Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Живые, сочные, атмосферные, романтичные — такие фотографии я подарю вам после нашей прогулки по Тбилиси. Маршрут, конечно, зависит от вашего настроения.



Но, если вы впервые в городе или не знаете, чего хотите, я предложу беспроигрышную программу с укромными местечками в центре, смотровыми площадками и колоритной грузинской архитектурой.