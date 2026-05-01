6 день

Город в скалах Вардзия, каньон Дашбаши, Kass Land

Сегодня наш путь лежит в регион Самцхе-Джавахети.

Мы отправимся к каньону Дашбаши, над которым в 2022 году построили Стеклянный мост. Можно пощекотать нервишки и пройтись по мосту со стеклянными фрагментами. Так же в парке вы можете прокатиться на уникальном аттракционе - Велозиплайн! Почувствуйте себя настоящим велоканатоходцем. Над каньоном натянуты троссы с электротягой, и можно проехать над провалом на велосипеде. Разумеется, есть страховка. Прогулка по мосту и аттракционы по желанию за дополнительную плату.

Далее мы поедем ближе к границе с Турцией. Как раз с близкой границей и связано появление наших сегодняшних мест маршрута: крепости Хертвиси и огромного скального города Вардзия.

Вардзия - это гигантский комплекс пещер, тоннелей и переходов прямо внутри скалы, высеченный вручную в 12 веке. Фактически это целый город, мегаполис по тем временам, выдолбленный внутри горы. Изначально комплекс создавали монахи, они же и проживали в нем. Позднее Вардзия служила убежищем для жителей ближайших окрестностей.

Внутри скальной породы наши предки создали кельи, храмы, часовни, винодельню, хранилища, аптеки, бани. Мы прогуляемся по доступным этажам комплекса и поразимся масштабам вложенного труда. Представьте себе многоподъездный 8-этажный дом, высеченный в горе. Это даст хотя бы небольшое представление, что такое Вардзия. И это лишь сохранившаяся к нашему времени часть города.

После этого мы отправимся заселяться в гостевой дом в городе Ахалцихе. Вечером свободное время и ужин (как правило по пути до города мы заезжаем в небольшое село, где варят местное пиво, покупаем на всю компанию пиво и вкусняшки (кто что хочет) и дружно кушаем вместе в уютном дворике гостиницы).

Гостиница здесь будет чуть попроще, чем в Тбилиси, так как это маленький городок и статусных гостиниц там попросту нет. Однако рейтинг отеля высокий, чисто, все удобства в каждом номере, так что не переживайте. Для одной ночевки прекрасно подходит.

Радушные хозяева всегда готовы поддержать беседу.

