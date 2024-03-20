Не забудем и про историю края: посетим древние христианские
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и доставим в отель.
Экскурсия по Тбилиси
Отправимся исследовать столицу пешком, до места старта экскурсии доставим вас на машине. Прогуляемся по проспекту Руставели и побываем на площади Свободы и улице Пушкина. Будем погружаться в историю Тбилиси, бродя по Старому городу: рассмотрим театр Габриадзе, церковь Анчисхати 6 века и сад Салакбо, пройдёмся по мосту Мира и увидим собор Сиони. Доберёмся до базарной площади, сфотографируемся у Метехской скалы и пройдём по знаменитому району серных бань.
Заглянем в подвальчик на проспекте Руставели, чтобы попробовать воды Лагидзе, а в винном погребе вас ждёт дегустация вина (включено в стоимость).
Экскурсия займёт 5-6 часов.
Монастырь Джвари, храм Светицховели и пещерный город Уплисцихе
После завтрака поедем в монастырь Джвари. Здесь вы узнаете, как начиналась грузинская государственность, формировалась национальная культура и принималось христианство. А ещё полюбуемся невероятными видами, открывающимися со стен монастыря.
Продолжаем знакомство с грузинскими святынями. На очереди — храм Светицховели, где находится часть мощей Андрея Первозванного. Дойдём до храма Самтавро, где похоронены первый грузинский христианский царь Мириан и его супруга царица Нана. Обязательно взглянем на ежевичный куст, рядом с которым проповедовала святая Нина.
Дальше поедем в город Уплисцихе, высеченный в скале. Раньше здесь насчитывалось более 700 пещер! До нашего времени сохранилось лишь 150. Вы пройдётесь по тоннелям, жилым комнатам, храмам и хранилищам, слушая удивительные мифы и легенды этого необычного поселения.
Жинвальское водохранилище, Ананури и Гергети
Отправляемся в путешествие по Военно-Грузинской дороге прямиком к величественному Казбеку. По пути полюбуемся Жинвальским водохранилищем, остановимся у крепости Ананури, заедем на горнолыжный курорт Гудаури и Крестовый перевал.
Побываем в монастыре Гергети 14 века у подножия Казбека, а затем полюбуемся видом самой высокой вершиной на Кавказе. Её высота — 5033 метра!
Спустимся в деревушку Герети и рассмотрим церковь Цминда Самеба 13-14 веков. На обратном пути пообедаем в ресторане, где подают лучшие хинкали. Кстати, за приготовлением этого блюда вы сможете понаблюдать!
За день проедем 320 км. Продолжительность экскурсии 9-10 часов.
Город любви Сигнахи, Бодбийский монастырь и винный завод «Киндзмараули»
Грузия — и без вина? Невозможно! Поэтому сегодня поедем на родину главного напитка в стране — в Кахетию. Обязательно посетим город любви Сигнахи, прогуляемся по старинным улочкам и побываем в Бодбийском монастыре, где похоронена Святая Нино.
В городе Кварели посетим винный завод «Киндзмараули». Здесь вы познакомитесь с секретами производства напитка, продегустируете 4 вида вина. Дальше отправимся на частную винодельню, где насладимся вкусным национальным обедом, сдобренным местными вином и чачей.
Ночевать будем в Телави.
Усадьба князя Чавчавадзе, винное предприятие «Милдиани» и возвращение в Тбилиси
По желанию утром посетим цех, где готовят кахетинскую чурчхелу. Затем поедем в Цинандали. Побываем в усадьбе князя Чавчавадзе, прогуляемся по парку с экзотическими растениями и заедем на частное винное предприятие «Милдиани». Вас ждут интересная экскурсия и дегустация редких кахетинских вин.
Увидим крепость Греми 15 века и поднимемся к мужскому монастырю Некреси, возвышающемуся на горе.
На обратной дороге в Тбилиси остановимся в ресторане кахетинской кухни.
Отъезд
Позавтракаем, после чего у вас будет свободное время. Затем отвезём вас в аэропорт Тбилиси.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в аэропорт
- Экскурсии
- Услуги гида
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дегустации
- Обед на частной винодельне в 5 день
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Возможно участие более 2 людей, доплата за каждого человека - 360 €