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Удивительный Южный Кавказ: путешествие по Грузии и Азербайджану с комфортом

Познакомиться с 2 странами через архитектуру, природные места и традиции
Каменные стены крепости Рабат, узкие улицы Ичери-шехер, пещерный город Вардзиа и горящий склон Янардага — и это лишь часть того, что ждёт вас в нашем путешествии.

Вы подниметесь к монастырю Джвари
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над Мцхетой, попробуете «Боржоми» прямо из источника, пройдёте по залам пещеры Прометея и увидите грязевые вулканы Гобустана.

А ещё осмотрите старые кварталы Тбилиси и Баку, озеро Нохур, дворец шекинского хана и храм Атешгях, хранящий историю зороастризма.

Жить будете в комфортабельных отелях, чтобы качественно отдыхать после насыщенных экскурсионных дней.

Удивительный Южный Кавказ: путешествие по Грузии и Азербайджану с комфортом
Удивительный Южный Кавказ: путешествие по Грузии и Азербайджану с комфортом
Удивительный Южный Кавказ: путешествие по Грузии и Азербайджану с комфортом

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Грузии

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и доставим в отель.

2 день

Знакомство с Тбилиси

Отправимся на пешеходную экскурсию по Тбилиси, где древняя история соседствует с современной архитектурой. Прогуляемся по улицам Старого города и узнаем, как в 5 веке царь Вахтанг Горгасали основал будущую столицу Грузии.

Увидим крепость Нарикала, квартал Абанотубани, мост Мира и другие знаковые места города. Останется свободное время для самостоятельных прогулок, посещения музеев или отдыха в серных банях.

Знакомство с ТбилисиЗнакомство с Тбилиси
3 день

Озеро Паравани, Вардзиа

Сегодня отправимся в южные регионы Грузии. Поднимемся на высоту более 2000 м к озеру Паравани — месту, связанному с преданием о Святой Нино, которая принесла христианство в Грузию.

На берегу посетим женский монастырь, где монахини сохраняют древние ремёсла: делают сыр, создают иконы в технике перегородчатой эмали и византийской мозаики.

Затем поедем в пещерный город Вардзиа, высеченный в скале по приказу царя Георгия III и укреплённый царицей Тамарой. Прогуляемся по подземным залам, трапезным, кладовым и тайным ходам, увидим озеро и поговорим о золотом веке Грузии.

Ночь проведём в Ахалцихе.

В апреле и октябре маршрут может быть изменён из-за погодных условий: музей Сталина в Гори — пещерный город Вардзиа — Ахалцихе.

Озеро Паравани, ВардзиаОзеро Паравани, ВардзиаОзеро Паравани, Вардзиа
4 день

Крепость Рабат и Боржоми

Утром отправимся в крепость Рабат — главный символ османской эпохи в Грузии.

Прогуляемся по территории, увидим башни, мечети и каменные стены, которые хранят многовековую историю Ахалцихе.

Затем поедем в Боржоми — знаменитый курорт с минеральными источниками. Пройдёмся по парку и попробуем легендарную воду прямо из источника.

Во второй половине дня переедем в Кутаиси и разместимся в отеле.

Крепость Рабат и БоржомиКрепость Рабат и БоржомиКрепость Рабат и Боржоми
5 день

Храм Баграта и пещера Прометея

Начнём день с посещения храма Баграта — символа золотого века Грузии.

Затем отправимся в пещеру Прометея. Пройдём по подземным галереям и залам в мягкой подсветке и увидим необычные природные формы, созданные водой за многие века.

После экскурсии вернёмся в Тбилиси и разместимся в отеле.

Храм Баграта и пещера ПрометеяХрам Баграта и пещера Прометея
6 день

Мцхета, Джвари и Светицховели

Сегодня поедем в Мцхету — древнюю столицу Грузии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала поднимемся к монастырю Джвари, расположенному над слиянием рек Кура и Арагви. Со смотровой площадки откроются виды на долины и горы, описанные Лермонтовым в поэме «Мцыри».

