Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом

Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Отправляемся навстречу приключениям — в Сванетию! Вы полюбуетесь потрясающими видами: здесь горные вершины соседствуют с изумрудными реками и озёрами, а бескрайние ледники и зеленеющие луга расстилаются в окружении богатейших лесов.

Вы
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погрузитесь в атмосферу Средневековья, погуляете среди древних сванских башен и узнаете тайны прошлого этой невероятной земли.

Активная часть маршрута включает хайкинг к леднику на склоне горы Ушба и водопаду Шдугра, а также сплав на надувной лодке по реке в Мартвильском каньоне.

Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двух- или трёхместное размещение. Варианты проживания: отель Hotel Lamish, гостевые дома Galash-R или Ioska’s House. *Фото отеля и гостевых домов взяты с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура входят ежедневные завтраки, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сванетию, Ингурская ГЭС

Заберём вас в Тбилиси или Кутаиси. Поедем к сердцу региона Сванетия — посёлку Местиа, дорога будет пролегать по живописнейшим ландшафтам.

По пути будем делать остановки, чтобы выпить чаю или кофе и пообедать. Ненадолго задержимся у Ингурской ГЭС — крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции на изумительного цвета реке.

По прибытии на место разместимся в отеле, вечером погуляем. Вы также сможете заглянуть в Сванетский музей истории и этнографии, когда позволит время.

Прибытие в Сванетию, Ингурская ГЭСПрибытие в Сванетию, Ингурская ГЭСПрибытие в Сванетию, Ингурская ГЭСПрибытие в Сванетию, Ингурская ГЭСПрибытие в Сванетию, Ингурская ГЭС
2 день

Хайкинг к леднику, сванские башни в Ушгули

Утром нас ждёт хайкинг к леднику на склоне горы Ушба (2 км). Мы стартуем на высоте 1700 метров. Будем двигаться по лесу с богатой растительностью, пройдём участок, напоминающий тундру. Доберёмся до высоты 1900 метров, отдохнём, полюбуемся пейзажами.

Далее отправимся в Ушгули — высокогорную сванскую общину. Здесь открываются головокружительные панорамы и царит дух Средневековья. Погуляем среди башен, построенных в 9-10 веках, послушаем местные легенды и насладимся умиротворяющей атмосферой.

Хайкинг к леднику, сванские башни в УшгулиХайкинг к леднику, сванские башни в УшгулиХайкинг к леднику, сванские башни в УшгулиХайкинг к леднику, сванские башни в УшгулиХайкинг к леднику, сванские башни в Ушгули
3 день

Хайкинг к водопаду, озёра Корульди

После завтрака доедем до села Мазери и оттуда пешком отправимся к водопаду Шдугра, самому мощному в Грузии. К нему ведёт живописная дорога (около 4 км). Подъём средней сложности, займёт 3 часа неспешным ходом с остановками.

Спустившись, поедем к озёрам Корульди. На машине поднимемся на высоту 2700 метров, полюбуемся заснеженными горными пиками и их отражениями в водной глади.

Хайкинг к водопаду, озёра КорульдиХайкинг к водопаду, озёра КорульдиХайкинг к водопаду, озёра КорульдиХайкинг к водопаду, озёра КорульдиХайкинг к водопаду, озёра Корульди
4 день

Сплав в Мартвильском каньоне, обратный путь

Утром нам предстоит обратный путь в Тбилиси или Кутаиси. По дороге заедем в уникальный уголок Грузии — Мартвильский каньон. Здесь можно поучаствовать в рафтинге на надувной лодке по реке в окружении водопадов и скал. Если вы планируете продолжить отдых на море, вместо сплава мы оплатим вам проезд на автобусе до Батуми или другого курорта на побережье.

Сплав в Мартвильском каньоне, обратный путьСплав в Мартвильском каньоне, обратный путьСплав в Мартвильском каньоне, обратный путьСплав в Мартвильском каньоне, обратный путьСплав в Мартвильском каньоне, обратный путь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$396
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на минивэне Mitsubishi Delica
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и водителем
  • Проживание
  • Завтраки
  • Билет в Сванетский музей истории и этнографии в Местиа
  • Сплав в Мартвильском каньоне или проезд до побережья
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси/Кутаиси и обратно
  • Трансфер от аэропорта Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости, утро
Завершение: Тбилиси/Кутаиси, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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