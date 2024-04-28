Туры выходного дня в Тбилиси

Найдено 4 тура в категории «На выходные» в Тбилиси, цены от 518 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
Проснуться среди снежных вершин, посетить сванскую общину и подняться на джипах к подножию Шхары
Начало: Тбилиси, до 8:00
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
30 000 за человека
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
11556075 114 за человека
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
575$518 за человека
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Побывать в пещерном городе, увидеть древние крепости и расслабиться на морском побережье
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00. Можем встретить вас в аэр...
13 июля в 14:00
20 июля в 14:00
84 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • a
    ana
    28 апреля 2024
    Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
    1. Место, не увидеть Сванетию это не увидеть Грузию 2. Дорога места отель было просто супер 3. И самое главное Джими!! Нам просто повезло. Интересно удобно камфортно все с умом и вкусом. Спасибо большое Джими за эти 3 дня. Обязательно приедем еще. .

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
  2. Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
  3. Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
  4. В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Гудаури
  6. Уплисцихе
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Монастырь Джвари
Сколько стоит тур в Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "На выходные" можно забронировать 4 тура от 518 до 84 800 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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