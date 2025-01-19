Откройте для себя мифы и легенды Тбилиси с нашими турми

Найдено 3 тура в категории «Мифы и легенды» в Тбилиси, цены от 399 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
На машине
1 отзыв
7 дней
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
Пройти по мосту над пропастью, насладиться «Боржоми» и открыть тайну озера Паравани
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00. При необходимости мо...
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
116 000 за человека
Индивидуальный тур по региону Лечхуми
На машине
1 отзыв
3 дня
Индивидуальный тур по региону Лечхуми
Исследовать мистическую гору и пещеру Прометея, увидеть скальный бассейн и послушать легенды
Начало: Тбилиси, утро. Встречу вас в аэропорту или у вашег...
«Я расскажу вам её интересную историю и связанные с ней мифы, а после устроим пикник на вершине, наслаждаясь великолепными пейзажами»
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
$750 за всё до 6 чел.
По древней земле Имеретии: индивидуальный тур по святыням, каньонам и пещерам
На машине
2 дня
По древней земле Имеретии: индивидуальный тур по святыням, каньонам и пещерам
Полюбоваться религиозной архитектурой, найти следы первобытных людей и услышать легенду о Прометее
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
399 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Никита
    19 января 2025
    Индивидуальный тур по региону Лечхуми
    Ездили с Мишей по Грузии. И он по-настоящему открыл для нас эту прекрасную страну. Его увлекательные истории и легенды, прекрасные тосты
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    и настоящий грузинский колорит сделали нашу поездку незабываемой! Видно, что Миша любит свою работу и свою страну и заражает этой любовью всех своих гостей. Крайне рекомендую Мишо как лучшего проводника в культуру, традиции и обычаи Грузии!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
  2. Индивидуальный тур по региону Лечхуми
  3. По древней земле Имеретии: индивидуальный тур по святыням, каньонам и пещерам
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Алазанская долина
  5. Казбеги
  6. Мост мира
  7. Монастырь Джвари
  8. Серные бани
  9. Крепость Нарикала
  10. Уплисцихе
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 тура от 399 до 116 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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