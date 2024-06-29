Экскурсии из центра Тбилиси

Найдено 20 экскурсий в категории «Из центра» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 69%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
191 отзыв
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
Сегодня в 09:10
Завтра в 09:10
6027 за человека
Ежедневная прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
15 за человека
Грузинское вино: дегустационный класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
71 отзыв
Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать
Начало: Около филармонии (центр)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 16 за всё до 10 чел.
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
4 июля в 14:00
12 июля в 14:00
36 за человека
Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Сквер Пушкина на площади Свободы, у туристического...
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
58 за всё до 6 чел.
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
13 часов
33 отзыва
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4844 за человека
Поход в Биртвисские каньоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
50 отзывов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
154 за всё до 4 чел.
Ювелирный мастер-класс в Тбилиси
Мини-группа
3 часа
11 отзывов
Ювелирное искусство в Тбилиси: мастер-класс по созданию украшений
Погрузитесь в мир ювелирного мастерства, создайте собственное серебряное украшение в атмосфере творчества и уюта
Начало: В центре Тбилиси
9 июля в 15:00
10 июля в 15:00
65 за человека
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
🚌 На автобусе
скидка
64%
Групповая
11 часов
34 отзыва
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
3 июля в 08:45
7025 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4 часа
36 отзывов
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7025 за человека
Огни ночного Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
225169 за всё до 6 чел.
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
60%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
350140 за всё до 5 чел.
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
🚶 Пешая
скидка
69%
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
Побывать на кулинарном мастер-классе от шефа и научиться пить из рога
Начало: В центре Старого города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 5517 за человека
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
3 июля в 08:45
5025 за человека
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге
Начало: Я заеду за вами в пределах центра города
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
165141 за всё до 4 чел.
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
7 отзывов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
186 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Кахетии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
3 июля в 09:10
5025 за человека
Поход в заповедник Лагодехи
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Поход в заповедник Лагодехи
Открыть для себя богатую природу Грузии и насладиться её величием
Начало: В центре Тбилиси
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
167 за всё до 3 чел.
Андеграундные улицы Тбилиси: искусство без цензуры (в группе)
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
3.5 часа
Андеграундные улицы Тбилиси: искусство без цензуры (в группе)
Открыть для себя городскую арт-сцену и по желанию на 1 час стать уличным художником
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
3 июля в 13:00
5 июля в 13:00
6030 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Родион
    29 июня 2024
    Грузинское вино: дегустационный класс
    Сомелье много знает об истории вина, интересно и приятно послушать. Я думаю, что минусом является небольшая продолжительность дегустации (1 час) и немного цена завышена, на мой взгляд. В целом с девушкой остались довольны, рекомендуем.
  • K
    Kateryna
    27 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Была на экскурсии вчера❤️ Организация была безупречной: все было четко спланировано, и мы чувствовали себя в надежных руках. Наш гид была
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    просто великолепна! Ее знание истории и культуры Кахетии, и Грузии в общем, было впечатляющим. Она рассказывала о каждом месте и традиции с таким энтузиазмом и страстью, что мы с удовольствием впитывали каждое слово. Маршрут экскурсии был отлично составлен, мы посетили несколько городов и попробовали кучу вкусного вина) еще раз спасибо❤️

