10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в очарование старинных и новейших уголков города на обзорной прогулке

Maya
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Maya – ваш гид
Тбилиси, как почти любая столица, считается городом контрастов.

На экскурсии вы поймёте, как чудесно здесь уживаются новый стеклянный мост и древние храмы, современные кафе и грузинские балконы.

Прикоснётесь к истокам в Абанотубани, полюбуетесь домами в восточным и западном стилях, заглянете в старинную церковь и забежите на винную дегустацию — и всё это в красивейших природных декорациях.
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
4.7
Гармония древнего и современного Тбилиси
Гармония древнего и современного Тбилиси

Что вас ожидает

Древние истории старых кварталов
Уголок города, оживающий из легенд, старейший район и колыбель Тбилиси — это Абанотубани. Вы рассмотрите низкие восточные здания с аккуратными куполами и большими стеклянными окнами, услышите историю возникновения серных бань и узнаете о зарождении Тифлиса, его выдающихся жителях и гостях. И конечно, во время экскурсии вы не раз насладитесь тбилисскими разноцветными балкончиками, потеряетесь в лабиринте кварталов и услышите древние истории и легенды.

Улицы, петляющие по холмам
На протяжении экскурсии мы постоянно будем встречаться с холмами Тбилиси, спускаться и подниматься, чтобы увидеть город с лучших ракурсов. Район Метехи, раскинувшийся на одноименной горе, расскажет истории бывшей царской резиденции. Здесь же, на скале над Курой, вас очарует один из символов Тбилиси — Метехский храм Божьей Матери, основанный в 12 веке. Вы полюбуетесь старым Тбилиси с площади Мейдан, побываете в Сионском соборе с его знаковыми в истории Грузии реликвиями и в церкви Анчисхати — самом древнем сооружении города.

Колоритное смешение старого и нового
Древние постройки и современные решения — вы обратите внимание на их гармоничное сочетание в нашем тёплом городе. Погрузитесь в атмосферу стильной столицы на современной пешеходной улице Шардени, узнавая о промышленных рядах, стоянках караванов и знаменитых духанах — так когда-то выглядело это место. Я расскажу об архитектурном ансамбле площади Свободы и Мосте Мира — построенный в 2010 году мост полюбился горожанам и стал символом объединения старой и новой Грузии.

Приятным дополнениям станет винная дегустация: мы заглянем в несколько мест, где вас с радостью угостят грузинскими винами.

Организационные детали

Билеты на канатную дорогу не входят в стоимость экскурсии (5 лари в одну сторону с человека).

