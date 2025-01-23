Велисцихе: история кахетинского виноделия

Путешествие в Велисцихе - это уникальная возможность познакомиться с древними традициями виноделия и попробовать лучшие грузинские вина
В старинной деревне Велисцихе, известной своими винодельческими традициями, участники экскурсии смогут узнать о секретах кахетинского виноделия.

На винодельне гости увидят квеври - глиняные кувшины для выдержки вина, и попробуют местные напитки: чачу, коньяк и вина, такие как ркацители и киндзмараули.

Также предусмотрен мастер-класс по приготовлению чурчхелы и шоти, который позволит глубже прочувствовать грузинский колорит
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация лучших кахетинских вин
  • 🥃 Попробуйте ароматную чачу и коньяк
  • 👨‍🍳 Участие в мастер-классе по чурчхеле
  • 🍞 Возможность научиться выпекать шоти
  • 🚐 Комфортабельный транспорт Mercedes Sprinter
Велисцихе: история кахетинского виноделия
Велисцихе: история кахетинского виноделия
Велисцихе: история кахетинского виноделия
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:15

Что можно увидеть

  • Квеври
  • Винодельня

Описание экскурсии

Сердце кахетинского виноделия

На аутентичной винодельне вы откроете секреты древнего кахетинского метода виноделия, познакомитесь с квеври — глиняными кувшинами для выдержки вина. Попробуете чачу, самогон и коньяк. И конечно, продегустируете лучшие сорта местного вина — ркацители, киндзмараули, хванчкару и другие.

Мастер-класс по приготовлению чурчхелы

Чтобы ещё сильнее прочувствовать грузинский колорит, вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению чурчхелы! И своими руками создадите вкусный десерт из виноградного сока и орехов. А если захотите, научитесь выпекать шоти — традиционный хлеб.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • В стоимость входит мастер-класс по приготовлению чурчхелы, а также дегустация шести видов вина, коньяка и чачи
  • В стоимость не входит обед и мастер-класс по выпечке хлеба — 5 лари за человека (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пр. Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
23 янв 2025
Это наша с подругой первая экскурсия в Грузии.
Безумно интересный рассказ от Гида Николая.
Мы посетили несколько мест, в каждом месте услышали историю места, и иногда личные моменты из жизни Николая, связанные с этим местом.
Спасибо нашему водителю Исааку за комфортное вождение.
И хотелось сказать отдельное спасибо организатору тура Левану за решение организационных вопросов.
Это наша с подругой первая экскурсия в Грузии.Это наша с подругой первая экскурсия в Грузии.Это наша с подругой первая экскурсия в Грузии.Это наша с подругой первая экскурсия в Грузии.Это наша с подругой первая экскурсия в Грузии.Это наша с подругой первая экскурсия в Грузии.Это наша с подругой первая экскурсия в Грузии.
Олеся
28 дек 2024
Спасибо большое за интересную экскурсию. Жаль, что наши больные колени не позволили нам подняться на последнюю локацию) Единственное, что посоветую всем- берите на всякий случай в карман дождевики и приезжайте вовремя, а не как половина группы на 20-30 минут позже заявленного времени встречи! уважайте других людей, которые ради пунктуальности жертвуют своим оплаченным завтраком в отеле.
Спасибо большое за интересную экскурсию. Жаль, что наши больные колени не позволили нам подняться на последнюю
Ника
26 дек 2024
Спасибо огромное за эту поездку 💫✨
Очень переживала, что не летом еду, а зимой. Но все оправдало не то чтобы ожидания, а мы даже не думали, что так весело и круто
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будет.
Люди разных стран, народов соединяются вместе и чувствуют Грузию всеми органами чувств. Доброты, отзывчивости, веселья грузинам не занимать.
Очень дружная поездка, все делились вкусностями, пели песни, делились путешествиями!!!
Вау, вау и вау!
Гид невероятный, было бы слово ярче - я бы сказала!
Забота обо всех, ни на минуту не отдыхал, рассказывал и на Английском и на русском, много шуток, историй! Помогал, подсказывал, заботился!!!
Мы записались на еще одну экскурсию к гиду 🙏🏼❤️❤️
Конец поездки самый веселый 😃🙈🫶🏽

Алкоголя с любовью 🫶🏽😂

Спасибо огромное за эту поездку 💫✨Спасибо огромное за эту поездку 💫✨Спасибо огромное за эту поездку 💫✨Спасибо огромное за эту поездку 💫✨Спасибо огромное за эту поездку 💫✨
Ю
26 ноя 2024
Спасибо большое гиду Левану за такую интересную экскурсию! Столько всего узнали и нас угостили ооооочень вкусным вином, мастерклассы были очень увлекательные. Наш водитель очень хорошо и безопасно водил маршрутку, с удоволбьствием поехала бы еще раз и только с этим гидом.
Наталья
24 ноя 2024
Экскурсия была замечательной! Столько всего нового рассказал нам гид Леван. Человек позитивный,дружелюбный и очень эрудированный. Не жалею что взяла еще поездку в Казбеги от Левана. Все на высоте! Молодцы ребята)

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