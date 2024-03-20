Отправимся исследовать столицу пешком, до места старта экскурсии доставим вас на машине. Прогуляемся по проспекту Руставели и побываем на площади Свободы и улице Пушкина. Будем погружаться в историю Тбилиси, бродя по Старому городу: рассмотрим театр Габриадзе, церковь Анчисхати 6 века и сад Салакбо, пройдёмся по мосту Мира и увидим собор Сиони. Доберёмся до базарной площади, сфотографируемся у Метехской скалы и пройдём по знаменитому району серных бань.

Заглянем в подвальчик на проспекте Руставели, чтобы попробовать воды Лагидзе, а в винном погребе вас ждёт дегустация вина (включено в стоимость).

Экскурсия займёт 5-6 часов.