7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми

Такая разная Грузия...

Sergo
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Sergo – ваш гид
Представьте – раньше, в дохристианскую эпоху, на территории Грузии жизнь была устроена немыслимым для современного человека образом и подчинялась, как и многие другие древние цивилизации, законам движения небесных светил.

В Уплисцихе я помогу вам мысленно реконструировать далекое прошлое, когда ритуалы начинались с восходом солнца и заканчивалась с появлением луны.

Это будет встреча с такой стороной Грузии, о которой вы, возможно, и не догадывались.
€210
126 за экскурсию
скидка40%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча подъедем к отелю
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми

Что вас ожидает

Языческий центр дохристианской Грузии
Вы побываете в удивительном месте, пещерном городе Уплисцихе, в котором сохранилось 16 помещений, каждое из которых вы сможете осмотреть. Вы узнаете, где раньше проходили языческие мистерии, где жили жрецы, а где – рабы, какую пещеру использовали для хозяйственных нужд, а в каком помещении была аптека. Я расскажу вам, каким было мифологическое мировоззрение древних людей и какую роль они отводили небесным телам.

Родина легендарной минералки
Боржоми – приятный курортный зеленый городок, расположенный в Боржомском ущелье и знаменитый своей минеральной водой. Здесь чудесная по красоте природа и уникальный целебный климат. Но именно благодаря минеральной воде Боржоми, он стал знаменит всемирно. Это ущельный город, и потому все его здания растянуты в линию вдоль берега реки примерно на 5 км. Вы познакомитесь с интересной, уникальной для Грузии, Боржомской архитектурой. Когда-то здесь построили особняки в самых разных стилях, вплоть до загадочного вида замков. Вы прогуляетесь по прекрасному Боржомскому парку и попробуете минеральную воду прямо из источников. А при желании, сможете посетить местный тематический музей.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Если экскурсию провожу я, к стоимости добавляется 100 евро (это связано с дополнительными расходами на транспорт и услугами водителя).
  • В стоимость экскурсии не входят билеты в Уплисцихе (10 лари за человека).
Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура подъедем к отелю.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergo
Sergo
Меня зовут Серго. Родился и вырос в Тбилиси, люблю свой город и страну. Окончил исторический факультет ТГУ и философский факультет СПбГУ. Работаю гидом 2 года. Гидом стал работать, потому что люблю общаться с людьми - всегда встречаешь интересных и добрых людей. В силу образования и интересов очень хорошо знаю историю Грузии, ее географию, этнологию, антропологию, культуру, искусство, мифологию, религию. Являюсь профессиональным инструктором йоги :)
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 июня 2019
Мы с Зазой были на 2-х экскурсиях: Боржоми и Кахетия. Нас было 4 человека. Машина чистая и удобная. Заза очень приятный в общении человек, пунктуальный, безопасный водитель и интерестный рассказчик, мы чувствовали себя с ним очень комфортно.
Вторая наша экскурсия должна была быть на Казбеги, но там лил дождь, и Заза предложил нам поехать в Кахетию. Мы провели чудесный день пробуя местные вина и вечером застолье в приятной кахетинской семье.
Грузия - красивейшая страна, полна древней истории и гостеприимных людей!
Татьяна
5 мая 2019
Сам маршрут очень интересный, мы посетили Гори- музей Сталина, пещерный город Уплисцихе, ( мы брали местного экскурсовода), город Боржоми (тут только природа и вода), заехали в зеленый монастырь, не смотря на ненастье, мы насладились природными красотами. Нам не повезло с гидом, можно сказать, что это был трансфер. Так что если у вас будет гид Вахтанг, просите заменить или будьте готовы, что у вас будет только шофёр. Но само направление очень красивое.
4 января 2019
Отличная экскурсия! Нашим гидом был Заза, очень душевный и интересный гид! Я брала экскурсию с родителями, и они, и я в полном восторге! Помимо основной программы Заза помог по нашим просьбам, подсказал, где и что лучше купить и был очень к нам внимателен! Экскурсия с очень домашней атмосферой.
16 сентября 2018
Нашим гидом был Заза. Ездили с мамой и еще 2 ребятами. Заза хорошо рассказывает за историю Грузии и политику, было интересно.
22 июня 2018
Потрясающе!!!
20 ноября 2017
Вернулись после этой экскурсии в полном восторге!!! Серго показал и рассказал нам об уникальных местах,посетили даже больше, чем было в программе. С водителем Зазой передвигаться по дорогам было комфортно и безопасно. В Уплисцихе просто потрясающе, обязательно посетите :) В Боржоми приехали уже в тёмное время, но это не помешало набрать лечебной водички. Спасибо огромное Серго за такой чудесный день в Грузии.
29 августа 2017
Об этой экскурсии мы начали договариваться далеко заранее, но Серго, в силу своей загруженности в этот день, посоветовал в качестве гида своего друга, партнёра и учителя Нику. Мы с женой посоветовались и приняли это предложение. Ника уже за 10 дней до встречи по ватсапу напомнил о нашей встрече у отеля. Пунктуальность у наших грузинских гидов наверное в крови - пока ни одной неточности по времени!
За время поездки до границы города мы убедились, что Ника прекрасный собеседник. Разговаривали обо всём - достопримечательностях по пути нашей экскурсии, советском детстве, приключениях и увлечениях детства, я с Никой почти одного возраста, просто шутили.
Самое интересное началось в Жреческом Уплисцихе! Ника, с нашего согласия, изложил свою теорию появления этого места и его предназначения. Официальную версию историю капища мы знали из Интернета и путеводителей. Версия нашего гида оказалась, с нашей точки зрения, гораздо увлекательной. Совместными усилиями мы с Никой придумали ещё несколько теорий. Надеюсь, в случае поездке с Никой в это место, следующие путешественники насладятся альтернативной историей языческого капища.
Боржоми оправдал все наши ожидания! Природа, прогулка аж до Петровских ванн, всё это было очень познавательно и весело. Но нам пришлось отказаться от приглашения Ники полюбоваться на вечерний Тбилиси с террасы его дома и попробовать изготовленное им Саперави, в силу усталости. Гостеприимный и остроумный Ника не успокоился - утром он оставил для нас на стойке регистрации отеля "бутылочку" (1,5 л) своего фирменного домашнего вина!
Спасибо, дорогой!

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