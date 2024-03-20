Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе

Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
На больших производствах и частных винодельнях, в небольших погребах и на заводе «Киндзмараули» — вина будем пробовать много и в разных локациях.

Не забудем и про историю края: посетим древние христианские
святыни и прикоснёмся к стенам старинных крепостей, послушаем удивительные мифы и легенды и увидим знаменитые серные бани в Тбилиси. А на десерт — головокружительные пейзажи.

Вы увидите лазурь Жинвальского водохранилища, полюбуетесь заснеженной вершиной Казбека, прогуляетесь среди экзотических растений в парке в усадьбе князя Чавчавадзе.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и доставим в отель.

2 день

Экскурсия по Тбилиси

Отправимся исследовать столицу пешком, до места старта экскурсии доставим вас на машине. Прогуляемся по проспекту Руставели и побываем на площади Свободы и улице Пушкина. Будем погружаться в историю Тбилиси, бродя по Старому городу: рассмотрим театр Габриадзе, церковь Анчисхати 6 века и сад Салакбо, пройдёмся по мосту Мира и увидим собор Сиони. Доберёмся до базарной площади, сфотографируемся у Метехской скалы и пройдём по знаменитому району серных бань.

Заглянем в подвальчик на проспекте Руставели, чтобы попробовать воды Лагидзе, а в винном погребе вас ждёт дегустация вина (включено в стоимость).

Экскурсия займёт 5-6 часов.

3 день

Монастырь Джвари, храм Светицховели и пещерный город Уплисцихе

После завтрака поедем в монастырь Джвари. Здесь вы узнаете, как начиналась грузинская государственность, формировалась национальная культура и принималось христианство. А ещё полюбуемся невероятными видами, открывающимися со стен монастыря.

Продолжаем знакомство с грузинскими святынями. На очереди — храм Светицховели, где находится часть мощей Андрея Первозванного. Дойдём до храма Самтавро, где похоронены первый грузинский христианский царь Мириан и его супруга царица Нана. Обязательно взглянем на ежевичный куст, рядом с которым проповедовала святая Нина.

Дальше поедем в город Уплисцихе, высеченный в скале. Раньше здесь насчитывалось более 700 пещер! До нашего времени сохранилось лишь 150. Вы пройдётесь по тоннелям, жилым комнатам, храмам и хранилищам, слушая удивительные мифы и легенды этого необычного поселения.

4 день

Жинвальское водохранилище, Ананури и Гергети

Отправляемся в путешествие по Военно-Грузинской дороге прямиком к величественному Казбеку. По пути полюбуемся Жинвальским водохранилищем, остановимся у крепости Ананури, заедем на горнолыжный курорт Гудаури и Крестовый перевал.

Побываем в монастыре Гергети 14 века у подножия Казбека, а затем полюбуемся видом самой высокой вершиной на Кавказе. Её высота — 5033 метра!

Спустимся в деревушку Герети и рассмотрим церковь Цминда Самеба 13-14 веков. На обратном пути пообедаем в ресторане, где подают лучшие хинкали. Кстати, за приготовлением этого блюда вы сможете понаблюдать!

За день проедем 320 км. Продолжительность экскурсии 9-10 часов.

5 день

Город любви Сигнахи, Бодбийский монастырь и винный завод «Киндзмараули»

Грузия — и без вина? Невозможно! Поэтому сегодня поедем на родину главного напитка в стране — в Кахетию. Обязательно посетим город любви Сигнахи, прогуляемся по старинным улочкам и побываем в Бодбийском монастыре, где похоронена Святая Нино.

В городе Кварели посетим винный завод «Киндзмараули». Здесь вы познакомитесь с секретами производства напитка, продегустируете 4 вида вина. Дальше отправимся на частную винодельню, где насладимся вкусным национальным обедом, сдобренным местными вином и чачей.

Ночевать будем в Телави.

6 день

Усадьба князя Чавчавадзе, винное предприятие «Милдиани» и возвращение в Тбилиси

По желанию утром посетим цех, где готовят кахетинскую чурчхелу. Затем поедем в Цинандали. Побываем в усадьбе князя Чавчавадзе, прогуляемся по парку с экзотическими растениями и заедем на частное винное предприятие «Милдиани». Вас ждут интересная экскурсия и дегустация редких кахетинских вин.

Увидим крепость Греми 15 века и поднимемся к мужскому монастырю Некреси, возвышающемуся на горе.

На обратной дороге в Тбилиси остановимся в ресторане кахетинской кухни.

7 день

Отъезд

Позавтракаем, после чего у вас будет свободное время. Затем отвезём вас в аэропорт Тбилиси.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии
  • Услуги гида
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дегустации
  • Обед на частной винодельне в 5 день
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Возможно участие более 2 людей, доплата за каждого человека - 360 €
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси, любое удобное время
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1362 туристов
Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, но и легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, весёлые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда ещё не добрались туристы и другие гиды.

А
Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы осуществили свою мечту. Нам очень повезло с гидом Галиной, которая
познакомила с Грузией и провела замечательные экскурсии, которые проходили очень увлекательно. Посетили практически все основные достопримечательности в разных регионах, не обошлось,конечно,без винных дегустаций. Мы ознакомились с традициями грузинского народа, посещали храмы, поднимались в горы. Галине удалось настолько нас увлечь и ещё сильнее полюбить замечательную Грузию, куда мы вернёмся и не один раз. Спасибо большое за маленькое путешествие, которое оставило в наших сердцах большую любовь к стране и её замечательным людям!