Затем прогуляемся по улочкам города с сувенирными лавками, местными сладостями и кофе на песке. Посетим собор Светицховели, построенный над хитоном Иисуса Христа. Вы осмотрите храм и узнаете связанные с ним исторические предания.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Мцхета, Джвари и СветицховелиМцхета, Джвари и СветицховелиМцхета, Джвари и Светицховели
7 день

Перелёт в Азербайджан

Из отеля отправимся в аэропорт Тбилиси. Рекомендуемый рейс — J2-8234 с вылетом в 16:50. По прибытии в Баку — трансфер в отель.

Перелёт в АзербайджанПерелёт в Азербайджан
8 день

Баку: прогулка между историей и современностью

Начнём знакомство с Баку, где восточные традиции вплетены в современность. Пройдёмся по Старому городу Ичери-шехер, внесённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и побеседуем об истории и культуре столицы.

Увидим Дворец ширваншахов 15 века, Девичью башню и мастерские ремесленников, где сохраняются традиции ручной работы. После экскурсии останется время для самостоятельной прогулки по вечернему Баку.

Баку: прогулка между историей и современностьюБаку: прогулка между историей и современностью
9 день

Янардаг и Атешгях

Сегодня отправимся к Янардагу — горящей горе, где природный огонь вырывается из-под земли уже много веков. Это место играло важную роль в культуре зороастрийцев.

Затем посетим храм Атешгях. Здесь восстановлены кельи, мастерские и ритуальные помещения древних огнепоклонников. Познакомимся с их бытом, традициями и историей.

После экскурсии вернёмся в Баку.

Янардаг и АтешгяхЯнардаг и Атешгях
10 день

Гобустан и история нефтедобычи

Сегодня поедем в Гобустан — археологический заповедник ЮНЕСКО с древними наскальными рисунками, рассказывающими о жизни людей 1000 лет назад.

Отправимся к старейшим вышкам, с которых началась история мировой нефтяной индустрии и развитие региона. Увидим грязевые вулканы — необычное природное явление с пузырящейся глиной и ландшафтами, напоминающими другую планету.

Вернёмся в Баку.

Гобустан и история нефтедобычиГобустан и история нефтедобычи
11 день

Дири Баба, озеро Нохур и Шемаха

Утром посетим мавзолей Дири Баба 15 века, расположенный в живописном ущелье. Осмотрим памятник, и обсудим связанные с ним легенды.

Направимся в Шемаху, где сохранились средневековые памятники и древние гробницы, напоминающие о культурном и политическом расцвете региона. Сделаем остановку у озера Нохур, окружённого горами.

К вечеру приедем в Шеки и разместимся в отеле.

Дири Баба, озеро Нохур и ШемахаДири Баба, озеро Нохур и Шемаха
12 день

Прогулка по Шеки, село Киш и чаепитие

Утром прогуляемся по Шеки — одному из древнейших городов Азербайджана. Посетим летний дворец шекинского хана и увидим знаменитые «шебеке» — узоры из цветного стекла и дерева, собранные без гвоздей и клея.

Заедем в село Киш к раннехристианской албанской церкви. Вы услышите об археологических находках, которые связывают местных албанцев с северными викингами. По дороге в Баку сделаем остановку на чай с азербайджанским вареньем.

Вечером приедем в столицу и разместимся в отеле.

Прогулка по Шеки, село Киш и чаепитиеПрогулка по Шеки, село Киш и чаепитие
13 день

Окончание тура

Доставим вас в аэропорт Баку ко времени вылета.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер, отель 3*$1310
2-мест. номер, отель 4+*$1630
1-мест. номер, отель 3*$1600
1-мест. номер, отель 3* эконом$1370
2-мест. номер, отель 4*$1430
2-мест. номер, отель 3* эконом$1190
1-мест. номер, отель 4+*$2190
1-мест. номер, отель 4*$1850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, чаепитие
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно из Баку
  • Перелёт из Грузии в Азербайджан
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете в одиночку)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 9:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Баку, 20:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 78 туристов
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
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разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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