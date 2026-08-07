Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Главными локациями в нашей программе станут каньон Мартвили, некогда являвшийся пристанищем царя Давида Строителя, а также пещера Прометея с подземными озерами, необычными сталактитами и лечебным воздухом.

Армен Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $343 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 🇬🇧 11 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Чудеса западной Грузии Приглашаем вас в захватывающее путешествие по западной части Грузии — региону, где древняя история встречается с удивительной природой. В этот день мы посетим два уникальных природных памятника Имерети — живописный Мартвильский каньон и знаменитую пещеру Прометея. Мартвильский каньон Вы окажетесь в одном из самых красивых уголков западной Грузии — Мартвильском каньоне, где бирюзовая река, отвесные скалы, водопады и густая зелень создают неповторимую атмосферу. По легенде, именно в этих местах прошло детство великого грузинского царя Давида IV Строителя. На протяжении миллионов лет вода постепенно формировала известняковые породы, создавая удивительный природный ландшафт, который сегодня напоминает сказочный мир, скрытый среди гор и лесов. Во время прогулки вы сможете насладиться панорамными видами каньона, пройти по живописным тропам и, при желании, совершить небольшую лодочную прогулку по каньону. Пещера Прометея Следующая остановка — одна из самых впечатляющих пещер Грузии — пещера Прометея (Кумистави). Внутри вас ждет настоящий подземный мир: огромные залы, причудливые формы сталактитов и сталагмитов, каменные колонны и подземные реки, создававшиеся природой на протяжении миллионов лет. Маршрут проходит через несколько залов пещеры, где благодаря специальной подсветке раскрывается вся красота уникальных геологических образований. Это место позволяет увидеть скрытую сторону природы Грузии и почувствовать величие подземного мира.

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