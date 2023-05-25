Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили

Западная Грузия

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Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Ближайшие даты:
25
мая
26
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Пещеры Прометея
  • Каньон Мартвили
  • Кутаиси
  • Цхалтубо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем в насыщенное путешествие по западу Грузии, где мы посетим удивительные памятники природы, такие как: Пещеры Прометея и Мартвильский Каньон!
Также увидим город Кутаиси, который стал культурным фундаментом Грузинской самобытности и знаменитый город мин. вод Цхалтубо, который в свою очередь дает гостю ощутить совершенно отличающуюся архитектуру и советский контраст!
Вы окажетесь в одном из красивейших и загадочных мест западной Грузии — Мартвильском каньоне, где провел детство великий царь объединенной Грузии Давид Строитель. Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации.
Из тысячи пещер Имерети пещера Прометея — самая большая и впечатляющая. Внутри вы поразитесь формам сталактитов и сталагмитов, которые образуют застывшие каменные водопады, вдохнете лечебный воздух и увидите подземные озера, на поверхность которых никогда не попадал солнечный свет.

В соответствии с Календарем

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты/Обед
  • Пещеры Прометея, вход - 23Gel (лодка 18Gel)
  • Каньон Мартвили, вход - 18Gel (лодка 15Gel)
Место начала и завершения?
Ованеса Туманяна №22
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с Календарем
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование
  • Место встречи: Ованеса Туманяна №22
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
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Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Мартвильский каньон
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Пещеры
Каньоны

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