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Море вина и горы впечатлений: тур по Кахетии и Тушетии с дегустациями и треккингами

Заглянуть в Сигнахи, прогуляться по Лагодехскому заповеднику и посетить поместье Цинандали
Грузия — страна, где хочется забыть обо всём и наслаждаться отдыхом! Что мы и планируем делать.

Маршрут включает прогулки по Сигнахи с красными черепичными крышами, старинными балконами и крепостной стеной, виды
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на Алазанскую долину и посещение монастыря Бодбе с мощами святой Нино.

Запланирован треккинг к водопаду Ниносхеви в Лагодехском лесу и прогулки по сёлам Тушетии — Омало, Шенако и Дикло, с высокогорными пейзажами и древними церквями.

Программа включает посещение монастыря Алаверди, поместья Цинандали и винодельни Хареба с дегустациями янтарного и саперави.

Будет возможность насладиться обедом и ужином на террасах, прогулками по городам Кварели и Телави, а также отдыхом у водопада и в винных тоннелях.

Море вина и горы впечатлений: тур по Кахетии и Тушетии с дегустациями и треккингами
Море вина и горы впечатлений: тур по Кахетии и Тушетии с дегустациями и треккингами
Море вина и горы впечатлений: тур по Кахетии и Тушетии с дегустациями и треккингами

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Термос не менее 400 мл, трекинговые палки, пенка для сиденья, налобный фонарик, рюкзак для радиальных прогулок от 20 литров, накидка на рюкзак. Рекомендованная одежда: комплект термобелья, 2–3 футболки, флиска, ходовые штаны, влаго- и ветрозащитная куртка, одежда для дома, дождевик (по желанию), шапка/перчатки/баф (по желанию), трекинговые ботинки, шлёпки для душа, удобная обувь для прогулок вечером, гамаши (по желанию).

Программа тура по дням

1 день

Сигнахи: Алазанская долина, монастырь Бодбе

Добро пожаловать в Грузию! Встреча назначена в 12:00 в Тбилиси, здесь воздух наполнен ароматом хинкали, свежего хлеба и горного ветра. После короткой паузы для ритуального утреннего кофе и хрустящего хачапури поедем в Кахетию. Дорога к Сигнахи извивается сквозь виноградники, словно сама указывая путь.

Остановимся у смотровых площадок, где открываются виды Алазанской долины. Запланированы фотопаузы у древних чинар и возможность попробовать местные фрукты прямо с прилавка у дороги. Следующей точкой станет монастырь Бодбе, тут покоятся мощи святой Нино, самой почитаемой в Грузии.

В Сигнахи вас ждёт прогулка по узким мощёным улочкам, среди красных черепичных крыш и старинных балконов, увитых виноградной лозой. Подъём на крепостную стену позволит полюбоваться бескрайними виноградными полями. В городе будет возможность посетить лавки ремесленников и продегустировать янтарное вино.

Ужин состоится в семейной винодельне. Стол будет заставлен грузинскими блюдами, хозяин поднимет тост за новое знакомство, а в бокале окажется домашнее саперави.

Маршрут: Тбилиси — Сигнахи (110 км, 2 часа пути).

Сигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь БодбеСигнахи: Алазанская долина, монастырь Бодбе
2 день

Лагодехский заповедник - Телави

После завтрака отправимся в Лагодехский заповедник, где природа сохранила первозданную силу. Место поражает густыми лесами, прозрачными реками и шумными водопадами, внезапно возникающими среди чащи.

Треккинг ведёт к водопаду Ниносхеви — одной из самых атмосферных троп региона. По мере продвижения в густой влажный лес солнечные лучи становятся редкими. Тропа проходит вдоль речки, петляя между корней и камней; с каждым шагом усиливается ощущение тайного мира природы. Финальной точкой станет 40-метровый водопад, срывающийся с отвесной скалы.

Пикник у водопада включает хачапури, сулугуни, свежие овощи, травяной чай и фрукты. Потом поедем в Телави.

