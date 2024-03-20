скидка
10%
7 дней
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
«В программу входит обед на частной винодельне в 5 день»
7 авг в 08:00
15 авг в 08:00
1165$1 049 за всё до 2 чел.
13 дней
Большое приключение в Грузии с дегустациями, необычными локациями и отдыхом на море
Заглянуть на обед к сванской семье, побывать на винном заводе и понежиться на пляже
Начало: Владикавказ, до 14:00. Вы можете прилететь в Тбили...
«В стоимость включены завтраки и обед в сванской семье»
8 сен в 14:00
95 000₽ за человека
скидка
10%
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
«Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой»
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
675$608 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей20 марта 2024Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «С обедом»
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