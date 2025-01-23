В старинной деревне Велисцихе, известной своими винодельческими традициями, участники экскурсии смогут узнать о секретах кахетинского виноделия.
На винодельне гости увидят квеври - глиняные кувшины для выдержки вина, и попробуют местные напитки: чачу, коньяк и вина, такие как ркацители и киндзмараули.
Также предусмотрен мастер-класс по приготовлению чурчхелы и шоти, который позволит глубже прочувствовать грузинский колорит
На винодельне гости увидят квеври - глиняные кувшины для выдержки вина, и попробуют местные напитки: чачу, коньяк и вина, такие как ркацители и киндзмараули.
Также предусмотрен мастер-класс по приготовлению чурчхелы и шоти, который позволит глубже прочувствовать грузинский колорит
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация лучших кахетинских вин
- 🥃 Попробуйте ароматную чачу и коньяк
- 👨🍳 Участие в мастер-классе по чурчхеле
- 🍞 Возможность научиться выпекать шоти
- 🚐 Комфортабельный транспорт Mercedes Sprinter
Что можно увидеть
- Квеври
- Винодельня
Описание экскурсии
Сердце кахетинского виноделия
На аутентичной винодельне вы откроете секреты древнего кахетинского метода виноделия, познакомитесь с квеври — глиняными кувшинами для выдержки вина. Попробуете чачу, самогон и коньяк. И конечно, продегустируете лучшие сорта местного вина — ркацители, киндзмараули, хванчкару и другие.
Мастер-класс по приготовлению чурчхелы
Чтобы ещё сильнее прочувствовать грузинский колорит, вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению чурчхелы! И своими руками создадите вкусный десерт из виноградного сока и орехов. А если захотите, научитесь выпекать шоти — традиционный хлеб.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- В стоимость входит мастер-класс по приготовлению чурчхелы, а также дегустация шести видов вина, коньяка и чачи
- В стоимость не входит обед и мастер-класс по выпечке хлеба — 5 лари за человека (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 43 туристов
Салами! Меня зовут Леван, я гид с десятилетним стажем. Родился и вырос в прекрасной Грузии, где с детства увлекался историей и культурой своей страны — и хочу поделиться этими знаниями с вами. Вместе с командой опытных гидов мы поможем создать яркие и запоминающиеся впечатления от путешествий по Грузии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
23 янв 2025
Это наша с подругой первая экскурсия в Грузии.
Безумно интересный рассказ от Гида Николая.
Мы посетили несколько мест, в каждом месте услышали историю места, и иногда личные моменты из жизни Николая, связанные с этим местом.
Спасибо нашему водителю Исааку за комфортное вождение.
И хотелось сказать отдельное спасибо организатору тура Левану за решение организационных вопросов.
Безумно интересный рассказ от Гида Николая.
Мы посетили несколько мест, в каждом месте услышали историю места, и иногда личные моменты из жизни Николая, связанные с этим местом.
Спасибо нашему водителю Исааку за комфортное вождение.
И хотелось сказать отдельное спасибо организатору тура Левану за решение организационных вопросов.
Олеся
28 дек 2024
Спасибо большое за интересную экскурсию. Жаль, что наши больные колени не позволили нам подняться на последнюю локацию) Единственное, что посоветую всем- берите на всякий случай в карман дождевики и приезжайте вовремя, а не как половина группы на 20-30 минут позже заявленного времени встречи! уважайте других людей, которые ради пунктуальности жертвуют своим оплаченным завтраком в отеле.
Ника
26 дек 2024
Спасибо огромное за эту поездку 💫✨
Очень переживала, что не летом еду, а зимой. Но все оправдало не то чтобы ожидания, а мы даже не думали, что так весело и круто
Очень переживала, что не летом еду, а зимой. Но все оправдало не то чтобы ожидания, а мы даже не думали, что так весело и круто
Ю
Юлия
26 ноя 2024
Спасибо большое гиду Левану за такую интересную экскурсию! Столько всего узнали и нас угостили ооооочень вкусным вином, мастерклассы были очень увлекательные. Наш водитель очень хорошо и безопасно водил маршрутку, с удоволбьствием поехала бы еще раз и только с этим гидом.
Наталья
24 ноя 2024
Экскурсия была замечательной! Столько всего нового рассказал нам гид Леван. Человек позитивный,дружелюбный и очень эрудированный. Не жалею что взяла еще поездку в Казбеги от Левана. Все на высоте! Молодцы ребята)
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