Маршрут: Сигнахи (50 км, 1 час) — Лагодехи (80 км, 1,5 часа) — Телави.
Пеший маршрут: 14 км, набор высоты 500 метров.

Лагодехский заповедник - ТелавиЛагодехский заповедник - ТелавиЛагодехский заповедник - Телави
3 день

Телави - Алаверди - Цинандали

Утро начинается с прогулки по рынку Телави. Здесь можно оценить по достоинству грузинскую щедрость: даже прохожие получают угощение.

Дорога ведёт к монастырю Алаверди, святилищу тишины, тут вино зреет в земле, а молитвы растворяются в каменных стенах. Посещение винного подвала позволяет погрузиться в процесс зарождения вина и ознакомиться с древней технологией квеври, охраняемой ЮНЕСКО.

Следующий пункт — поместье Цинандали, где производят янтарное вино по древним рецептам. Дегустация сопровождается рассказами о семье Чавчавадзе и традициях виноделия. Обед раскрывает культурное значение грузинской кухни.

Вечером — ужин на террасе с живой музыкой, танцами, тостами и ароматом жареных баклажанов. Ночь в Телави.

Телави - Алаверди - ЦинандалиТелави - Алаверди - Цинандали
4 день

Телави - Омало

Путешествие продолжается на внедорожниках к перевалу Абано, где заканчиваются асфальтированные дороги и сотовая связь, начинается первозданная Грузия. Серпантины, туманы, горные реки и водопады создают захватывающие виды.

Остановка на перевале более 2800 метров: тишина и ветер дают возможность насладиться горным воздухом и пейзажами. После спуска нас ждёт путь в Тушетию, край пастухов и сторожевых башен.

По прибытии в Омало — прогулка по селу, где башни возвышаются над домами, словно вышиты временем. Ужин под открытым небом с домашней едой, травяным чаем, вином и историями о духах гор и древних обрядах.

Ночь в гестхаусе в Омало.

Маршрут: Телави — Омало (100 км, 4 часа).

Телави - ОмалоТелави - Омало
5 день

Шенако - Дикло

Пешая прогулка ведёт через хвойные перелески, пастбища и цветущие поля. Первым делом посетим Шенако — село, где сохранился древний тушинский диалект. Заглянем в церковь Святого Георгия и полюбуемся видом на ущелье.

Следующий пункт — Дикло, таинственное село у границы. Развалины крепости передают дух древних воинов, а стены шепчут о недоступных временах. Пикник у крепости проходит на камнях с видом на горные хребты. Вечером — костёр, звёзды, глинтвейн из лесных ягод создают атмосферу единства с природой. Ночь в Омало.

Пеший маршрут: 16 км, набор высоты 440 метров.

Шенако - ДиклоШенако - ДиклоШенако - Дикло
6 день

Из Омало в Кварели, винная дегустация

Утро начинается с кофе и видов на горы Тушетии. Поездка на внедорожниках проходит через перевал Абано, туманы, скалы и ветра, оставляя яркие впечатления. К середине дня прибудем в Кварели, город с винодельческими традициями. Обед в ресторане с видом на озеро и зелёные холмы даст возможность отдохнуть и насладиться атмосферой.

Прогуляемся вдоль озера и на террасе, чтобы ощутить лёгкость воздуха и спокойствие. Посетим винодельню «Хареба», где нас ждёт экскурсия по длинным туннелям, высеченным в скале, здесь оптимальные условия для выдержки вина. Попробуем терпкие, медовые и насыщенные вина с богатой историей.

Вечером — прогулка по центру Кварели: городской парк, аллея с фонтанами, старая крепость и винный бар под открытым небом. Ночь в отеле в Кварели.

Маршрут: Омало — Кварели (110 км, 4 часа).

