Однодневный тур по Раче: посетите Гору Цхра Джвари с «Церковью девяти крестов», озеро Шаори, Никорцминдский собор 13 века и винный завод Хванчкары.
Насладитесь потрясающими пейзажами, древней архитектурой и дегустацией знаменитого грузинского вина.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: За один день вы посетите самые значимые уголки Рачи — зеленого края, где люди живут в окружении Кавказских гор, лесов, озер и древних храмов. Однодневный тур по Раче включает посещение самых значимых мест этого региона, окруженного Кавказскими горами, лесами, озерами и древними храмами. В программе тура:
- Гора Цхра Джвари, которая расположилась на перевале Накерал. Здесь вы увидите «Церковь девяти крестов» и полюбуетесь далеким Черным морем.
- Озеро Шаори — крупнейший водоем в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Вы услышите историю водохранилища и полюбуетесь выразительными пейзажами, где соединяются гладь Шаори и покрытые густыми лесами склоны хребта Накерала.
- Никорцминдский собор — православная действующая церковь 13 века. Вы познакомитесь с традициями грузинской храмовой архитектуры на примере храма, который за 800 лет существования не почти претерпел изменений: даже купол собора и уникальные фрески сохранились в первозданном виде.
- Винный завод Хванчкары. Посетим мы и родину знаменитого красного вина Хванчкара. На заводе вы познакомитесь с культурой виноделия и продегустируете одно из самых ценных грузинских вин, поклонником которого был даже Иосиф Сталин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Цхра Джвари: Насладитесь видами с перевала Накерал и посетите «Церковь девяти крестов», откуда открывается вид на Черное море
- Озеро Шаори: Самый крупный водоем в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Полюбуйтесь выразительными пейзажами и узнайте историю водохранилища
- Никорцминдский собор: Православная церковь 13 века, сохранившаяся в первозданном виде, с уникальными фресками и традиционной грузинской архитектурой
- Винный завод Хванчкары: Познакомьтесь с культурой грузинского виноделия и продегустируйте знаменитое красное вино Хванчкара
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Посещение локаций попрограмме
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Самгебро №5
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с Календарем
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