    Была на экскурсии вчера❤️ Организация была безупречной: все было четко спланировано, и мы чувствовали себя в надежных рукахБыла на экскурсии вчера❤️ Организация была безупречной: все было четко спланировано, и мы чувствовали себя в надежных рукахБыла на экскурсии вчера❤️ Организация была безупречной: все было четко спланировано, и мы чувствовали себя в надежных руках
  • Ю
    Юлиана
    26 июня 2024
    Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни
    Грамотно построенный маршрут и ненавязчивый рассказ о городе на фоне местных красот! Смело могу рекомендовать Ирину.
    Грамотно построенный маршрут и ненавязчивый рассказ о городе на фоне местных красот! Смело могу рекомендовать ИринуГрамотно построенный маршрут и ненавязчивый рассказ о городе на фоне местных красот! Смело могу рекомендовать ИринуГрамотно построенный маршрут и ненавязчивый рассказ о городе на фоне местных красот! Смело могу рекомендовать ИринуГрамотно построенный маршрут и ненавязчивый рассказ о городе на фоне местных красот! Смело могу рекомендовать ИринуГрамотно построенный маршрут и ненавязчивый рассказ о городе на фоне местных красот! Смело могу рекомендовать Ирину
  • Л
    Людмила
    25 июня 2024
    Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
    Были на мастер-классе всей семьей!! Очень понравилось🤩🤩 Весело, позитивно, интересно. Ирина очень тепло нас встретила. Узнали много полезных секретиков по
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    приготовлению хинкали и хачапурь. Взрослые мальчишки с удовольствием месили тесто, лепили и готовили вместе с нами.. А ещё было безумно вкусно🙌🙌🙌 Белое прохладное домашнее вино приятно дополнили наш обед. Огромное спасибо за теплоту!

  • Н
    Нина
    24 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Гид Давид - хороший организатор тур группы и проведения экскурсии. Хорошие исторические знания. Корректный, внимательный профессионал.
  • М
    Маргарита
    18 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Тбилиси
    Увлекательная прогулка по Тбилиси в компании с Леваном! Жара не помешала, очень удачно останавливались в теньке, маршрут смогли осилить дети 8 и 11 лет. С удовольствием пошли бы и на второй маршрут!
    Увлекательная прогулка по Тбилиси в компании с Леваном! Жара не помешала, очень удачно останавливались в тенькеУвлекательная прогулка по Тбилиси в компании с Леваном! Жара не помешала, очень удачно останавливались в теньке
  • I
    Inna
    17 июня 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    У меня получилась индивидуальная экскурсия, тк я записалась одна. Гид прекрасно знает город и интересно подавал информацию, 4 часа пролетели очень быстро. Тбилиси прекрасен, рекомендую.
  • В
    Вероника
    16 июня 2024
    Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
    Потрясающие места! Красота неимоверная! Настя - отличный рассказчик и прекрасно (нестрашно в отличие от многих водителей в Грузии) ведет машину.
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    Единственный спорный момент - нужно ли возить гостей именно на каньон с нововыстроенным "бриллиантом"? Дорогущая плата за вход при том, что смотреть там особенно нечего (на наш взгляд). Гораздо интереснее и привлекательнее другие места, куда Настя нас отвезла. Наши собственные фото получились отличные. С нетерпением ждем фото от Насти. Все рекомендуем!

    Потрясающие места! Красота неимоверная! Настя - отличный рассказчик и прекрасно (нестрашно в отличие от многих водителейПотрясающие места! Красота неимоверная! Настя - отличный рассказчик и прекрасно (нестрашно в отличие от многих водителейПотрясающие места! Красота неимоверная! Настя - отличный рассказчик и прекрасно (нестрашно в отличие от многих водителей
  • К
    Кристина
    15 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Экскурсия мне понравилась, нашим гидом была приятная девушка Лана! Ответит на все вопросы и поможет с любой проблемой. Живописные виды, вкусные дегустации и хорошее настроение обеспечены👍🏻
  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Мы получили большое удовольствие от прогулки с гидов Мевлудием. Несмотря на то, что наша группа весьма искушена в экскурсиях и путешествиях, экскурсовод покорил всех своей эрудицией, живой подачей материала, доброжелательностью и аполитичностью. Успехов и процветания!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Кахетия - родина вина, чачи и красоты
  2. Ежедневная прогулка по Тбилиси
  3. Грузинское вино: дегустационный класс
  4. Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
  5. Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Собор Светицховели
  7. Монастырь Джвари
  8. Мост мира
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Из центра" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 15 до 186 со скидкой до 69%. Туристы уже оставили гидам 738 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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