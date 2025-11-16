читать дальше

высеченными в скалах. Давид не просто рассказывал сухие факты, а буквально оживлял историю, погружая нас в эпоху царицы Тамары. Его знания о грузинской культуре и традициях сделали посещение этого места по-настоящему глубоким.



В Рабате мы окунулись в смесь грузинских и османских мотивов. Крепость, мечеть, старинные улочки.



А в Боржоми нас ждала прогулка по живописному парку и дегустация знаменитой минеральной воды.



Отдельно хочется отметить профессионализм и харизму Давида. Он ответственно подошёл к организации, был внимателен ко всем участникам группы, а его любовь к Грузии чувствовалась в каждом слове.



Если хотите не просто посмотреть достопримечательности, а прочувствовать дух Грузии – очень рекомендую эту экскурсию с Давидом! 10/10 👌