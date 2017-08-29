7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отправьтесь в путешествие по контрастной Грузии: от загадочного пещерного города Уплисцихе, где тысячи лет назад проходили языческие ритуалы, до зелёного курорта Боржоми с легендарными минеральными источниками! Вы прикоснётесь к древним мифам и тайнам жрецов, полюбуетесь живописными ущельями и архитектурой старинных особняков, прогуляетесь по тенистому парку и попробуете целебную воду.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Языческий центр дохристианской Грузии

Вы побываете в пещерном городе Уплисцихе и осмотрите сохранившиеся помещения. Узнаете, где раньше проходили языческие мистерии, где жили жрецы, а где — рабы, какую пещеру использовали для хозяйственных нужд, а в каком помещении была аптека. Разберётесь, каким было мифологическое мировоззрение древних людей и какую роль они отводили небесным телам.

Родина легендарной минералки

Боржоми — курортный городок, знаменитый на весь мир минеральной водой. Вы познакомитесь с уникальной для Грузии боржомской архитектурой в самых разных стилях. Прогуляетесь по прекрасному парку и попробуете целебную воду прямо из источников. А при желании сможете посетить местный тематический музей.

Организационные детали