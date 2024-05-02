Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Авторский тур в Тбилиси

Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»

Вы готовы увидеть всё великолепие Грузии от древнейших храмов до высоченных гор? Хотите продегустировать настоящие кахетинские вина и знаменитую минеральную воду прямо из источника? За 6 дней мы покажем вам значимые достопримечательности страны, места, где развивались исторические события, угостим традиционными блюдами и отвезём в живописнейший край гор — Казбеги. Зарядимся адреналином на прозрачном мосту над ущельем и прогуляемся по тропам к водопадам. Заедем в «город любви», полюбуемся озёрами и исследуем Тбилиси.
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Ближайшие даты:
2
мая
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мая
4
мая
5
мая
6
мая
13
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочном отеле «Alliance Grafica Epic» в Тбилиси в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля с доплатой. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и дегустации вин в Кахетии. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность в дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси и Мцхета

Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Тбилиси. Встречаемся в отеле и отправляемся к памятнику основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и сделаем эффектные фотографии на мосту Мира.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Тбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и Мцхета
2 день

Казбеги, Ананури и Гудаури

Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий.

Остановимся на обед у подножия Казбека — в городе Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Казбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и Гудаури
3 день

Живописный край Грузии с озёрами, водопадами и ущельем

Сегодня отправляемся любоваться живописными пейзажами каньона Дашбаши. Место находится в 100 км от столицы Грузии и восхищает своими зелёными ущельями, водопадами, журчащими ручьями и пещерами. Идеальное однодневное путешествие для любящих природу и активный отдых туристов. Пройдёмся по прозрачному мосту, прогуляемся по горной тропе. Желающие смогут получить ещё одну дозу адреналина, прокатившись на велосипеде над каньоном (за доплату).

Заедем восхититься озёрами Цалка и Паравани, рассмотреть монастырь Пока, возле которого крестительница Грузии Святая Нино провела ночь на своём пути в Мцхету.

Вечером вернёмся в Тбилиси. Длительность экскурсии — 8 часов.

Живописный край Грузии с озёрами, водопадами и ущельемЖивописный край Грузии с озёрами, водопадами и ущельемЖивописный край Грузии с озёрами, водопадами и ущельемЖивописный край Грузии с озёрами, водопадами и ущельемЖивописный край Грузии с озёрами, водопадами и ущельем
4 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.

На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
5 день

Боржоми и Уплисцихе

Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг. Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину.

На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 10 часов.

Боржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и Уплисцихе
6 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед
  • Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
  • Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе* Экскурсионное сопровождение
  • Подъёмники в Тбилиси
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Трансфер в аэропорт
  • Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 550 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальное питание
  • Джип в Казбеги - 10 долларов с человека
  • Билет в каньон Дашбаши - 13-19 долларов
  • Одноместное размещение - 739 долларов за весь тур
  • Повышение категории отели - по запросу
  • Трансфер из аэропорта
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:00 (организатор сообщит точное время после бронирования)
Завершение: Аэропорт Тбилиси, в первую половину дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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