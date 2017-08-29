7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отправьтесь в путешествие по контрастной Грузии: от загадочного пещерного города Уплисцихе, где тысячи лет назад проходили языческие ритуалы, до зелёного курорта Боржоми с легендарными минеральными источниками! Вы прикоснётесь к древним мифам и тайнам жрецов, полюбуетесь живописными ущельями и архитектурой старинных особняков, прогуляетесь по тенистому парку и попробуете целебную воду.
Описание экскурсии
Языческий центр дохристианской Грузии
Вы побываете в пещерном городе Уплисцихе и осмотрите сохранившиеся помещения. Узнаете, где раньше проходили языческие мистерии, где жили жрецы, а где — рабы, какую пещеру использовали для хозяйственных нужд, а в каком помещении была аптека. Разберётесь, каким было мифологическое мировоззрение древних людей и какую роль они отводили небесным телам.
Родина легендарной минералки
Боржоми — курортный городок, знаменитый на весь мир минеральной водой. Вы познакомитесь с уникальной для Грузии боржомской архитектурой в самых разных стилях. Прогуляетесь по прекрасному парку и попробуете целебную воду прямо из источников. А при желании сможете посетить местный тематический музей.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются билеты в Уплисцихе — 10 лари за чел.
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле. Тайминг зависит от вашего темпа
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6658 туристов
Родился и вырос в Тбилиси, люблю свой город и страну. Окончил исторический факультет ТГУ и философский факультет СПбГУ. Работаю гидом с 2017 года, потому что люблю общаться с людьми —
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Об этой экскурсии мы начали договариваться далеко заранее, но Серго, в силу своей загруженности в этот день, посоветовал в качестве гида своего друга, партнёра и учителя Нику. Мы с женой
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O
Мы с Зазой были на 2-х экскурсиях: Боржоми и Кахетия. Нас было 4 человека. Машина чистая и удобная. Заза очень приятный в общении человек, пунктуальный, безопасный водитель и интерестный рассказчик,
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Вернулись после этой экскурсии в полном восторге!!! Серго показал и рассказал нам об уникальных местах,посетили даже больше, чем было в программе. С водителем Зазой передвигаться по дорогам было комфортно и безопасно. В Уплисцихе просто потрясающе, обязательно посетите:) В Боржоми приехали уже в тёмное время, но это не помешало набрать лечебной водички. Спасибо огромное Серго за такой чудесный день в Грузии.
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Е
Отличная экскурсия! Нашим гидом был Заза, очень душевный и интересный гид! Я брала экскурсию с родителями, и они, и я в полном восторге! Помимо основной программы Заза помог по нашим просьбам, подсказал, где и что лучше купить и был очень к нам внимателен! Экскурсия с очень домашней атмосферой.
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O
Нашим гидом был Заза. Ездили с мамой и еще 2 ребятами. Заза хорошо рассказывает за историю Грузии и политику, было интересно.
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А
Всё понравилось
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