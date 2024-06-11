Живые, сочные, атмосферные, романтичные — такие фотографии я подарю вам после нашей прогулки по Тбилиси. Маршрут, конечно, зависит от вашего настроения.
Но, если вы впервые в городе или не знаете, чего хотите, я предложу беспроигрышную программу с укромными местечками в центре, смотровыми площадками и колоритной грузинской архитектурой.
Но, если вы впервые в городе или не знаете, чего хотите, я предложу беспроигрышную программу с укромными местечками в центре, смотровыми площадками и колоритной грузинской архитектурой.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30, 17:00, 17:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Локации для фотосессии мы сможем выбрать вместе, чтобы они соответствовали вашей задумке. Базовый же маршрут следующий:
- Смотровая площадка на территории храма Метехи, откуда старый Тбилиси виден как на ладони
- Парк «Рике» и мост Мира
- Улочки старого города, потайные уголки, где вас ждут старые двери, балконы, лестницы и прочие чисто тбилисские прелести
- Колоритный Абанотубани — район серных бань с полукруглыми крышами, мозаикой и мостами
- Водопад в центре города — финальная точка прогулки
Организационные детали
После прогулки:
- Я отправлю вам 2–3 фото в течение 3 дней
- Остальные фото — в течение 2 месяцев
- Вы получите 20 фото в полной ретуши и все удачные снимки в цветокоррекции (50+ шт.)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Тбилиси
Привет. Я Мария, фотограф из Грузии. Провожу прогулочные фотосессии по улочкам старого города, заглядывая во дворики и парадные. Потайные места. Старые двери. Мостики. Балкончики. Всё это ждёт вас на фотосессии со мной. В итоге вы получите профессиональные фотографии с вашего путешествия и много положительных эмоций! Приходите, прогуляемся.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
Ювелирное искусство в Тбилиси: мастер-класс по созданию украшений
Погрузитесь в мир ювелирного мастерства, создайте собственное серебряное украшение в атмосфере творчества и уюта
Начало: В центре Тбилиси
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
€65 за человека
Мини-группа
2 часа
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
Начало: В Музее истории
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€80 за человека
скидка
68%
Групповая
3 часа
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
28€9 за человека