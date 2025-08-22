Отправляйтесь в увлекательное путешествие в горы Казбеги, где вас ждут исторический комплекс Ананури, виды на Жинвальское водохранилище и знаменитые хинкали поселка Пасанаури.
Кульминацией тура станет посещение Троицкой церкви в Гергети на высоте 2200 метров! Великолепные виды сделают это путешествие незабываемым!
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
Описание экскурсии
Погружение в величие природы
Приготовьтесь к незабываемому путешествию, полному впечатлений и красоты! Вы сможете восхититься величественными видами горного массива, посетить древние монастыри и насладиться потрясающими пейзажами, которые навсегда останутся в вашей памяти.
Исторический комплекс Ананури
В рамках нашего тура вы посетите исторический комплекс Ананури. Здесь вас ждут живописные виды на Жинвальское водохранилище, которые подарят вам ощущение спокойствия и умиротворения.
Пасанаури и хинкали
Далее мы направимся в поселок Пасанаури, родину самого знаменитого блюда грузинской кухни. Здесь вы сможете отведать лучшие хинкали во всей стране! Это не просто еда, а настоящее искусство, которое порадует ваши вкусовые рецепторы.
Слияние рек
Эстетическое наслаждение этого места заключается в слиянии двух рек — Белой и Черной Арагви. Это зрелище завораживает и вдохновляет, создавая уникальную атмосферу гармонии с природой.
Троицкая церковь в Гергети
В завершение нашего тура вас ожидает посещение Троицкой церкви в Гергети, расположенной на высоте 2200 метров. Восхождение к церкви — по желанию, но любование горой Казбек обязательно для всех. Это место подарит вам невероятные эмоции и ощущение радости жизни!
Когда: с понедельника пр воскресенье выезд в 6:00 - 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.