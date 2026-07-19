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Великолепие Казбеги: путешествие по Военно-Грузинской дороге

Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, панорамы Гудаури и церковь Гергети - из Тбилиси
Добро пожаловать на одну из самых красивых дорог Кавказа! Вы посетите крепость Ананури, увидите место встречи Чёрной и Белой Арагви, подниметесь к храму Гергети, который стал символом Казбеги, а по пути услышите истории о Военно-Грузинской дороге, горцах, древних князьях и традициях этого края.
Великолепие Казбеги: путешествие по Военно-Грузинской дороге
Великолепие Казбеги: путешествие по Военно-Грузинской дороге
Великолепие Казбеги: путешествие по Военно-Грузинской дороге

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Тбилиси

Встретимся у вашего отеля и отправимся по одной из самых живописных дорог Кавказа.

11:30 — Жинвальское водохранилище

Сделаем остановку у бирюзовой глади водохранилища и полюбуемся горными пейзажами.

12:00 — крепость Ананури

Посетим средневековую крепость на берегу Жинвальского водохранилища. Вы узнаете историю резиденции арагвских эриставов и увидите старинные храмы внутри крепостных стен.

13:00 — слияние Чёрной и Белой Арагви

Остановимся у уникального природного места, где две реки разных оттенков встречаются в одном русле. Здесь вас ждут красивые виды и интересная легенда о происхождении рек.

13:30 — обед в местном ресторане

При желании попробуем блюда грузинской кухни. Обед оплачивается отдельно.

15:30 — арка Дружбы народов в Гудаури

Поднимемся к одной из самых известных смотровых площадок региона. Отсюда открывается впечатляющий вид на горные ущелья и вершины Кавказа.

16:15 — минеральный источник

Сделаем короткую остановку у природного источника и попробуем минеральную воду.

17:00 — храм Святой Троицы Гергети

Главная точка путешествия — древний храм 14 века на высоте 2170 метров. Отсюда открывается один из самых узнаваемых видов Грузии: церковь на фоне величественного Казбека.

19:00–19:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • Едем на седане или минивэне (в зависимости от количества участников). Детское кресло — по запросу
  • Я заберу вас от места проживания в Тбилиси и привезу обратно
  • Обед в ресторане оплачивается отдельно — примерно 30 лари (€10) за чел.
  • В зимний период из-за погодных условий может быть закрыт Крестовый перевал или подъём к храму Гергети. В этом случае предложу альтернативный маршрут
  • Если зимой дорога к Гергети закрыта для обычного транспорта, подъём на внедорожнике оплачивается дополнительно — 70 лари (€23) за автомобиль

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника
Ника — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Гамарджоба! Меня зовут Ника, я родился и вырос в Тбилиси, гид по Грузии, работаю в сфере туризма с 2017 года. Лично составляю маршруты. С удовольствием познакомлю вас со своей прекрасной
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страной, а также с местной культурой и традициями. Вместе мы посетим самые интересные уголки гостеприимной Грузии, попробуем грузинские блюда и, конечно же, прекрасное вино. Насладимся каждым местом без спешки. Вместе сделаем живые фотографии с атмосферой дикой природы. Приглашаю на свои авторские индивидуальные экскурсии по всей Грузии!

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