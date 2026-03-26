Добро пожаловать в Грузию! Встреча назначена в 12:00 в Тбилиси, здесь воздух наполнен ароматом хинкали, свежего хлеба и горного ветра. После короткой паузы для ритуального утреннего кофе и хрустящего хачапури поедем в Кахетию. Дорога к Сигнахи извивается сквозь виноградники, словно сама указывая путь.

Остановимся у смотровых площадок, где открываются виды Алазанской долины. Запланированы фотопаузы у древних чинар и возможность попробовать местные фрукты прямо с прилавка у дороги. Следующей точкой станет монастырь Бодбе, тут покоятся мощи святой Нино, самой почитаемой в Грузии.

В Сигнахи вас ждёт прогулка по узким мощёным улочкам, среди красных черепичных крыш и старинных балконов, увитых виноградной лозой. Подъём на крепостную стену позволит полюбоваться бескрайними виноградными полями. В городе будет возможность посетить лавки ремесленников и продегустировать янтарное вино.

Ужин состоится в семейной винодельне. Стол будет заставлен грузинскими блюдами, хозяин поднимет тост за новое знакомство, а в бокале окажется домашнее саперави.

Маршрут: Тбилиси — Сигнахи (110 км, 2 часа пути).