1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
Сегодня в 09:10
Завтра в 09:10
60€27 за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
€15 за человека
Индивидуальная
1 час
Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать
Начало: Около филармонии (центр)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €16 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
4 июля в 14:00
12 июля в 14:00
€36 за человека
Индивидуальная
3 часа
Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Сквер Пушкина на площади Свободы, у туристического...
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€58 за всё до 6 чел.
скидка
8%
Групповая
13 часов
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
48€44 за человека
Индивидуальная
7 часов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Ювелирное искусство в Тбилиси: мастер-класс по созданию украшений
Погрузитесь в мир ювелирного мастерства, создайте собственное серебряное украшение в атмосфере творчества и уюта
Начало: В центре Тбилиси
9 июля в 15:00
10 июля в 15:00
€65 за человека
скидка
64%
Групповая
11 часов
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
3 июля в 08:45
70€25 за человека
скидка
64%
Групповая
4 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70€25 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
225€169 за всё до 6 чел.
скидка
60%
Фотопрогулка
1.5 часа
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
350€140 за всё до 5 чел.
скидка
69%
Индивидуальная
3 часа
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
Побывать на кулинарном мастер-классе от шефа и научиться пить из рога
Начало: В центре Старого города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55€17 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
3 июля в 08:45
50€25 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге
Начало: Я заеду за вами в пределах центра города
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
165€141 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
€186 за всё до 3 чел.
скидка
50%
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
3 июля в 09:10
50€25 за человека
Индивидуальная
11 часов
Поход в заповедник Лагодехи
Открыть для себя богатую природу Грузии и насладиться её величием
Начало: В центре Тбилиси
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
€167 за всё до 3 чел.
скидка
50%
Мини-группа
3.5 часа
Андеграундные улицы Тбилиси: искусство без цензуры (в группе)
Открыть для себя городскую арт-сцену и по желанию на 1 час стать уличным художником
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
3 июля в 13:00
5 июля в 13:00
60€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРодион29 июня 2024Сомелье много знает об истории вина, интересно и приятно послушать. Я думаю, что минусом является небольшая продолжительность дегустации (1 час) и немного цена завышена, на мой взгляд. В целом с девушкой остались довольны, рекомендуем.
- KKateryna27 июня 2024Была на экскурсии вчера❤️ Организация была безупречной: все было четко спланировано, и мы чувствовали себя в надежных руках. Наш гид была
- ЮЮлиана26 июня 2024Грамотно построенный маршрут и ненавязчивый рассказ о городе на фоне местных красот! Смело могу рекомендовать Ирину.
- ЛЛюдмила25 июня 2024Были на мастер-классе всей семьей!! Очень понравилось🤩🤩 Весело, позитивно, интересно. Ирина очень тепло нас встретила. Узнали много полезных секретиков по
- ННина24 июня 2024Гид Давид - хороший организатор тур группы и проведения экскурсии. Хорошие исторические знания. Корректный, внимательный профессионал.
- ММаргарита18 июня 2024Увлекательная прогулка по Тбилиси в компании с Леваном! Жара не помешала, очень удачно останавливались в теньке, маршрут смогли осилить дети 8 и 11 лет. С удовольствием пошли бы и на второй маршрут!
- IInna17 июня 2024У меня получилась индивидуальная экскурсия, тк я записалась одна. Гид прекрасно знает город и интересно подавал информацию, 4 часа пролетели очень быстро. Тбилиси прекрасен, рекомендую.
- ВВероника16 июня 2024Потрясающие места! Красота неимоверная! Настя - отличный рассказчик и прекрасно (нестрашно в отличие от многих водителей в Грузии) ведет машину.
- ККристина15 июня 2024Экскурсия мне понравилась, нашим гидом была приятная девушка Лана! Ответит на все вопросы и поможет с любой проблемой. Живописные виды, вкусные дегустации и хорошее настроение обеспечены👍🏻
- ЕЕлена15 июня 2024Мы получили большое удовольствие от прогулки с гидов Мевлудием. Несмотря на то, что наша группа весьма искушена в экскурсиях и путешествиях, экскурсовод покорил всех своей эрудицией, живой подачей материала, доброжелательностью и аполитичностью. Успехов и процветания!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Из центра»
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