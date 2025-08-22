Отправляйтесь в увлекательное путешествие в горы Казбеги, где вас ждут исторический комплекс Ананури, виды на Жинвальское водохранилище и знаменитые хинкали поселка Пасанаури. Кульминацией тура станет посещение Троицкой церкви в Гергети на высоте 2200 метров! Великолепные виды сделают это путешествие незабываемым!

Описание экскурсии

Погружение в величие природы

Приготовьтесь к незабываемому путешествию, полному впечатлений и красоты! Вы сможете восхититься величественными видами горного массива, посетить древние монастыри и насладиться потрясающими пейзажами, которые навсегда останутся в вашей памяти.

Исторический комплекс Ананури

В рамках нашего тура вы посетите исторический комплекс Ананури. Здесь вас ждут живописные виды на Жинвальское водохранилище, которые подарят вам ощущение спокойствия и умиротворения.

Пасанаури и хинкали

Далее мы направимся в поселок Пасанаури, родину самого знаменитого блюда грузинской кухни. Здесь вы сможете отведать лучшие хинкали во всей стране! Это не просто еда, а настоящее искусство, которое порадует ваши вкусовые рецепторы.

Слияние рек

Эстетическое наслаждение этого места заключается в слиянии двух рек — Белой и Черной Арагви. Это зрелище завораживает и вдохновляет, создавая уникальную атмосферу гармонии с природой.

Троицкая церковь в Гергети

В завершение нашего тура вас ожидает посещение Троицкой церкви в Гергети, расположенной на высоте 2200 метров. Восхождение к церкви — по желанию, но любование горой Казбек обязательно для всех. Это место подарит вам невероятные эмоции и ощущение радости жизни!