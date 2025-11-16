Мои заказы

В Грузию за морем, вином и историей: Тбилиси, Мцхета и 6 дней пляжного отдыха в Кобулети

Прокатиться на катере с дегустацией вина, побывать в пещере Прометея и увидеть слияние Куры и Арагви
Зачем выбирать между экскурсионной программой и пляжным отдыхом — предлагаем получить от отпуска максимум впечатлений, эмоций и удовольствия.

Вы прогуляетесь по старинным и атмосферным улочкам Тбилиси, пройдёте по мощёным дорогам Мцхеты
и осмотрите древние храмы. Сделаете фото на фоне одного из самых известных видов Грузии, о котором писал М. Ю. Лермонтов в поэме «Мцыри».

А ещё прокатитесь на катере и попробуете местное вино, заглянете в пещеру Прометея, увидите сталактиты и подземную реку и покатаетесь на лодке по каньону Мартвили.

После насыщенных дней вас ждёт расслабленный отдых на берегу моря в маленьком курортном городке Кобулети. По желанию и за доплату вы сможете заказать дополнительные экскурсии и разнообразить свой отпуск.

Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

При желании можно добавить экскурсионные дни или пляжный отдых, а также поменять местами экскурсии, адаптировать под прилёт/вылет.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также дегустация вина. По желанию и за доплату можем организовать мастер-классы по приготовлению хачапури, хинкали и шашлыка.

Транспорт. До 4 человек — Toyota Prius; до 10 чел — минивэн Mercedes (кондиционер, Wi-Fi).

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Виза. Не нужна гражданам России.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Тбилиси, катание на катере и дегустация вина

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. Затем начнём обзорную экскурсию по столице: побываем в старом городе, погуляем по району Метехи, осмотрим Сионский собор и увидим причудливую часовую башню у Тбилисского государственного театра марионеток Резо Габриадзе.

Затем вас ждёт катание на катере с дегустацией вина.

Прогулка по Тбилиси, катание на катере и дегустация вина
2 день

Поездка в Мцхету: древние монастыри и слияние Куры и Арагви

Сегодня посетим Мцхету — древнюю столицу Грузии. Увидим монастырь Джвари, полюбуемся слиянием Куры и Арагви и осмотрим собор Светицховели и монастырь Самтавро. Погрузимся в историю, сделаем красивые фотографии и насладимся видами.

Поездка в Мцхету: древние монастыри и слияние Куры и Арагви
3 день

Пещера Прометея, лодочная прогулка и переезд в Кобулети

Утром отправимся в курортный городок Кобулети. А по пути посетим пещеру Прометея, полюбуемся сталактитами, подсвеченными яркими огнями, и увидим подземную реку. Сделаем остановку в каньоне Мартвили и устроим лодочную прогулку.

По прибытии в Кобулети заселимся в отель.

Пещера Прометея, лодочная прогулка и переезд в Кобулети
4 день

Отдых на пляжах Кобулети

С 4 по 9 дни — пляжный отдых. По желанию и за доплату можем организовать дополнительные экскурсии: поехать в Батуми, посетить дендрологический или музыкальный парки.

Отдых на пляжах Кобулети
5 день

Отдых на пляжах Кобулети

Отдыхаем на пляже, наслаждаемся солнцем и морем.

Отдых на пляжах Кобулети
6 день

Отдых на пляжах Кобулети

Отдыхаем на пляже, наслаждаемся солнцем и морем.

Отдых на пляжах Кобулети
7 день

Отдых на пляжах Кобулети

Отдыхаем на пляже, наслаждаемся солнцем и морем.

Отдых на пляжах Кобулети
8 день

Отдых на пляжах Кобулети

Отдыхаем на пляже, наслаждаемся солнцем и морем.

Отдых на пляжах Кобулети
9 день

Отдых на пляжах Кобулети

Отдыхаем на пляже, наслаждаемся солнцем и морем.

Отдых на пляжах Кобулети
10 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Питьевая вода
  • Дегустация вина
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3057 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

