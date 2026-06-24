10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси удивляет контрастами: древние храмы соседствуют с современными мостами. Откройте для себя историю и культуру столицы Грузии
Тбилиси, город контрастов, где древние храмы и современные мосты создают уникальную атмосферу. Экскурсия включает посещение Абанотубани, Метехи и площади Свободы. Путешественники насладятся видами с холмов, посетят Сионский собор и церковь Анчисхати. Завершением станет дегустация грузинских вин.
Эта экскурсия позволит увидеть гармонию старого и нового Тбилиси, погрузиться в его историю и культуру
Лучшее время для посещения Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и туристы могут насладиться всеми его достопримечательностями. В апреле и октябре также можно посетить Тбилиси, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой экскурсия возможна, но некоторые виды и прогулки могут быть ограничены из-за холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Абанотубани
Метехский храм
Сионский собор
Церковь Анчисхати
Мост Мира
Площадь Свободы
Описание экскурсии
Древние истории старых кварталов
Уголок города, оживающий из легенд, старейший район и колыбель Тбилиси — это Абанотубани. Вы рассмотрите низкие восточные здания с аккуратными куполами и большими стеклянными окнами, услышите историю возникновения серных бань и узнаете о зарождении Тифлиса, его выдающихся жителях и гостях. И конечно, во время экскурсии вы не раз насладитесь тбилисскими разноцветными балкончиками, потеряетесь в лабиринте кварталов и услышите древние истории и легенды.
Улицы, петляющие по холмам
На протяжении экскурсии мы постоянно будем встречаться с холмами Тбилиси, спускаться и подниматься, чтобы увидеть город с лучших ракурсов. Район Метехи, раскинувшийся на одноименной горе, расскажет истории бывшей царской резиденции. Здесь же, на скале над Курой, вас очарует один из символов Тбилиси — Метехский храм Божьей Матери, основанный в 12 веке. Вы полюбуетесь старым Тбилиси с площади Мейдан, побываете в Сионском соборе с его знаковыми в истории Грузии реликвиями и в церкви Анчисхати — самом древнем сооружении города.
Колоритное смешение старого и нового
Древние постройки и современные решения — вы обратите внимание на их гармоничное сочетание в нашем тёплом городе. Погрузитесь в атмосферу стильной столицы на современной пешеходной улице Шардени, узнавая о промышленных рядах, стоянках караванов и знаменитых духанах — так когда-то выглядело это место. Я расскажу об архитектурном ансамбле площади Свободы и Мосте Мира — построенный в 2010 году мост полюбился горожанам и стал символом объединения старой и новой Грузии.
Приятным дополнениям станет винная дегустация: мы заглянем в несколько мест, где вас с радостью угостят грузинскими винами.
Организационные детали
Билеты на канатную дорогу не входят в стоимость экскурсии (5 лари в одну сторону с человека).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 151 туриста
Добро пожаловать в разноцветную Грузию! Меня зовут Майя, я сертифицированный гид и с удовольствием открою перед вами необычный мир Грузии. По професии я германистка, люблю изучать иностранные языки, потому что читать дальшеуменьшить
знание языков открывает много возможностей в общении. В прошлом году моими профессиями стали два моих хобби — фотография и путешествия. Эта работа доставляет мне огромное удовольствие, но самая большая награда для меня — удивленные, восхищенные и счастливые лица моих туристов!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Наталья
Для нашей семьи экскурсия с Маей стала прекрасной возможностью легко, непринужденно и весело впервые познакомиться с историей удивительного города Тбилиси! Маршрут был выстроен очень грамотно, информация подавалась доходчиво и интересно! За 3,5 часа экскурсии Майя смогла влюбить нас в этот самобытный и душевный город. В завершении хочу сказать, что Майя удивительно чуткий, доброжелательный и очень корректный человек с широкой душой!
