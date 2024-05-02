Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры

Исследовать скальный город, прикоснуться к истории средневековых крепостей и посетить Боржоми
Самцхе-Джавахети — особенный регион, где можно оценить разнообразие культурного наследия нашей страны. Вы погуляете по впечатляющему пещерном комплексу, где находился древний город и монастырь. Осмотрите реконструированную крепость Рабат и перенесётесь во времена османских завоеваний. Услышите легенды Тмогви, важного форпоста на юге Грузии. А также погуляете по живописному Боржоми.
5
2 отзыва
Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры
Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры
Древний край Самцхе-Джавахети: одна из колыбелей грузинской культуры
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Курортный город Боржоми. Вы погуляете по парку Боржоми, который располагается в ущелье реки и имеет статус национального заповедника. Познакомитесь с историей курорта и узнаете о его главной знаменитости — целебной минеральной воде.

Ахалцихская крепость (Рабат). Далее отправимся к необыкновенно фотогеничной цитадели. Вы услышите историю фортификации, основанной в 16 веке, когда город был взят османскими войсками и с 1628 года стал центром Ахалцихского пашалыка. На территории крепости также находится музей, посвящённый русско-турецкой войне 1828-1829 г.

Крепость Тмогви. В Ахалцихском муниципалитете вы также посетите стратегическую крепость, которая служила важным военным оплотом южной Грузии. Гид расскажет интересные факты и легенды, связанные с Тмогви.

Пещерный комплекс Вардзия. Скальный город и монастырь — одна из самых интересных достопримечательностей нашего края. Построили комплекс в 12-13 веках. Мы проберёмся сквозь пещеры, поднимемся на обзорную площадку и спустимся через тайный выход вниз.

В конце экскурсии мы подарим вам бутылку кахетинского вина, изготовленного по традиционной грузинской технологии, в квеври.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: обед — от 30 лари с человека; билеты в крепость Рабат — 18 лари, в пещерный комплекс Вардзия — 17 лари, в парк Боржоми — 5 лари
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Майдана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2 мая 2024
Мне понравилась поездка. Арчи — очень интересный рассказчик с живой манерой повествования. Его приятно слушать, и он без проблем ответил на миллион вопросов о Грузии, которые не касались темы экскурсии.

Самое
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яркое впечатление — это, конечно, комплекс Вардзиа. Маршрут по нему был построен очень здорово: мы и рассмотрели самые примечательные пещеры, и немного вжились в роль местных обитателей, путешествуя по пещерным тоннелям.

В общем, рекомендую побывать в этом путешествии!

Алина
2 мая 2024
1 мая побывали на экскурсии, все прошло отлично!
Гид Арчи предварительно связался, чтобы уточнить место встречи.
Микроавтобус комфортный, отдельно хочется выделить водителя Мамуку, отличное вождение, что не всегда встречается в Грузии😅

Сам маршрут
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очень живописный, несмотря на долгую дорогу, мы делали много остановок, поэтому не успевали устать. Арчи рассказывал много интересных фактов, шутил и создавал классное настроение для поездки.

Крепость Рабат и Боржоми — небольшие остановки, хотя тоже интересные пункты экскурсии. Жемчужина экскурсии — Вардзиа, Арчи провел нас по туннелям, рассказал много интересных фактов и дал время на фотографии.

После посещения Вардзии мы остановились в ресторане с очень вкусной едой.

Большое спасибо Арчи и команде за экскурсию, рекомендуем!

1 мая побывали на экскурсии, все прошло отлично!1 мая побывали на экскурсии, все прошло отлично!1 мая побывали на экскурсии, все прошло отлично!1 мая побывали на экскурсии, все прошло отлично!

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