31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Ездили с мужем. Ниже развернутый отзыв от него. Долго думали, куда поехать. Решили ткнуть пальцем на карту и попали в Сигнахи. Вот так родилась идея поехать в Грузию, где на каждом столбе надпись русские захвачики, ну да ладно. Решили поселиться в этнографическом месте, подальше от суеты, сказано сделано. Выбираем гида по основному маршруту Тбилиси-Казбек. Настю выбрали случайно, доверились отзывам. Ближе к делу. Я был равнодушен к поездке, так как это было спонтанное решение и ожидать можно было чего угодно. Погода, дорога и самое главное природа была к нам благосклонна. Настя лего рассказывала про историю края, каждый момент из жизни человека рождал образы проходивших здесь драматических событий, любовь и безрассудство, богатство и одиночество душ, всё это поистине начинает трогать даже такого скептика, как я. Я на самом деле за 40 лет так и не понял, зачем люди делят себя как некое подобие гибрида, создавая всё больше метаморфоз в сознании. Вернулись поздно вечером домой, я сидел на краю ущелья и думал о тех людях, гордых горцах, смиренных монахах и молодых влюблёных. Уезжая, часть моей души навсегда останется с этим народом, непростым, подвергавшимся тысячелетиями испытаниям судьбы, но, пожалуй, самыми добрыми хозяевами, чей гость навсегда будет помнить тепло очага в это неспокойное, стремительно меняющееся время. Спасибо, Настя.