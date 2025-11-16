При желании можно добавить экскурсионные дни или пляжный отдых, а также поменять местами экскурсии, адаптировать под прилёт/вылет.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также дегустация вина. По желанию и за доплату можем организовать мастер-классы по приготовлению хачапури, хинкали и шашлыка.

Транспорт. До 4 человек — Toyota Prius; до 10 чел — минивэн Mercedes (кондиционер, Wi-Fi).

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Виза. Не нужна гражданам России.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.