В январе – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «В январе» в Тбилиси, цены от $338, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
На автобусе
скидка
10%
5 отзывов
8 дней
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
650$585 за человека
Праздники с грузинским колоритом
На автобусе
скидка
10%
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
29 дек в 08:00
30 дек в 08:00
375$338 за человека
Рождество по-грузински: праздничный тур по знаковым локациям
6 дней
Рождество по-грузински: праздничный тур по знаковым локациям
Пообедать в гостях у винодела, посетить Цинандали и погулять по Уплисцихе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
2 янв в 10:00
$450 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерий
    4 сентября 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Тур очень понравился. Все четко, без задержек. Море впечатлений. На контакт организаторы выходили оперативно. Экскурсии шикарные. Отели в туры были подобраны очень хорошие, никаких нареканий к отелям нет. Организаторам огромное спасибо. Однозначно рекомендую тур!
  • Л
    Людмила
    9 августа 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Отличная команда, всё чётко организовано, тур у нас очень интересный - 5 дней в Тбилиси и 2 в Батуми, успели
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    и в горах погулять, и красотой полюбоваться и на море искупаться! Организаторы всегда на связи, оперативно решают любые вопросы, будем всем рекомендовать именно эту компанию! Желаем Грузии процветания, обязательно приедем ещё!

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Минусы тура: 1. В автобусе не работал кондиционер 2. ⁠автобус задерживался ежедневно - приезжал не вовремя 3. ⁠автобус сломался в горах на одной
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    из экскурсий 4. ⁠вообще в описании было указано, что будет ездить минивэн, а не автобус 😁😁 Из хорошего: 1. Поддержка в вотсапе работала день и ночь 2. ⁠гиды и водитель - профессионалы 3. ⁠интересные маршруты Если решите вопрос с машинами, цены вам не будет 😁👌🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «В январе»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
  2. Праздники с грузинским колоритом
  3. Рождество по-грузински: праздничный тур по знаковым локациям
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сигнахи
  2. Кахетия
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Алазанская долина
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Нарикала
  10. Крепость Ананури
Сколько стоит тур в Тбилиси в октябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 338 до 585 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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