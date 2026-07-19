Добро пожаловать на одну из самых красивых дорог Кавказа! Вы посетите крепость Ананури, увидите место встречи Чёрной и Белой Арагви, подниметесь к храму Гергети, который стал символом Казбеги, а по пути услышите истории о Военно-Грузинской дороге, горцах, древних князьях и традициях этого края.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €180 за экскурсию

Ваш гид в Тбилиси

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Тбилиси

Встретимся у вашего отеля и отправимся по одной из самых живописных дорог Кавказа.

11:30 — Жинвальское водохранилище

Сделаем остановку у бирюзовой глади водохранилища и полюбуемся горными пейзажами.

12:00 — крепость Ананури

Посетим средневековую крепость на берегу Жинвальского водохранилища. Вы узнаете историю резиденции арагвских эриставов и увидите старинные храмы внутри крепостных стен.

13:00 — слияние Чёрной и Белой Арагви

Остановимся у уникального природного места, где две реки разных оттенков встречаются в одном русле. Здесь вас ждут красивые виды и интересная легенда о происхождении рек.

13:30 — обед в местном ресторане

При желании попробуем блюда грузинской кухни. Обед оплачивается отдельно.

15:30 — арка Дружбы народов в Гудаури

Поднимемся к одной из самых известных смотровых площадок региона. Отсюда открывается впечатляющий вид на горные ущелья и вершины Кавказа.

16:15 — минеральный источник

Сделаем короткую остановку у природного источника и попробуем минеральную воду.

17:00 — храм Святой Троицы Гергети

Главная точка путешествия — древний храм 14 века на высоте 2170 метров. Отсюда открывается один из самых узнаваемых видов Грузии: церковь на фоне величественного Казбека.

19:00–19:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали