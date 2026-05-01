Описание тура
Тур подходит тем, кто любит наслаждаться жизнью и с радостью открывает для себя новые страны! Грузия запомнится вам яркой, цветущей, очень вкусной и радушной.
За 7 дней мы посмотрим самые знаковые достопримечательности Грузии! Древние храмы, вкусные винодельни, парки, крепости с богатой историей, красивейший город Тбилиси, пещерные города, горы. Попробуем прекрасные вина и волшебную кухню, в которой можно найти блюда на любой вкус, будем кушать пастилу и чурчхелу, местный натуральный сыр. А рассказы и тосты местных гидов придадут путешествию дополнительный колорит.
Программа тура по дням
День заезда. Настраиваемся на отдых
В первый день мы встречаем вас в Тбилиси в аэропорту и везём заселяться в отель. Вы отдыхаете и настраивайтесь на отпуск
Добраться до Тбилиси есть несколько способов:
Самый удобный: прилететь в сам Тбилиси. Прямые есть из разных городов России (Москва, Питер, Казань, Екатеринбург, Самара, Минводы, Сочи). Дороговато, зато без нервов. Спокойно пролетели пару часов и вы на месте. Наш водитель заберет вас в аэропорту в зоне встречи пассажиров и отвезет в отель
Прилететь в другие аэропорты Грузии: Батуми или Кутаиси. Напишите нам, и мы подскажем, как удобно добраться из них до Тбилиси.
Наиболее бюджетный: купить билеты до Владикавказа и с помощью транспортной компании доехать до Тбилиси. Дорога длиной около 200 км. Время в пути без учета прохождения пограничных постов около 6 часов. Мы поможем вам организовать этот трансфер (дадим контакты проверенных перевозчиков). Рекомендуемое время прилёта во Владикавказ: до 16.00 (чем раньше, тем лучше)?
Прилететь в Ереван (Армения) и оттуда доехать до Тбилиси на маршрутке. Это так же добавит около 6 часов дороги к вашему путешествию. Но иногда так удобнее, если вы хотите посмотреть сразу 2 страны. Или если из вашего города есть прямые билеты в Ереван, а в Тбилиси их нет.
Напишите нам, мы поможем подобрать билеты и трансфер.
В первый день мы заселяем вас в гостиницу, вы можете погулять самостоятельно и настроиться на отдых Встреча со всей группой и с гидом утром следующего дня.
Заселение в гостиницу с 14.00 по Тбилисскому времени (+1 час от времени Москвы).
Мцхета, слияние рек Арагви и Куры, Светицховели
Сегодня мы посмотрим самые знаковые места вокруг Тбилиси!
Начнем утро с самого знаменитого открыточного вида Грузии: увидим слияние рек Арагви и Куры.
Посмотрим храм Джвари, датируемый 6 веком. Храм тесно связан с историей христианства в Грузии и является знаковым для каждого жителя Сакартвело (так сами грузины называют свою страну).
Далее мы поедем во Мцхету, это древняя столица Грузии. Там заглянем в огромный монументальный храм Светицховели и узнаем удивительные истории о проповедниках и апостолах. Поверьте, это интересно, даже если вы не религиозны!
Затем мы заедем в отель, чтобы отдохнуть и переварить эмоции. У вас будет пара часов на отдых. Вы убедитесь, что время на отдых нужно Особенно летом, когда кругом жара и хочется в душ и под кондиционер
Ближе к вечеру мы отправимся на пешеходную экскурсию по старому Тбилиси. Вы прогуляетесь с гидом, узнаете местные байки и городские легенды, истории об известных личностях.
По окончании экскурсии свободное время на прогулку и ужин. По желанию группы - совместный ужин
История Грузии. Тбилисское море. Свободное время
После завтрака мы отправимся к Тбилисскому морю, чтобы познакомиться с масштабным творением скульптора Церетели. Это огромный монумент Хроники Грузии, который в народе называют Грузинский Стоунхендж.
С возвышенности, где возведен монумент, открывается красивый вид на Тбилисское море - бирюзовое водохранилище, наполненное водами реки Иори.
Далее у вас есть 2 варианта проведения времени:
1) можно вернуться в Тбилиси и самостоятельно провести время (шопинг, прогулки по прекрасной столице, встречи с друзьями, визит в банк для получения карты и тд);
2) в летнее жаркое время вы можете остаться отдыхать на берегу Тбилисского моря. Загорать, купаться, взять катамаран и тд.
