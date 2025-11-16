Мои заказы

Вардзия: пещеры, крепость и вечнозеленый Боржоми

Погрузитесь в атмосферу древности и природы Грузии.

Вы посетите величественные пещеры Вардзии, исследуете средневековую крепость Рабат, а затем насладитесь свежим воздухом и лечебными водами знаменитого курорта Боржоми.
5
11 отзывов
Описание экскурсии

Вас ждет увлекательное путешествие по историческим и природным достопримечательностям Грузии. На экскурсии вы увидите:

  • Вардзию — уникальный пещерный комплекс, расположенный в скалах на берегу реки Куры. Это древний монастырь, построенный в XII-XIII веках, включает в себя десятки пещер, церквей, галерей и жилых помещений;
  • Рабат — крепость и комплекс в городе Ахалцихе, который включает в себя средневековую крепость, мечеть, церковь и другие исторические здания. Является символом культурного и религиозного многообразия Грузии;
  • Хертвиси — одну из самых древних и впечатляющих крепостей региона. Укрепление, построенное на высоком холме, служило важным оборонительным объектом;
  • Боржоми — знаменитый курортный город, известный своими минеральными водами и живописными природными пейзажами. Здесь можно посетить Боржомский парк, отдохнуть и попробовать знаменитую воду прямо из источников. Важная информация: Вардзия это пещерный город, в котором много спусков/подъемов и лестниц, одевайте комфортную обувь. Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вардзия
  • Крепость Хертвиси
  • Крепость и комплекс Рабат
  • Боржоми
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный микроавтобус
  • Дегустация минеральной воды в Боржоми
Что не входит в цену
  • Обед: от 15$
  • Входные билеты: 35 лари на все локации
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
1-й туп. Абано, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Вардзия это пещерный город, в котором много спусков/подъемов и лестниц, одевайте комфортную обувь
  • Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Е
Екатерина
16 ноя 2025
Очень интересная экскурсия - посмотрели крепость Рабат в Ахалцихе и пещерный город Вардзия. Места однозначно рекомендованы для посещения.
Гид вел экскурсию на 2-х языках - русском и английском, так как группа
читать дальше

была из граждан разных стран. Всем было вполне комфортно. Информация была дана в нужном объеме, ничего лишнего.
Водитель Джони замечательный. Вез очень аккуратно и доехали быстро, несмотря на вынужденные остановки из-за других туристов.

М
Мария
31 окт 2025
Насыщенная активная экскурсия, разнообразные красивые места, история и природа. Энергичный гид Джордж хороший интересный рассказчик и весёлый аккуратный водитель Давид - сделали атмосферу ещё более позитивной и приятной. Благодарю.
М
Мария
29 окт 2025
Хорошая экскурсия.
M
Mariia
29 окт 2025
Хорошая экскурсия. Хотелось бы больше рассказа гида во время экскурсии. Еда в кафе была не очень вкусной.
Е
Елена
23 окт 2025
Я думала экскурсия утомительная и долгая, но для нас она прошла комфортно и очень интересно. Боржоми место тишины и зелени, курорт. Вардзия - это город в горе и это очень
читать дальше

интересно! Надо рассчитывать, что вы будете подниматься и спускаться. И конечно крепости, одну восстановленную посетили, а вторую посмотрели со стороны. Все было весело и увлекательно. Особое спасибо экскурсоводу, очень интересно рассказывает и водителю, вез аккуратно.

Е
Екатерина
27 сен 2025
Замечательная экскурсия, красивая природа и масса впечатлений. Гид Важа очень хорошо провел экскурсию, познавательно и с юмором огромное ему спасибо))).
А
Анастасия
22 сен 2025
Экскурсия 👍 локации соответствуют описанию, водитель Гио пушка, дорога пролетела легко и комфортно, музыка, песни 👏, гид Торнико класс, узнала много интересного о Грузии. Вардзия впечатлила, очень красиво 🤩
О
Оксана
22 сен 2025
Ездили на экскурсию в Боржоми, Вардзия и Рабат, гид Тимур, очень много и интересно рассказывает об истории этих мест и не только, ответил на все интересующие нас вопросы, спасибо большое за такую интересную экскурсию,
Д
Дарья
18 авг 2025
Недавно побывала на потрясающей экскурсии по Вардзии, Рабату и Боржоми в компании гида Давида, и это был один из самых ярких туристических опытов в Грузии!

Вардзия впечатлила своими древними пещерными монастырями,
читать дальше

высеченными в скалах. Давид не просто рассказывал сухие факты, а буквально оживлял историю, погружая нас в эпоху царицы Тамары. Его знания о грузинской культуре и традициях сделали посещение этого места по-настоящему глубоким.

В Рабате мы окунулись в смесь грузинских и османских мотивов. Крепость, мечеть, старинные улочки.

А в Боржоми нас ждала прогулка по живописному парку и дегустация знаменитой минеральной воды.

Отдельно хочется отметить профессионализм и харизму Давида. Он ответственно подошёл к организации, был внимателен ко всем участникам группы, а его любовь к Грузии чувствовалась в каждом слове.

Если хотите не просто посмотреть достопримечательности, а прочувствовать дух Грузии – очень рекомендую эту экскурсию с Давидом! 10/10 👌

А
Ариф
5 июл 2025
Ю
Юрий
29 июн 2025
Отличный тур. Хорошие впечатления.

