анастасии.
21 октября 2019
Анастасия - очень приятная девушка и профессиональный гид. Она выкладывалачь на 100% : постоянно рассказывала историю Грузии в дороге, цитировала классиков. Мы оценили большую предварительную подготовку. Она открыла для нас потрясающий грузинский ресторан в районе Казбеки. Большое спасибо за все, Анастасия!
8 октября 2019
Настя - потрясающий, прекрасный и эрудированный гид, знает очень много фактов и историй. Космические пейзажи, завораживающие виды и ещё многое ждёт вас в этом месте! Отрывки из поэм, которые Настя читала наизусть на фоне ущелий и гор - отдельное удовольствие! Спасибо за замечательный день!
20 сентября 2019
Чудесно провели день! Прекрасные виды, Настя отличны рассказчик, и аккуратный водитель. Получили море информаци не только по программе экскурсии, но и о быте грузин. С нетерпением ждём фото. Экскурсию рекомендую всем и каждому, кто приезжает в Тбилиси.
18 августа 2019
Экскурсия в долину Труссо и к ледниковому озеру возле деревни Джута (2 дня). Были с детьми (9, 11, 14). Очень красиво и интересно. Долина Руссо поражает геологическими особенностями. Спасибо Илье за интересную экскурсию. Все остались очень довольны!
7 мая 2019
все отлично
26 ноября 2018
Ездили вдвоем с мужем. Горы, природа, архитектура очень понравились, советуем обязательно посетить эти места! Сама экскурсия понравилась меньше: экскурсоводу мы благодарны, но мы явно не сходились по-человечески, было не очень комфортно, при том, что весь день надо провести всем вместе.
12 ноября 2018
Отлично
27 сентября 2018
Ездили с мужем. Ниже развернутый отзыв от него. Долго думали, куда поехать. Решили ткнуть пальцем на карту и попали в Сигнахи. Вот так родилась идея поехать в Грузию, где на каждом столбе надпись русские захвачики, ну да ладно. Решили поселиться в этнографическом месте, подальше от суеты, сказано сделано. Выбираем гида по основному маршруту Тбилиси-Казбек. Настю выбрали случайно, доверились отзывам. Ближе к делу. Я был равнодушен к поездке, так как это было спонтанное решение и ожидать можно было чего угодно. Погода, дорога и самое главное природа была к нам благосклонна. Настя лего рассказывала про историю края, каждый момент из жизни человека рождал образы проходивших здесь драматических событий, любовь и безрассудство, богатство и одиночество душ, всё это поистине начинает трогать даже такого скептика, как я. Я на самом деле за 40 лет так и не понял, зачем люди делят себя как некое подобие гибрида, создавая всё больше метаморфоз в сознании. Вернулись поздно вечером домой, я сидел на краю ущелья и думал о тех людях, гордых горцах, смиренных монахах и молодых влюблёных. Уезжая, часть моей души навсегда останется с этим народом, непростым, подвергавшимся тысячелетиями испытаниям судьбы, но, пожалуй, самыми добрыми хозяевами, чей гость навсегда будет помнить тепло очага в это неспокойное, стремительно меняющееся время. Спасибо, Настя.
Ирина
17 августа 2018
Хочется выразить большую благодарность Насте за замечательную экскурсию! Экскурсия была очень классная! День был очень длинный, интересный, насыщенный, получили столько эмоций! Настя даёт ответы на любые вопросы и не только по теме экскурсии. Ещё на многих местах мы получили стиховое сопровождение, стихи все считала сама Настя и это поразило! Еще в начале поездки мы выразили желание полетать на дельтапланах, Настя организовала это на высшем уровне, отвезла нас в самое красивое место, к самым лучшим инструкторам. Кстати очень советую полет на дельтаплане, незабываемые эмоции. Отдельно хочется отметить место для остановки на ланч и ужин, душевно и очень Вкусно.. Вчера мы почувствовали Грузию во всей красе, спасибо!
Ещё 21 отзыв

Настя проводит ещё 2 экскурсии

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