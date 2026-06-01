Вы подниметесь к монастырю Джвари
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча в Грузии
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и доставим в отель.
Знакомство с Тбилиси
Отправимся на пешеходную экскурсию по Тбилиси, где древняя история соседствует с современной архитектурой. Прогуляемся по улицам Старого города и узнаем, как в 5 веке царь Вахтанг Горгасали основал будущую столицу Грузии.
Увидим крепость Нарикала, квартал Абанотубани, мост Мира и другие знаковые места города. Останется свободное время для самостоятельных прогулок, посещения музеев или отдыха в серных банях.
Озеро Паравани, Вардзиа
Сегодня отправимся в южные регионы Грузии. Поднимемся на высоту более 2000 м к озеру Паравани — месту, связанному с преданием о Святой Нино, которая принесла христианство в Грузию.
На берегу посетим женский монастырь, где монахини сохраняют древние ремёсла: делают сыр, создают иконы в технике перегородчатой эмали и византийской мозаики.
Затем поедем в пещерный город Вардзиа, высеченный в скале по приказу царя Георгия III и укреплённый царицей Тамарой. Прогуляемся по подземным залам, трапезным, кладовым и тайным ходам, увидим озеро и поговорим о золотом веке Грузии.
Ночь проведём в Ахалцихе.
В апреле и октябре маршрут может быть изменён из-за погодных условий: музей Сталина в Гори — пещерный город Вардзиа — Ахалцихе.
Крепость Рабат и Боржоми
Утром отправимся в крепость Рабат — главный символ османской эпохи в Грузии.
Прогуляемся по территории, увидим башни, мечети и каменные стены, которые хранят многовековую историю Ахалцихе.
Затем поедем в Боржоми — знаменитый курорт с минеральными источниками. Пройдёмся по парку и попробуем легендарную воду прямо из источника.
Во второй половине дня переедем в Кутаиси и разместимся в отеле.
Храм Баграта и пещера Прометея
Начнём день с посещения храма Баграта — символа золотого века Грузии.
Затем отправимся в пещеру Прометея. Пройдём по подземным галереям и залам в мягкой подсветке и увидим необычные природные формы, созданные водой за многие века.
После экскурсии вернёмся в Тбилиси и разместимся в отеле.
Мцхета, Джвари и Светицховели
Сегодня поедем в Мцхету — древнюю столицу Грузии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала поднимемся к монастырю Джвари, расположенному над слиянием рек Кура и Арагви. Со смотровой площадки откроются виды на долины и горы, описанные Лермонтовым в поэме «Мцыри».
Затем прогуляемся по улочкам города с сувенирными лавками, местными сладостями и кофе на песке. Посетим собор Светицховели, построенный над хитоном Иисуса Христа. Вы осмотрите храм и узнаете связанные с ним исторические предания.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Перелёт в Азербайджан
Из отеля отправимся в аэропорт Тбилиси. Рекомендуемый рейс — J2-8234 с вылетом в 16:50. По прибытии в Баку — трансфер в отель.
Баку: прогулка между историей и современностью
Начнём знакомство с Баку, где восточные традиции вплетены в современность. Пройдёмся по Старому городу Ичери-шехер, внесённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и побеседуем об истории и культуре столицы.
Увидим Дворец ширваншахов 15 века, Девичью башню и мастерские ремесленников, где сохраняются традиции ручной работы. После экскурсии останется время для самостоятельной прогулки по вечернему Баку.
Янардаг и Атешгях
Сегодня отправимся к Янардагу — горящей горе, где природный огонь вырывается из-под земли уже много веков. Это место играло важную роль в культуре зороастрийцев.
Затем посетим храм Атешгях. Здесь восстановлены кельи, мастерские и ритуальные помещения древних огнепоклонников. Познакомимся с их бытом, традициями и историей.
После экскурсии вернёмся в Баку.
Гобустан и история нефтедобычи
Сегодня поедем в Гобустан — археологический заповедник ЮНЕСКО с древними наскальными рисунками, рассказывающими о жизни людей 1000 лет назад.
Отправимся к старейшим вышкам, с которых началась история мировой нефтяной индустрии и развитие региона. Увидим грязевые вулканы — необычное природное явление с пузырящейся глиной и ландшафтами, напоминающими другую планету.
Вернёмся в Баку.
Дири Баба, озеро Нохур и Шемаха
Утром посетим мавзолей Дири Баба 15 века, расположенный в живописном ущелье. Осмотрим памятник, и обсудим связанные с ним легенды.
Направимся в Шемаху, где сохранились средневековые памятники и древние гробницы, напоминающие о культурном и политическом расцвете региона. Сделаем остановку у озера Нохур, окружённого горами.
К вечеру приедем в Шеки и разместимся в отеле.
Прогулка по Шеки, село Киш и чаепитие
Утром прогуляемся по Шеки — одному из древнейших городов Азербайджана. Посетим летний дворец шекинского хана и увидим знаменитые «шебеке» — узоры из цветного стекла и дерева, собранные без гвоздей и клея.
Заедем в село Киш к раннехристианской албанской церкви. Вы услышите об археологических находках, которые связывают местных албанцев с северными викингами. По дороге в Баку сделаем остановку на чай с азербайджанским вареньем.
Вечером приедем в столицу и разместимся в отеле.
Окончание тура
Доставим вас в аэропорт Баку ко времени вылета.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер, отель 3*
|$1310
|2-мест. номер, отель 4+*
|$1630
|1-мест. номер, отель 3*
|$1600
|1-мест. номер, отель 3* эконом
|$1370
|2-мест. номер, отель 4*
|$1430
|2-мест. номер, отель 3* эконом
|$1190
|1-мест. номер, отель 4+*
|$2190
|1-мест. номер, отель 4*
|$1850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, чаепитие
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно из Баку
- Перелёт из Грузии в Азербайджан
- Остальное питание
- 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете в одиночку)
- Медицинская страховка