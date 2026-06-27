Крепость Ананури, Гудаури и Гергетская Троицкая церковь - из Тбилиси
Путешествие к подножию Казбека по дороге, воспетой великими поэтами
Есть дороги, которые ведут сквозь эпохи и легенды. Военно-Грузинская — именно такая. Вы проедете по пути, которым когда-то вдохновлялись Пушкин и Лермонтов.
А ещё увидите бирюзовую гладь водохранилища, грозные стены древних крепостей и парящую в облаках Гергетскую Троицу.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Тбилиси
10:00 — Жинвальское водохранилище. Остановка у бирюзовой глади, в глубинах которой покоятся затонувшие деревни. Мы расскажем историю этого места
10:25 — крепостной комплекс Ананури. Это настоящий портал в прошлое, где мощные стены хранят истории князей Арагвских эриставов. Отсюда открывается один из самых узнаваемых видов Грузии
11:35 — обед в местном ресторане
13:25 — дегустация мёда
13:55 — смотровая площадка «Арка Дружбы народов» в Гудаури. Монументальное сооружение на высоте 2250 метров. С мозаики на нас смотрят герои сказаний, а вокруг — величественная панорама ущелья
15:05 — прибытие в Степанцминду (Казбеги) и пересадка на внедорожники
15:20 — Гергетская Троицкая церковь. Монастырь 14 века с захватывающим видом на заснеженную вершину Казбека. Туман Дарьяльского ущелья провожает к этому месту — по пути, которым когда-то гуляли Пушкин и Лермонтов
16:05–19:30 — выезд из Степанцминды и возвращение в Тбилиси. По дороге остановимся для отдыха в Пасанаури
Организационные детали
Едем на Mercedes Viano и Mercedes Sprinter. Детские кресла — по запросу
Дополнительно оплачиваются: поездка на внедорожнике (4WD) от Казбеги до Гергетской Троицкой церкви — 20 лари ($8) за чел. (наличными), обед — ~50 лари ($19) за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Y метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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