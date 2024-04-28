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Авторский тур
3 дня
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
Проснуться среди снежных вершин, посетить сванскую общину и подняться на джипах к подножию Шхары
Начало: Тбилиси, до 8:00
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
30 000₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
11556075 114₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
575$518 за человека
Авторский тур
12 дней
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Побывать в пещерном городе, увидеть древние крепости и расслабиться на морском побережье
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00. Можем встретить вас в аэр...
13 июля в 14:00
20 июля в 14:00
84 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- aana28 апреля 20241. Место, не увидеть Сванетию это не увидеть Грузию 2. Дорога места отель было просто супер 3. И самое главное Джими!! Нам просто повезло. Интересно удобно камфортно все с умом и вкусом. Спасибо большое Джими за эти 3 дня. Обязательно приедем еще. .
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На выходные»
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