Гармония древнего и современного Тбилиси
Гармония древнего и современного Тбилиси
Гармония древнего и современного Тбилиси
Гармония древнего и современного Тбилиси
Гармония древнего и современного Тбилиси
Гармония древнего и современного Тбилиси
Гармония древнего и современного Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maya
Maya
Добро пожаловать в разноцветную Грузию! Меня зовут Майя, я сертифицированный гид и с удовольствием открою перед вами необычный мир Грузии. По професии я германистка, люблю изучать иностранные языки, потому что знание языков открывает много возможностей в общении. В прошлом году моими профессиями стали два моих хобби — фотография и путешествия. Эта работа доставляет мне огромное удовольствие, но самая большая награда для меня — удивленные, восхищенные и счастливые лица моих туристов!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 мая 2019
Спасибо гиду Майе за интересную обзорную экскурсию в мой первый день в Грузии. Прошли по хорошему маршруту через многие достопримечательности.
Отдельное спасибо за дополнительную экскурсию в Мцхету вечером!
4 апреля 2019
Мы очень довольны экскурсией с Майей. Мы не просто посмотрели на замечательный город Тбилиси, но и познакомились с историей Грузии, узнали много фактов из жизни народа, узнали об этапах развития грузинской столицы. А поскольку в своем запросе я писала про наше желание узнать все это, а не просто послушать байки, то могу сказать, что от экскурсии мы получили все, что хотели.
Майа в рамках экскурсии проводит викторину с вопросами по прослушанному, что тоже добавляет интереса.С призом в конце 😊
Спасибо Майа!
18 октября 2018
Добрый день! Были на экскурсии с Майей 3 октября. С искренней благодарностью пишу этот отзыв. Осталось неизгладимое впечатление от атмосферы экскурсии. Мы первый раз в Грузии, в Тбилиси и, конечно же, не имели представление, как добраться до места встречи. Заботливая Майя предложила зайти за нами к месту нашего проживания, в согласованное время, и мы сразу же ощутили себя под ее опекой. Постепенно, с места нашей встречи, мы увидели все основные достопримечательности города и услышали все важные исторические факты. Этой экскурсии нам хватило, чтоб совершенно свободно ориентироваться в городе впоследствии. Майя прекрасный рассказчик и замечательный человек. Видно, что экскурсовод любит свой родной город и свою страну. Было впечатление, что мы гуляем по городу с другом. Экскурсия построена очень грамотно, мы побывали и в Храмах и в исторических местах Тбилиси. Погуляли и в старом городе и увидели современный Тбилиси. Пообедали в прекрасном месте на берегу Куры, которое впоследствии стало нашем любимым. Майя, большое спасибо за интересную и яркую экскурсию. Всем рекомендую.
15 октября 2018
Мая открыла нам Грузию с новой стороны. Несмотря на то, что это была далеко не первая поездка в Тбилиси, мы почерпнули много нового об истории этого замечательного и теплого города. Экскурсия прошла занимательно и очень душевно, складывалось ощущение, что приехал погостить у старого друга. Не было заученных шаблонов и сухих текстов – все шло от души, чувствовалась харизма, образованность и заразительная любовь к своему городу :) Мая дала нам много дельных советов по организации свободного времени и поделилась многим тем, чего не найдешь в интернете, а можешь узнать только у жителя города.
16 августа 2018
Были на обзорной экскурсии по Тбилиси с Майей, экскурсия прошла замечательно, мы увидели много красивейших мест в вашем городе, услышали легенды и достоверные истории о Тбилиси. Экскурсия была насыщенная, но в то же время совершенно не перегружена, за что большое спасибо Майе. Видно, что она знает и любит свой город, очень искренний и приятный человек, классный профессионал. Будем рекомендовать друзьям.
7 августа 2018
Замечательная экскурсия, подходит для знакомства с городом если вы ничего о нем не знаете. Майа подстраивается под темп не гонит и информацией не перегружает. Мы посмотрели все интересующие нас достопримечательности старого города. Ходили с удобной для нас скоростью и всегда было время на фото, если нужно было передохнуть находили тень и отдыхали, никуда не торопились. Доброжелательна, готова подсказать помимо экскурсии еще особенности города, показать хорошие магазины. Было очень здорово!)
23 июля 2018
22 июля Майя знакомила меня с Тбилиси . Если коротко - великолепные впечатления. Мне показалось, что Майя может долго и интересно рассказывать о любой улице, любом здании и памятнике, мимо которых мы проходили. 3 часа пролетели незаметно. А еще, Майя отлично фотографирует, и у меня на память о нашей прогулке остались ее замечательные снимки! Еще раз, большое спасибо!
17 июня 2018
Майя... Не написать отзыв о вас просто невозможно. Мы с сестрой ждали стандартной экскурсии... Но каково, было наше удивление, когда с первых минут было ощущение, что нас встретил близкий друг ✋ Майя подстроилась под наши интересы и пожелания и исполнила их всех! Не могу не отметить той ситуации, в которой проявила себя Майя. Мы с сестрой очень любим балет, и хотели попасть в театр оперы и балеты им.Палиашвили на премьеру "Спящая красавица", но при этом не смогли приобрести билет ... Даже не смотря на отсутствие билетов, Майя смогла найти для нас места, хотя мы уже стояли возле театра и шансы купить билеты были близки к нулю... Для нас было таким счастьем, попасть на балет, что мы не могли сдержать эмоции, как же нам с ней повезло ✋Ещё Майя научила нас словам часто используемых в Грузии и мы спокойно могли здороваться, прощаться и
признаваться в любви ❤️️, и это нам помогало коммуницировать с местными жителями, а также дополнительно написала, как мы можем самостоятельно добраться с одного места в другое и много ещё полезного, когда Майи не будет с нами. Это проявление доброты чувствовалась во всем. Так как нашим пожеланием было, увидеть настоящую колоритную Грузию и увидеть обыденную жизнь грузинов. Майя так много рассказала и показала в Грузии, что мы очень прониклись историей и бытностью грузинов. В последний день нашего отъезда, устроила прекрасный ужин в местном ресторане с отличной шоу программой ✋ Так много можно писать, о том какая Майя замечательная ❤️️ и вы не узнаете, пока не познакомитесь с ней близко. Для нас благодаря Майе, Грузия 🇬🇪 запомнится тёплой, доброй, интересной, колоритной, неповторимой и дружелюбной и куда всегда можно вернутся, потому что у тебя там есть настоящий друг 🇬🇪💛
10 мая 2018
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Маршрут увлекательный и не очень утомительный, так как гид подстраивалась под наш темп и наши интересы ( в группе были двое детей 11 и 12 лет). Майя- очень доброжелательный, отзывчивый и тактичный человек. На протяжении всей экскурсии чувствовали её заботу и душевную теплоту.
4 мая 2018
Майя старалась показать нам Тбилиси, но мы уже были в городе 3-й день и к тому моменту прочитали и узнали о Грузии и о Тбилиси уже очень много, поэтому какой то увлекательной экскурсии не получилось. В тоже время, если вы только 1-й день в Грузии, ничего о стране и городе не знаете, то экскурсия расскажет вам о важных местах Тбилиси.
Связной истории с пересечением древности и современности тоже не получилось. Набор объектов и событий.
Знаете, такой стандартный базовый набор экскурсовода

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