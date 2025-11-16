Погрузитесь в атмосферу древности и природы Грузии.
Вы посетите величественные пещеры Вардзии, исследуете средневековую крепость Рабат, а затем насладитесь свежим воздухом и лечебными водами знаменитого курорта Боржоми.
Описание экскурсии
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим и природным достопримечательностям Грузии. На экскурсии вы увидите:
- Вардзию — уникальный пещерный комплекс, расположенный в скалах на берегу реки Куры. Это древний монастырь, построенный в XII-XIII веках, включает в себя десятки пещер, церквей, галерей и жилых помещений;
- Рабат — крепость и комплекс в городе Ахалцихе, который включает в себя средневековую крепость, мечеть, церковь и другие исторические здания. Является символом культурного и религиозного многообразия Грузии;
- Хертвиси — одну из самых древних и впечатляющих крепостей региона. Укрепление, построенное на высоком холме, служило важным оборонительным объектом;
- Боржоми — знаменитый курортный город, известный своими минеральными водами и живописными природными пейзажами. Здесь можно посетить Боржомский парк, отдохнуть и попробовать знаменитую воду прямо из источников. Важная информация: Вардзия это пещерный город, в котором много спусков/подъемов и лестниц, одевайте комфортную обувь. Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вардзия
- Крепость Хертвиси
- Крепость и комплекс Рабат
- Боржоми
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный микроавтобус
- Дегустация минеральной воды в Боржоми
Что не входит в цену
- Обед: от 15$
- Входные билеты: 35 лари на все локации
- Личные расходы
Место начала и завершения?
1-й туп. Абано, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Вардзия это пещерный город, в котором много спусков/подъемов и лестниц, одевайте комфортную обувь
- Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
16 ноя 2025
Очень интересная экскурсия - посмотрели крепость Рабат в Ахалцихе и пещерный город Вардзия. Места однозначно рекомендованы для посещения.
Гид вел экскурсию на 2-х языках - русском и английском, так как группа
М
Мария
31 окт 2025
Насыщенная активная экскурсия, разнообразные красивые места, история и природа. Энергичный гид Джордж хороший интересный рассказчик и весёлый аккуратный водитель Давид - сделали атмосферу ещё более позитивной и приятной. Благодарю.
М
Мария
29 окт 2025
Хорошая экскурсия.
M
Mariia
29 окт 2025
Хорошая экскурсия. Хотелось бы больше рассказа гида во время экскурсии. Еда в кафе была не очень вкусной.
Е
Елена
23 окт 2025
Я думала экскурсия утомительная и долгая, но для нас она прошла комфортно и очень интересно. Боржоми место тишины и зелени, курорт. Вардзия - это город в горе и это очень
Е
Екатерина
27 сен 2025
Замечательная экскурсия, красивая природа и масса впечатлений. Гид Важа очень хорошо провел экскурсию, познавательно и с юмором огромное ему спасибо))).
А
Анастасия
22 сен 2025
Экскурсия 👍 локации соответствуют описанию, водитель Гио пушка, дорога пролетела легко и комфортно, музыка, песни 👏, гид Торнико класс, узнала много интересного о Грузии. Вардзия впечатлила, очень красиво 🤩
О
Оксана
22 сен 2025
Ездили на экскурсию в Боржоми, Вардзия и Рабат, гид Тимур, очень много и интересно рассказывает об истории этих мест и не только, ответил на все интересующие нас вопросы, спасибо большое за такую интересную экскурсию,
Д
Дарья
18 авг 2025
Недавно побывала на потрясающей экскурсии по Вардзии, Рабату и Боржоми в компании гида Давида, и это был один из самых ярких туристических опытов в Грузии!
Вардзия впечатлила своими древними пещерными монастырями,
А
Ариф
5 июл 2025
Ю
Юрий
29 июн 2025
Отличный тур. Хорошие впечатления.
