10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и туристы могут насладиться всеми его достопримечательностями. В апреле и октябре также можно посетить Тбилиси, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой экскурсия возможна, но некоторые виды и прогулки могут быть ограничены из-за холода.

Тбилиси, город контрастов, где древние храмы и современные мосты создают уникальную атмосферу. Экскурсия включает посещение Абанотубани, Метехи и площади Свободы. Путешественники насладятся видами с холмов, посетят Сионский собор и церковь Анчисхати. Завершением станет дегустация грузинских вин. Эта экскурсия позволит увидеть гармонию старого и нового Тбилиси, погрузиться в его историю и культуру

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древние истории старых кварталов

Уголок города, оживающий из легенд, старейший район и колыбель Тбилиси — это Абанотубани. Вы рассмотрите низкие восточные здания с аккуратными куполами и большими стеклянными окнами, услышите историю возникновения серных бань и узнаете о зарождении Тифлиса, его выдающихся жителях и гостях. И конечно, во время экскурсии вы не раз насладитесь тбилисскими разноцветными балкончиками, потеряетесь в лабиринте кварталов и услышите древние истории и легенды.

Улицы, петляющие по холмам

На протяжении экскурсии мы постоянно будем встречаться с холмами Тбилиси, спускаться и подниматься, чтобы увидеть город с лучших ракурсов. Район Метехи, раскинувшийся на одноименной горе, расскажет истории бывшей царской резиденции. Здесь же, на скале над Курой, вас очарует один из символов Тбилиси — Метехский храм Божьей Матери, основанный в 12 веке. Вы полюбуетесь старым Тбилиси с площади Мейдан, побываете в Сионском соборе с его знаковыми в истории Грузии реликвиями и в церкви Анчисхати — самом древнем сооружении города.

Колоритное смешение старого и нового

Древние постройки и современные решения — вы обратите внимание на их гармоничное сочетание в нашем тёплом городе. Погрузитесь в атмосферу стильной столицы на современной пешеходной улице Шардени, узнавая о промышленных рядах, стоянках караванов и знаменитых духанах — так когда-то выглядело это место. Я расскажу об архитектурном ансамбле площади Свободы и Мосте Мира — построенный в 2010 году мост полюбился горожанам и стал символом объединения старой и новой Грузии.

Приятным дополнениям станет винная дегустация: мы заглянем в несколько мест, где вас с радостью угостят грузинскими винами.

Организационные детали

Билеты на канатную дорогу не входят в стоимость экскурсии (5 лари в одну сторону с человека).