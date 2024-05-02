Описание экскурсии
Что вас ожидает
Курортный город Боржоми. Вы погуляете по парку Боржоми, который располагается в ущелье реки и имеет статус национального заповедника. Познакомитесь с историей курорта и узнаете о его главной знаменитости — целебной минеральной воде.
Ахалцихская крепость (Рабат). Далее отправимся к необыкновенно фотогеничной цитадели. Вы услышите историю фортификации, основанной в 16 веке, когда город был взят османскими войсками и с 1628 года стал центром Ахалцихского пашалыка. На территории крепости также находится музей, посвящённый русско-турецкой войне 1828-1829 г.
Крепость Тмогви. В Ахалцихском муниципалитете вы также посетите стратегическую крепость, которая служила важным военным оплотом южной Грузии. Гид расскажет интересные факты и легенды, связанные с Тмогви.
Пещерный комплекс Вардзия. Скальный город и монастырь — одна из самых интересных достопримечательностей нашего края. Построили комплекс в 12-13 веках. Мы проберёмся сквозь пещеры, поднимемся на обзорную площадку и спустимся через тайный выход вниз.
В конце экскурсии мы подарим вам бутылку кахетинского вина, изготовленного по традиционной грузинской технологии, в квеври.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: обед — от 30 лари с человека; билеты в крепость Рабат — 18 лари, в пещерный комплекс Вардзия — 17 лари, в парк Боржоми — 5 лари
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€150
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Самое
Гид Арчи предварительно связался, чтобы уточнить место встречи.
Микроавтобус комфортный, отдельно хочется выделить водителя Мамуку, отличное вождение, что не всегда встречается в Грузии😅
Сам маршрут