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Ю
Юлия
Бесконечно благодарны Майе за прекрасную прогулку и первое знакомство с замечательным городом Тбилиси. Запрос у нас был непростой, нужно было провести экскурсию на английском языке. Как оказалось, Майя не просто читать дальшеуменьшить
справилась, так еще и прекрасно владеет немецким языком, что нам оказалось актуально. Это была прекрасная познавательная прогулка с добрым, интересным, образованным гидом, знающим многие нюансы, тк у нас было много вопросов. Мы остались очень довольны, что именно Майя, по счастливой случайности, познакомила нас основными достопремечательнастями и важными местами в городе. Неожиданно было получить приятный сувенир от Майи в конце экскурсии, что еще больше подняло нам настроение. Мы уже вернулись домой, но вспоминаем этот день и Майю с большой теплотой и благодарностью! Очень рекомендую прогулку по городу Тбилиси с Майей.
Майя
Ответ организатора:
Дорогая Юлия! Большое спасибо за такие тёплые слова и высокую оценку! Для меня огромная радость знакомить гостей с любимым Тбилиси и читать дальшеуменьшить
делиться его историей, атмосферой и маленькими секретами. Очень приятно знать, что наша прогулка оставила у вас такие добрые воспоминания. Буду искренне рада новой встрече с вами в Грузии! С огромной благодарностью, Майя
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L
Larissa
Maya is a great guide. Very knowledgeable and friendly. She was able to show us the best of the town and was very attentive to the needs of our small group.
Майя - отличный гид. Очень знающий и дружелюбный. Она смогла показать нам все самое интересное в городе и была очень внимательна к потребностям нашей небольшой группы.
Майя
Ответ организатора:
Dear Larissa, thank you so much for your kind words! It was truly a pleasure guiding your group. Wishing you many more wonderful travels, and I hope to see you again someday in Georgia!
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Екатерина
Отличная экскурсия, гармоничная, занимательная, интерсная. Спасибо большое Мае! Много нового узнала о столице Грузии и в целом о стране.
+2
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А
Александр
Экскурсия оставила исключительно положительные впечатления. Маршрут был продуман: охватывал как исторические, так и современные части Тбилиси. Всё прошло без спешки, в комфортном темпе. Майя отлично ориентируется в городе, даёт много читать дальшеуменьшить
фактической информации, при этом рассказывает понятно и по существу — без «воды» и выдумок.
Чувствуется, что она профессионал с опытом: отвечает на вопросы уверенно, поддерживает интерес на протяжении всей прогулки. Кроме того, создаёт дружелюбную и спокойную атмосферу, что особенно важно на индивидуальных экскурсиях.
Отдельно отмечу, что формат пешей прогулки оказался удобным — можно было лучше прочувствовать город. Впечатления остались очень хорошие. Майю могу уверенно рекомендовать как гида.
Ein großer Vorteil für deutschsprachige Touristen ist, dass Maiya fließend Deutsch spricht. Sie kann komplexe Informationen klar und präzise vermitteln, was das Verständnis und die Kommunikation erheblich erleichtert. Das macht die Führung nicht nur informativ, sondern auch besonders angenehm für Gäste aus dem deutschsprachigen Raum.
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Е
Елизавета
Огромная благодарность Майе за экскурсию, которая сочетала в себе максимальную информативность для людей, впервые приехавшим в Тбилиси, непринужденность, юмор, интерактивность! Мы вынуждены были сократить по нашей просьбе время экскурсии, Майя читать дальшеуменьшить
быстро сориентировалась и показала нам все достопримечательности в более короткое время. Так же благодарю Майю за поддержку и возможность перенести экскурсию в связи с нашим поздним прилетом из-за задержки самолета. В процессе прогулки, Майя помогала нам с фотографиями, по окончанию - дала много рекомендаций для дальнейшего нашего пребывания в Тбилиси. Однозначно рекомендую данную экскурсию. Еще раз, спасибо! Майя - лучшая! Тбилиси-великолепен!
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