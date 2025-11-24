Настоящий праздник урожая ждёт вас в Кахети! Вы сами сможете собрать виноград, попробовать давку свежего урожая, а затем насладиться дегустацией вина и чачи.
За столом — премиум-блюда и веселое застолье с тамадой, которое подарит смех, тосты и атмосферу настоящего грузинского дома.
Описание мастер-класса
Ваш день начинается с комфортной поездки по живописной Кахети: просторный транспорт и опытный гид расскажут о культуре, истории региона и винодельческих традициях. По пути вы узнаете интересные факты о грузинской кухне, местных обычаях и виноделии, а легкая беседа с гидом создаст непринуждённую атмосферу и подогреет ожидание праздника. На месте вас ждёт сбор винограда, давка урожая и дегустация вина и чачи. За столом премиум-меню и праздничное застолье с тамадой: веселые тосты, живые истории и традиции, которые погружают в атмосферу настоящей Кахети. Этот день оставляет массу эмоций и воспоминаний, которые хочется переживать снова и снова.
Время встречи и выезда: 09:00 утра. Подходите за 10–15 минут до отправления • Возвращение: ориентировочно в 20:00 • Дополнительные опции: мастер-классы по приготовлению хинкали, чурчхелы, хлеба и других национальных блюд, брендирование бутылки вина, выступления танцевальных и фольклорных ансамблей • Рекомендации по одежде и снаряжению: удобная обувь и одежда, подходящая для активного участия на винодельне, головной убор и солнцезащитные средства.
Отправляемся каждые: Понедельник. Среду и Пятницу
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Ртвели
- Траспортировка
Что не входит в цену
- Личные расходы и доп. опции
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 10
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
