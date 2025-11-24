Ваш день начинается с комфортной поездки по живописной Кахети: просторный транспорт и опытный гид расскажут о культуре, истории региона и винодельческих традициях. По пути вы узнаете интересные факты о грузинской кухне, местных обычаях и виноделии, а легкая беседа с гидом создаст непринуждённую атмосферу и подогреет ожидание праздника. На месте вас ждёт сбор винограда, давка урожая и дегустация вина и чачи. За столом премиум-меню и праздничное застолье с тамадой: веселые тосты, живые истории и традиции, которые погружают в атмосферу настоящей Кахети. Этот день оставляет массу эмоций и воспоминаний, которые хочется переживать снова и снова. Важная информация:

Время встречи и выезда: 09:00 утра. Подходите за 10–15 минут до отправления • Возвращение: ориентировочно в 20:00 • Дополнительные опции: мастер-классы по приготовлению хинкали, чурчхелы, хлеба и других национальных блюд, брендирование бутылки вина, выступления танцевальных и фольклорных ансамблей • Рекомендации по одежде и снаряжению: удобная обувь и одежда, подходящая для активного участия на винодельне, головной убор и солнцезащитные средства.