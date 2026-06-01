Сегодня отправимся в южные регионы Грузии. Поднимемся на высоту более 2000 м к озеру Паравани — месту, связанному с преданием о Святой Нино, которая принесла христианство в Грузию.

На берегу посетим женский монастырь, где монахини сохраняют древние ремёсла: делают сыр, создают иконы в технике перегородчатой эмали и византийской мозаики.

Затем поедем в пещерный город Вардзиа, высеченный в скале по приказу царя Георгия III и укреплённый царицей Тамарой. Прогуляемся по подземным залам, трапезным, кладовым и тайным ходам, увидим озеро и поговорим о золотом веке Грузии.

Ночь проведём в Ахалцихе.

В апреле и октябре маршрут может быть изменён из-за погодных условий: музей Сталина в Гори — пещерный город Вардзиа — Ахалцихе.