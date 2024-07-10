Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Отправляемся навстречу приключениям — в Сванетию! Вы полюбуетесь потрясающими видами: здесь горные вершины соседствуют с изумрудными реками и озёрами, а бескрайние ледники и зеленеющие луга расстилаются в окружении богатейших лесов.
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погрузитесь в атмосферу Средневековья, погуляете среди древних сванских башен и узнаете тайны прошлого этой невероятной земли.
Активная часть маршрута включает хайкинг к леднику на склоне горы Ушба и водопаду Шдугра, а также сплав на надувной лодке по реке в Мартвильском каньоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двух- или трёхместное размещение. Варианты проживания: отель Hotel Lamish, гостевые дома Galash-R или Ioska’s House. *Фото отеля и гостевых домов взяты с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура входят ежедневные завтраки, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Сванетию, Ингурская ГЭС
Заберём вас в Тбилиси или Кутаиси. Поедем к сердцу региона Сванетия — посёлку Местиа, дорога будет пролегать по живописнейшим ландшафтам.
По пути будем делать остановки, чтобы выпить чаю или кофе и пообедать. Ненадолго задержимся у Ингурской ГЭС — крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции на изумительного цвета реке.
По прибытии на место разместимся в отеле, вечером погуляем. Вы также сможете заглянуть в Сванетский музей истории и этнографии, когда позволит время.
2 день
Хайкинг к леднику, сванские башни в Ушгули
Утром нас ждёт хайкинг к леднику на склоне горы Ушба (2 км). Мы стартуем на высоте 1700 метров. Будем двигаться по лесу с богатой растительностью, пройдём участок, напоминающий тундру. Доберёмся до высоты 1900 метров, отдохнём, полюбуемся пейзажами.
Далее отправимся в Ушгули — высокогорную сванскую общину. Здесь открываются головокружительные панорамы и царит дух Средневековья. Погуляем среди башен, построенных в 9-10 веках, послушаем местные легенды и насладимся умиротворяющей атмосферой.
3 день
Хайкинг к водопаду, озёра Корульди
После завтрака доедем до села Мазери и оттуда пешком отправимся к водопаду Шдугра, самому мощному в Грузии. К нему ведёт живописная дорога (около 4 км). Подъём средней сложности, займёт 3 часа неспешным ходом с остановками.
Спустившись, поедем к озёрам Корульди. На машине поднимемся на высоту 2700 метров, полюбуемся заснеженными горными пиками и их отражениями в водной глади.
4 день
Сплав в Мартвильском каньоне, обратный путь
Утром нам предстоит обратный путь в Тбилиси или Кутаиси. По дороге заедем в уникальный уголок Грузии — Мартвильский каньон. Здесь можно поучаствовать в рафтинге на надувной лодке по реке в окружении водопадов и скал. Если вы планируете продолжить отдых на море, вместо сплава мы оплатим вам проезд на автобусе до Батуми или другого курорта на побережье.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту на минивэне Mitsubishi Delica
Сопровождение русскоговорящим гидом и водителем
Проживание
Завтраки
Билет в Сванетский музей истории и этнографии в Местиа
Сплав в Мартвильском каньоне или проезд до побережья
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси/Кутаиси и обратно
Трансфер от аэропорта Тбилиси и обратно
Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости, утро
Завершение: Тбилиси/Кутаиси, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1357 туристов
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