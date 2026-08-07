Главными локациями в нашей программе станут каньон Мартвили, некогда являвшийся пристанищем царя Давида Строителя, а также пещера Прометея с подземными озерами, необычными сталактитами и лечебным воздухом.
Описание экскурсииЧудеса западной Грузии Приглашаем вас в захватывающее путешествие по западной части Грузии — региону, где древняя история встречается с удивительной природой. В этот день мы посетим два уникальных природных памятника Имерети — живописный Мартвильский каньон и знаменитую пещеру Прометея. Мартвильский каньон Вы окажетесь в одном из самых красивых уголков западной Грузии — Мартвильском каньоне, где бирюзовая река, отвесные скалы, водопады и густая зелень создают неповторимую атмосферу. По легенде, именно в этих местах прошло детство великого грузинского царя Давида IV Строителя. На протяжении миллионов лет вода постепенно формировала известняковые породы, создавая удивительный природный ландшафт, который сегодня напоминает сказочный мир, скрытый среди гор и лесов. Во время прогулки вы сможете насладиться панорамными видами каньона, пройти по живописным тропам и, при желании, совершить небольшую лодочную прогулку по каньону. Пещера Прометея Следующая остановка — одна из самых впечатляющих пещер Грузии — пещера Прометея (Кумистави). Внутри вас ждет настоящий подземный мир: огромные залы, причудливые формы сталактитов и сталагмитов, каменные колонны и подземные реки, создававшиеся природой на протяжении миллионов лет. Маршрут проходит через несколько залов пещеры, где благодаря специальной подсветке раскрывается вся красота уникальных геологических образований. Это место позволяет увидеть скрытую сторону природы Грузии и почувствовать величие подземного мира.
В соответствии с Календарем
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещеры Прометея
- Каньон Мартвили
Что включено
- Услуги тур-проводника на личном транспорте
Что не входит в цену
- Обед в грузинском ресторане
- Пещеры Прометея, вход - 40 Gel (лодка 20Gel)
- Каньон Мартвили, вход - 40 Gel (лодка 30Gel)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с Календарем
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Индивидуальная экскурсия: Пещеры Прометея и Каньон Мартвили»
Индивидуальная
до 7 чел.
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
9 авг в 06:00
10 авг в 06:00
от €280 за всё до 7 чел.
-
70%
Групповая
до 15 чел.
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Погрузитесь в атмосферу Грузии, прогуливаясь по стеклянному мосту над каньоном Дашбаши. Величественные виды и адреналин ждут вас
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
€33
€110 за человека
-
15%
Групповая
до 15 чел.
Интриги лабиринтов Прометея: тайны Мартвильских каньонов
Из Тбилиси - навстречу тайнам, которые природа прятала миллионы лет
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
€51
€60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от €244 за всё до 4 чел.
$343 за экскурсию