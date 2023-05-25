Западная Грузия
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Что вас ожидает:
- Пещеры Прометея
- Каньон Мартвили
- Кутаиси
- Цхалтубо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем в насыщенное путешествие по западу Грузии, где мы посетим удивительные памятники природы, такие как: Пещеры Прометея и Мартвильский Каньон!
Также увидим город Кутаиси, который стал культурным фундаментом Грузинской самобытности и знаменитый город мин. вод Цхалтубо, который в свою очередь дает гостю ощутить совершенно отличающуюся архитектуру и советский контраст!
Вы окажетесь в одном из красивейших и загадочных мест западной Грузии — Мартвильском каньоне, где провел детство великий царь объединенной Грузии Давид Строитель. Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации.
Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая и впечатляющая. Внутри вы поразитесь формам сталактитов и сталагмитов, которые образуют застывшие каменные водопады, вдохнете лечебный воздух и увидите подземные озера, на поверхность которых никогда не попадал солнечный свет.
В соответствии с Календарем
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты/Обед
- Пещеры Прометея, вход - 23Gel (лодка 18Gel)
- Каньон Мартвили, вход - 18Gel (лодка 15Gel)
- Место начала и завершения?
- Ованеса Туманяна №22
- Когда и сколько длится?
- Когда: В соответствии с КалендаремЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование
- Место встречи: Ованеса Туманяна №22
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Выездные
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