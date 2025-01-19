7 дней
Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия - на недельку в край гор, легенд и вкусной еды
Пройти по мосту над пропастью, насладиться «Боржоми» и открыть тайну озера Паравани
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00. При необходимости мо...
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
116 000₽ за человека
3 дня
Индивидуальный тур по региону Лечхуми
Исследовать мистическую гору и пещеру Прометея, увидеть скальный бассейн и послушать легенды
Начало: Тбилиси, утро. Встречу вас в аэропорту или у вашег...
«Я расскажу вам её интересную историю и связанные с ней мифы, а после устроим пикник на вершине, наслаждаясь великолепными пейзажами»
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
$750 за всё до 6 чел.
2 дня
По древней земле Имеретии: индивидуальный тур по святыням, каньонам и пещерам
Полюбоваться религиозной архитектурой, найти следы первобытных людей и услышать легенду о Прометее
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
€399 за человека
Последние отзывы на туры
- ННикита19 января 2025Ездили с Мишей по Грузии. И он по-настоящему открыл для нас эту прекрасную страну. Его увлекательные истории и легенды, прекрасные тосты
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Тбилиси в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 тура от 399 до 116 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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