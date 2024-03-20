Туры с обедом

Найдено 3 тура в категории «С обедом» в Тбилиси, цены от $608, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
На машине
скидка
10%
1 отзыв
7 дней
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
«В программу входит обед на частной винодельне в 5 день»
7 авг в 08:00
15 авг в 08:00
1165$1 049 за всё до 2 чел.
Большое приключение в Грузии с дегустациями, необычными локациями и отдыхом на море
На машине
13 дней
Большое приключение в Грузии с дегустациями, необычными локациями и отдыхом на море
Заглянуть на обед к сванской семье, побывать на винном заводе и понежиться на пляже
Начало: Владикавказ, до 14:00. Вы можете прилететь в Тбили...
«В стоимость включены завтраки и обед в сванской семье»
8 сен в 14:00
95 000 за человека
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
На автобусе
скидка
10%
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
«Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой»
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
675$608 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    20 марта 2024
    Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
    Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы
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    осуществили свою мечту. Нам очень повезло с гидом Галиной, которая познакомила с Грузией и провела замечательные экскурсии, которые проходили очень увлекательно. Посетили практически все основные достопримечательности в разных регионах, не обошлось,конечно,без винных дегустаций. Мы ознакомились с традициями грузинского народа, посещали храмы, поднимались в горы. Галине удалось настолько нас увлечь и ещё сильнее полюбить замечательную Грузию, куда мы вернёмся и не один раз. Спасибо большое за маленькое путешествие, которое оставило в наших сердцах большую любовь к стране и её замечательным людям!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «С обедом»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
  2. Большое приключение в Грузии с дегустациями, необычными локациями и отдыхом на море
  3. Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Алазанская долина
  8. Крепость Ананури
  9. Серные бани
  10. Монастырь Джвари
Сколько стоит тур в Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "С обедом" можно забронировать 3 тура от 608 до 95 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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