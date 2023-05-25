Приглашаем в насыщенное путешествие по западу Грузии, где мы посетим удивительные памятники природы, такие как: Пещеры Прометея и Мартвильский Каньон!

Также увидим город Кутаиси, который стал культурным фундаментом Грузинской самобытности и знаменитый город мин. вод Цхалтубо, который в свою очередь дает гостю ощутить совершенно отличающуюся архитектуру и советский контраст!

Вы окажетесь в одном из красивейших и загадочных мест западной Грузии — Мартвильском каньоне, где провел детство великий царь объединенной Грузии Давид Строитель. Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации.

Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая и впечатляющая. Внутри вы поразитесь формам сталактитов и сталагмитов, которые образуют застывшие каменные водопады, вдохнете лечебный воздух и увидите подземные озера, на поверхность которых никогда не попадал солнечный свет.