Из Омало в Кварели, винная дегустацияИз Омало в Кварели, винная дегустацияИз Омало в Кварели, винная дегустация
7 день

Окончание тура

После завтрака — возвращение в Тбилиси, завершение путешествия в столице, откуда начался маршрут. Прибытие ориентировочно 12:00–13:00. Рекомендуется планировать обратный вылет не ранее 15:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник80 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, перекусы на маршруте
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • 2 треккинг-маршрута с профессиональным сопровождением
  • 2 винные дегустации
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 24 500 ₽
  • Входные билеты в дополнительные достопримечательности, не указанные в маршруте
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Тбилиси, точное место - по договорённости, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 110 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
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тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Столько разных эмоций, впечатлений, вкусных открытий, что сложно выбрать что-то одно как самое классное, чтобы рассказать об этом в отзыве. Всё было организовано на высшем уровне, программа сбалансирована – чередовались
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активные походы и комфортный отдых, мы легко переезжали из одного уголка в другой, любуясь сменой природных красот Кахетии и Тушетии, погружаясь в уникальную грузинскую атмосферу.

Наш гид, который очень любит своё дело, просто стал настоящим проводником в этом новом для нас мире. Каждый день приносил столько ярких эмоций, казалось, что уже многое знаешь, но вдруг появлялись свежие открытия как "приятные сюрпризы"! За счёт того, что всё было продуманно, мы быстро сдружились, словно давно знакомая компания. По вечерам мы собирались вместе, делились впечатлениями, листали фотки, шутили – эти моменты помогали продлить тёплую атмосферу прожитого дня. Немного грустно осознавать, что это уже прошло, но впереди новые путешествия и впечатления!

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Н
Поездка прошла просто отлично! Все было очень грамотно спланировано, никаких простоев не было (я люблю, когда расписание плотное и не приходится полдня сидеть без дела). За четыре дня мы успели
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максимум полезного, что идеально подошло под праздничные выходные. Гостили в хороших отелях и городе Петрозаводске и в загородном клубе в Сортавале. В стоимость входили все питания в классных ресторанах, поездка на старинном поезде, трансферы и сопровождение гидов — все четко и без заминок. А наша гид Настя просто заряд позитива и профессионал до мозга костей, с ней путешествие стало особо запоминающимся, столько смеха и удовольствия!

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И
Делюсь впечатлениями о поездке в Кахетию 💖 Тур для тех, кто любит горы 🏔️, но не готов терпеть неудобства. Кто ценит вкусную еду 🍽️, хорошее вино 🍷 и душевные грузинские
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песни. Кто хочет просыпаться и засыпать в уютной кровати с потрясающим видом из окна 🌄 И, конечно, в компании открытых, интересных и очень тёплых людей ❤️ Отдельное спасибо Кириллу 🙏🏻. С ним, как всегда, было интересно и надёжно. Благодаря его заботе мы смогли по‑настоящему расслабиться и получить настоящее удовольствие от путешествия.
А Настя наш солнечный зайчик, поднимала настроение и не давала заскучать ☀️ Очень хочется вернуться снова! 🎉

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Т
Поездка по Кахетии и Тушетии оказалась по-настоящему захватывающей и очень насыщенной разными впечатлениями! Каким-то чудом Кирилл смог в одном путешествии совместить и природу, и культуру, и душу настоящей Грузии!
Мы любовали
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видами долины Алазанской из очаровательного Сигнахи, гуляли по влажному лесу в Лагодехи, любовались горными панорамами из уютного отеля в Телави, заглянули в старинную усадьбу Цинандали и погрузились в историю, пробовали грузинское вино в разных винодельнях, срывали инжир с деревьев, поражались богатству местной кухни.
Прогулки среди облаков в туманной Тушетии и величие Кавказских гор оставили сильные эмоции! Проезд через перевал Абано — это вообще отдельная история, такой адреналин хочется пережить еще раз!
Я очень довольна, что именно этот тур дал мне первое знакомство с Грузией, огромная благодарность гиду Кириллу за эти впечатления! Теперь точно знаю — захочется вернуться сюда еще не раз!

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