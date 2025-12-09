Это не просто мастер-класс, а вкусное творческое приключение, которое объединяет эстетику флористики и сладкое удовольствие.
Даже если вы никогда не занимались созданием букетов или кулинарией — у вас всё получится! Вы научитесь формировать лепестки, собирать композицию и украшать её как профессионал — готовое творение сможете сразу забрать с собой.
Описание мастер-класса
- После того, как мы познакомимся, я предложу вам продегустировать зефир ручной работы.
- Расскажу о секретах зефирной флористики и нужных инструментах.
- Вы создадите собственные цветы — тюльпаны, пионы, розы, сирень, анемон.
- Соберёте букет, упакуете его и заберёте с собой.
- В конце занятия получите сертификат об обучении.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет.
- Провожу мастер-класс только для женщин.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€170
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Марселя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Тбилиси
Я зефирный флорист🌷. Провожу индивидуальные мастер-классы по созданию цветочных съедобных композиций. За моими плечами работа в кондитерской школе и десятки проведённых занятий. Я научу вас делать не только красиво, но и вкусно.
