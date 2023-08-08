Экскурсия-гастро-квест по Тбилиси: уникальное гастрономическое путешествие
В ходе нашего гастроквеста вы откроете для себя как новые вкусы грузинской и европейской кухонь, так и попробуете годами проверенную классику, шаг за шагом совершая гастрономические открытия в новых и годами проверенных заведениях города Тбилиси!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Проспект Руставели
- Район Гаретубани
- Район Сололаки и тбилисские парадные
- Улица 4-х Храмов (ул. Котэ Абхази)
- Церковь Метехи (церковь V века)
- Серные бани (V век)
- Водопад Легвтахеви (Природная достопримечательность)
- Крепость Нарикала (IV век)
- Улица Шардени и Манташевские ряды
- Древний рынок — Мейдан Базар (XIX век)
- Кафедральный собор Сиони (V век)
- Мост Мира (стеклянный мост)
- Театр Марионеток им. Резо Габриадзе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вкусное знакомство с ГрузиейИстория грузинской кухни, как и история самой страны, исчисляется тысячелетиями. Всем известно, что грузинская кухня славится оригинальностью и простотой национальных блюд, а также коллекцией неповторимых грузинских вин, соусов и сыров. Грузины создали и сохранили рецепты, унаследованные от своих предков.
Рецепты имеют отличия в зависимости от региона и этнической принадлежности. Одно и то же блюдо может быть выполнено по-разному, но в любом случае оно будет бесподобным и со своей изюминкой. Как проходит гастро-квест? Мы приготовили для вас увлекательный маршрут в игровом формате и подобрали самые атмосферные рестораны/кафе/бары нашего города.
В ходе квеста вам предстоит отвечать на вопросы и справляться с заданиями разной сложности, чтобы определить все локации квеста. На каждой локации будет новое задание, связанное с гастрономической тематикой, с дегустацией блюд, с гастро-локацией, где будет проходить квест, а также возможны вопросы на свободную тему. Кому было бы интересно посетить этот квест? Данный квест подойдёт опытным гурманам, которые хотят разнообразить свои будни вкусной едой, гастропутешественникам, желающим за несколько часов попробовать блюда из разных стран, а также путешественникам/новичкам, находящимся в поисках необычных и интересных гастролокаций. Что получат участники, посетив данное мероприятие?
- Увлекательную игру как для больших групп, так и соло-путешественников.
- Разбудите свои вкусовые рецепторы, попробовав необычные блюда с авторскими рецептами. (Возможно после посещения этой программы, вы увлечётесь кулинарией).
- Заведете новые знакомства.
- Сквозь призму кулинарии вы узнаете множество исторических и научных фактов из истории разных народов и культур, в частности местного региона.
- Нескучно проведёте время в кругу интересных людей.
- Получите от организаторов общий гайд гастролокаций по Тбилиси, обязательных к посещению.
- Организационные детали Я встречу вас в начале мероприятия, проведу инструктаж и выдам весь необходимый инвентарь, а далее вы отправитесь за поисками объектов, используя задания разного формата и уровня сложности. Я в свою очередь буду с вами всегда на связи в случае возникновения любых вопросов.
- Важно знать: • Гастро-локации Вам придется искать без сопровождающего (С членами нашей команды вы встречаетесь в начале, на тех объектах, где будет проходить квест и на финише мероприятия).
• Для того, чтобы вы смогли принять участие в данном квесте, вам также необходимо иметь при себе:
- Смартфон или планшет (Важно, чтобы устройства были заряжены).
- Доступ к интернету (Если у вас возникнут сложности с интернетом, обратитесь к нам заранее и мы решим этот вопрос).
- Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber.
- Часть заданий вы получите с помощью PDF-файла и пошагово будете преодолевать их, а другие задания будете находить на объектах. Ответы в режиме реального времени нужно отправлять мне на один из мессенджеров. (Telegram, WhatsApp, Viber).
- В конце нашего квеста мы собираемся все вместе (место встречи будет указано в задании квеста), где я оглашу результаты ваших ответов.
- Поскольку данное мероприятие включает в себя пешую прогулку, участникам рекомендуется приходить на мероприятие в удобной обуви, а также в случае дождя или снега взять с собой зонт или дождевик.
- В экскурсии могут принимать участие дети любого возраста в сопровождении родителей, одного или нескольких взрослых. Стоимость детского билета идентична взрослому.
Подсказки Вы можете использовать различные инструменты для определения правильных ответов:
- Гугл в помощь.
- Помощь от местных жителей.
- Я на протяжении всей игры буду оставаться с вами на связи. При необходимости пишите, звоните.
Каждый день в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Участие в квесте
- Все блюда и напитки, которые входят в программу квеста и будут подаваться гостям на всех гастро-локациях.
- Бутилированная вода для каждого участника мероприятия
- Что не входит
- Входные билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи. (~от 0,5 до 2$)
- Затрак (~3-5$ на одного человека)
- Обед (~5-7$ на одного человека)
- Ужин (~5-7$), если в ресторане (~15-20$ на одного человека)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 2 Merab Kostava St, Tbilisi, GeorgiaЗавершение: 1, Shardeni Street
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 12:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Гастро-локации Вам придется искать без сопровождающего (С членами нашей команды вы встречаетесь в начале, на тех объектах, где будет проходить квест и на финише мероприятия).
- Для того, чтобы вы смогли принять участие в данном квесте, вам также необходимо иметь при себе:
- 1. Смартфон или планшет (Важно, чтобы устройства были заряжены)
- 2. Доступ к интернету. (Если у вас возникнут сложности с интернетом, обратитесь к нам заранее и мы решим этот вопрос)
- 3. Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber.
- Часть заданий вы получите с помощью PDF-файла и пошагово будете преодолевать их, а другие задания будете находить на объектах. Ответы в режиме реального времени нужно отправлять мне на один из мессенджеров. (Telegram, WhatsApp, Viber).
- В конце нашего квеста мы собираемся все вместе (место встречи будет указано в задании квеста), где я оглашу результаты ваших ответов.
- Поскольку данное мероприятие включает в себя пешую прогулку, участникам рекомендуется приходить на мероприятие в удобной обуви, а также в случае дождя или снега взять с собой зонт или дождевик
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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