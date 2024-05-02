Самцхе-Джавахети — особенный регион, где можно оценить разнообразие культурного наследия нашей страны. Вы погуляете по впечатляющему пещерном комплексу, где находился древний город и монастырь. Осмотрите реконструированную крепость Рабат и перенесётесь во времена османских завоеваний. Услышите легенды Тмогви, важного форпоста на юге Грузии. А также погуляете по живописному Боржоми.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Курортный город Боржоми. Вы погуляете по парку Боржоми, который располагается в ущелье реки и имеет статус национального заповедника. Познакомитесь с историей курорта и узнаете о его главной знаменитости — целебной минеральной воде.

Ахалцихская крепость (Рабат). Далее отправимся к необыкновенно фотогеничной цитадели. Вы услышите историю фортификации, основанной в 16 веке, когда город был взят османскими войсками и с 1628 года стал центром Ахалцихского пашалыка. На территории крепости также находится музей, посвящённый русско-турецкой войне 1828-1829 г.

Крепость Тмогви. В Ахалцихском муниципалитете вы также посетите стратегическую крепость, которая служила важным военным оплотом южной Грузии. Гид расскажет интересные факты и легенды, связанные с Тмогви.

Пещерный комплекс Вардзия. Скальный город и монастырь — одна из самых интересных достопримечательностей нашего края. Построили комплекс в 12-13 веках. Мы проберёмся сквозь пещеры, поднимемся на обзорную площадку и спустимся через тайный выход вниз.

В конце экскурсии мы подарим вам бутылку кахетинского вина, изготовленного по традиционной грузинской технологии, в квеври.

Организационные детали