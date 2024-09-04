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из экскурсий 4. ⁠вообще в описании было указано, что будет ездить минивэн, а не автобус 😁😁 Из хорошего: 1. Поддержка в вотсапе работала день и ночь 2. ⁠гиды и водитель - профессионалы 3. ⁠интересные маршруты Если решите вопрос с машинами, цены вам не будет 😁👌🏻