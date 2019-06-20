7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Языческий центр дохристианской Грузии

Вы побываете в удивительном месте, пещерном городе Уплисцихе, в котором сохранилось 16 помещений, каждое из которых вы сможете осмотреть. Вы узнаете, где раньше проходили языческие мистерии, где жили жрецы, а где – рабы, какую пещеру использовали для хозяйственных нужд, а в каком помещении была аптека. Я расскажу вам, каким было мифологическое мировоззрение древних людей и какую роль они отводили небесным телам.

Родина легендарной минералки

Боржоми – приятный курортный зеленый городок, расположенный в Боржомском ущелье и знаменитый своей минеральной водой. Здесь чудесная по красоте природа и уникальный целебный климат. Но именно благодаря минеральной воде Боржоми, он стал знаменит всемирно. Это ущельный город, и потому все его здания растянуты в линию вдоль берега реки примерно на 5 км. Вы познакомитесь с интересной, уникальной для Грузии, Боржомской архитектурой. Когда-то здесь построили особняки в самых разных стилях, вплоть до загадочного вида замков. Вы прогуляетесь по прекрасному Боржомскому парку и попробуете минеральную воду прямо из источников. А при желании, сможете посетить местный тематический музей.