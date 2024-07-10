Заберём вас в Тбилиси или Кутаиси. Поедем к сердцу региона Сванетия — посёлку Местиа, дорога будет пролегать по живописнейшим ландшафтам.

По пути будем делать остановки, чтобы выпить чаю или кофе и пообедать. Ненадолго задержимся у Ингурской ГЭС — крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции на изумительного цвета реке.

По прибытии на место разместимся в отеле, вечером погуляем. Вы также сможете заглянуть в Сванетский музей истории и этнографии, когда позволит время.