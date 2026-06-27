Есть дороги, которые ведут сквозь эпохи и легенды. Военно-Грузинская — именно такая. Вы проедете по пути, которым когда-то вдохновлялись Пушкин и Лермонтов. А ещё увидите бирюзовую гладь водохранилища, грозные стены древних крепостей и парящую в облаках Гергетскую Троицу.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Тбилиси

10:00 — Жинвальское водохранилище. Остановка у бирюзовой глади, в глубинах которой покоятся затонувшие деревни. Мы расскажем историю этого места

10:25 — крепостной комплекс Ананури. Это настоящий портал в прошлое, где мощные стены хранят истории князей Арагвских эриставов. Отсюда открывается один из самых узнаваемых видов Грузии

11:35 — обед в местном ресторане

13:25 — дегустация мёда

13:55 — смотровая площадка «Арка Дружбы народов» в Гудаури. Монументальное сооружение на высоте 2250 метров. С мозаики на нас смотрят герои сказаний, а вокруг — величественная панорама ущелья

15:05 — прибытие в Степанцминду (Казбеги) и пересадка на внедорожники

15:20 — Гергетская Троицкая церковь. Монастырь 14 века с захватывающим видом на заснеженную вершину Казбека. Туман Дарьяльского ущелья провожает к этому месту — по пути, которым когда-то гуляли Пушкин и Лермонтов

16:05–19:30 — выезд из Степанцминды и возвращение в Тбилиси. По дороге остановимся для отдыха в Пасанаури

Организационные детали