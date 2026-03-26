Маршрут включает прогулки по Сигнахи с красными черепичными крышами, старинными балконами и крепостной стеной, виды
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Термос не менее 400 мл, трекинговые палки, пенка для сиденья, налобный фонарик, рюкзак для радиальных прогулок от 20 литров, накидка на рюкзак. Рекомендованная одежда: комплект термобелья, 2–3 футболки, флиска, ходовые штаны, влаго- и ветрозащитная куртка, одежда для дома, дождевик (по желанию), шапка/перчатки/баф (по желанию), трекинговые ботинки, шлёпки для душа, удобная обувь для прогулок вечером, гамаши (по желанию).
Программа тура по дням
Сигнахи: Алазанская долина, монастырь Бодбе
Добро пожаловать в Грузию! Встреча назначена в 12:00 в Тбилиси, здесь воздух наполнен ароматом хинкали, свежего хлеба и горного ветра. После короткой паузы для ритуального утреннего кофе и хрустящего хачапури поедем в Кахетию. Дорога к Сигнахи извивается сквозь виноградники, словно сама указывая путь.
Остановимся у смотровых площадок, где открываются виды Алазанской долины. Запланированы фотопаузы у древних чинар и возможность попробовать местные фрукты прямо с прилавка у дороги. Следующей точкой станет монастырь Бодбе, тут покоятся мощи святой Нино, самой почитаемой в Грузии.
В Сигнахи вас ждёт прогулка по узким мощёным улочкам, среди красных черепичных крыш и старинных балконов, увитых виноградной лозой. Подъём на крепостную стену позволит полюбоваться бескрайними виноградными полями. В городе будет возможность посетить лавки ремесленников и продегустировать янтарное вино.
Ужин состоится в семейной винодельне. Стол будет заставлен грузинскими блюдами, хозяин поднимет тост за новое знакомство, а в бокале окажется домашнее саперави.
Маршрут: Тбилиси — Сигнахи (110 км, 2 часа пути).
Лагодехский заповедник - Телави
После завтрака отправимся в Лагодехский заповедник, где природа сохранила первозданную силу. Место поражает густыми лесами, прозрачными реками и шумными водопадами, внезапно возникающими среди чащи.
Треккинг ведёт к водопаду Ниносхеви — одной из самых атмосферных троп региона. По мере продвижения в густой влажный лес солнечные лучи становятся редкими. Тропа проходит вдоль речки, петляя между корней и камней; с каждым шагом усиливается ощущение тайного мира природы. Финальной точкой станет 40-метровый водопад, срывающийся с отвесной скалы.
Пикник у водопада включает хачапури, сулугуни, свежие овощи, травяной чай и фрукты. Потом поедем в Телави.
Маршрут: Сигнахи (50 км, 1 час) — Лагодехи (80 км, 1,5 часа) — Телави.
Пеший маршрут: 14 км, набор высоты 500 метров.
Телави - Алаверди - Цинандали
Утро начинается с прогулки по рынку Телави. Здесь можно оценить по достоинству грузинскую щедрость: даже прохожие получают угощение.
Дорога ведёт к монастырю Алаверди, святилищу тишины, тут вино зреет в земле, а молитвы растворяются в каменных стенах. Посещение винного подвала позволяет погрузиться в процесс зарождения вина и ознакомиться с древней технологией квеври, охраняемой ЮНЕСКО.
Следующий пункт — поместье Цинандали, где производят янтарное вино по древним рецептам. Дегустация сопровождается рассказами о семье Чавчавадзе и традициях виноделия. Обед раскрывает культурное значение грузинской кухни.
Вечером — ужин на террасе с живой музыкой, танцами, тостами и ароматом жареных баклажанов. Ночь в Телави.
Телави - Омало
Путешествие продолжается на внедорожниках к перевалу Абано, где заканчиваются асфальтированные дороги и сотовая связь, начинается первозданная Грузия. Серпантины, туманы, горные реки и водопады создают захватывающие виды.
Остановка на перевале более 2800 метров: тишина и ветер дают возможность насладиться горным воздухом и пейзажами. После спуска нас ждёт путь в Тушетию, край пастухов и сторожевых башен.
По прибытии в Омало — прогулка по селу, где башни возвышаются над домами, словно вышиты временем. Ужин под открытым небом с домашней едой, травяным чаем, вином и историями о духах гор и древних обрядах.
Ночь в гестхаусе в Омало.
Маршрут: Телави — Омало (100 км, 4 часа).
Шенако - Дикло
Пешая прогулка ведёт через хвойные перелески, пастбища и цветущие поля. Первым делом посетим Шенако — село, где сохранился древний тушинский диалект. Заглянем в церковь Святого Георгия и полюбуемся видом на ущелье.
Следующий пункт — Дикло, таинственное село у границы. Развалины крепости передают дух древних воинов, а стены шепчут о недоступных временах. Пикник у крепости проходит на камнях с видом на горные хребты. Вечером — костёр, звёзды, глинтвейн из лесных ягод создают атмосферу единства с природой. Ночь в Омало.
Пеший маршрут: 16 км, набор высоты 440 метров.
Из Омало в Кварели, винная дегустация
Утро начинается с кофе и видов на горы Тушетии. Поездка на внедорожниках проходит через перевал Абано, туманы, скалы и ветра, оставляя яркие впечатления. К середине дня прибудем в Кварели, город с винодельческими традициями. Обед в ресторане с видом на озеро и зелёные холмы даст возможность отдохнуть и насладиться атмосферой.
Прогуляемся вдоль озера и на террасе, чтобы ощутить лёгкость воздуха и спокойствие. Посетим винодельню «Хареба», где нас ждёт экскурсия по длинным туннелям, высеченным в скале, здесь оптимальные условия для выдержки вина. Попробуем терпкие, медовые и насыщенные вина с богатой историей.
Вечером — прогулка по центру Кварели: городской парк, аллея с фонтанами, старая крепость и винный бар под открытым небом. Ночь в отеле в Кварели.
Маршрут: Омало — Кварели (110 км, 4 часа).
Окончание тура
После завтрака — возвращение в Тбилиси, завершение путешествия в столице, откуда начался маршрут. Прибытие ориентировочно 12:00–13:00. Рекомендуется планировать обратный вылет не ранее 15:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|80 400 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, перекусы на маршруте
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты по программе
- 2 треккинг-маршрута с профессиональным сопровождением
- 2 винные дегустации
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 24 500 ₽
- Входные билеты в дополнительные достопримечательности, не указанные в маршруте
- Медицинская страховка
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