В старинной деревне Велисцихе, известной своими винодельческими традициями, участники экскурсии смогут узнать о секретах кахетинского виноделия. На винодельне гости увидят квеври - глиняные кувшины для выдержки вина, и попробуют местные напитки: чачу, коньяк и вина, такие как ркацители и киндзмараули. Также предусмотрен мастер-класс по приготовлению чурчхелы и шоти, который позволит глубже прочувствовать грузинский колорит

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Сердце кахетинского виноделия

На аутентичной винодельне вы откроете секреты древнего кахетинского метода виноделия, познакомитесь с квеври — глиняными кувшинами для выдержки вина. Попробуете чачу, самогон и коньяк. И конечно, продегустируете лучшие сорта местного вина — ркацители, киндзмараули, хванчкару и другие.

Мастер-класс по приготовлению чурчхелы

Чтобы ещё сильнее прочувствовать грузинский колорит, вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению чурчхелы! И своими руками создадите вкусный десерт из виноградного сока и орехов. А если захотите, научитесь выпекать шоти — традиционный хлеб.

Организационные детали