Сегодня более спокойный и расслабленный день, чтобы у вас было свободное время для того, чтобы насладиться Тбилиси самостоятельно.
Тбилиси - очень красивый город, и вам захочется погулять по нему подольше. На центральных улицах и мосту Мира выступают уличные музыканты, на стенах много примечательного стрит-арта, можно прокатиться на катере по реке. В общем, город достоин целого дня и больше!
Это свободное время вы можете использовать на закупку сувениров или прогулки по городу/ шоппинг / воздушный шар / посещение серных бань / ботанического сада / посещение пантеона на горе Мтацминда (где находится могила Грибоедова) / вы можете взять экскурсию по грузинским парадным / съездить в этнодеревню около Черепашьего озера и тд.
Если нужна помощь от нас забронировать бани или что-то подсказать, пишите, пожалуйста
Кахетия, город любви Сигнахи, дегустация вин
Сегодня долгожданный день для любителей жидкого винограда!:) Мы едем в Кахетию - самый винный регион Грузии! На склонах и равнинах Кахетии собирают до 70% всего винного винограда Грузии. Здесь расположено множество производств: от крошечных частных виноделен до гигантских корпораций, поставляющих свои вина всему миру.
С винами мы познакомимся во второй половине дня. А начнем знакомство с Кахетией с монастыря Бодбе. Здесь захоронена самая почитаемая в Грузии святая - Нино. Юная девушка, которой удалось покрестить целую страну. Наш гид расскажет, как проходило крещение Грузии и какую роль в этом сыграли разные люди и события. Территория монастыря очень красивая и ухоженная, кругом цветы и клумбы, вы сможете красиво сфотографироваться.
Далее мы поедем в город любви Сигнахи. Город восстановлен в итальянском стиле - все крыши из красной черепицы, мощеные улицы, милые балкончики, уличные торговцы. Здесь мы пройдемся по огромной оборонительной стене, когда-то защищавшей население огромной Алазанской долины. Есть Великая Китайская стена, а мы с вами увидим Великую грузинскую стену.
Про желании и хорошей погоде вы можете покататься в Сигнахи на зиплайне.
Далее вкусно покушаем в местном ресторане, и после обеда отправимся на дегустацию вин на завод.
Для дегустации мы выбрали прекрасное производство, где есть даже небольшой музей виноделия и делаются вина по 2 технологиям: традиционной грузинской и европейской. Продегустируем прекрасные вина и крепкие напитки. Примем участие в мастер-классах.
Затем возвращаемся в Тбилиси.
Боржоми, минералка и крепость Рабати
Начнем утро с прогулки по уникальной крепости Рабати с огромной красивой территорией. В разных частях крепости получаются чудесные фотографии.
В разные века крепостью владели то грузины, то турки, то русские войска, потому она сохранила наследие разных империй. Крепость впечатляет своими размахами и красотой. При реставрации явно постарались сделать ее интересной и запоминающейся: кругом красивые фотозоны, ландшафтный дизайн, резные орнаменты, предметы старины.
Правда, не обошлось без исторических ляпов, про которые вам расскажут наши гиды?
Затем мы поедем в город Боржоми, пройдемся по Боржомскому парку и попробуем знаменитую минералку из двух источников: теплую и холодную Боржоми.
Парк в Боржоми симпатичный, в нем можно сфотографироваться, скушать мороженое, попробовать варенье из местных шишек, купить целебную пыльцу для иммунитета и тд. В теплое время года, когда работает канатная дорога, прокатимся в ретро-кабинке наверх и глянем на Боржомское ущелье с верхней станции канатки.
После Боржоми мы выезжаем в сторону Тбилиси. По пути пообедаем и к вечеру прибудем в столицу. Снова заселимся в отель в Тбилиси (ведь на одну ночь мы уезжали в другой город). И далее у вас останется время на вечерние прогулки и финальную закупку сувениров. По желанию - коллективное посиделки.
На этом экскурсионно-познавательная часть тура будет завершена.
Город в скалах Вардзия, каньон Дашбаши, Kass Land
Сегодня наш путь лежит в регион Самцхе-Джавахети.
Мы отправимся к каньону Дашбаши, над которым в 2022 году построили Стеклянный мост. Можно пощекотать нервишки и пройтись по мосту со стеклянными фрагментами. Так же в парке вы можете прокатиться на уникальном аттракционе - Велозиплайн! Почувствуйте себя настоящим велоканатоходцем. Над каньоном натянуты троссы с электротягой, и можно проехать над провалом на велосипеде. Разумеется, есть страховка. Прогулка по мосту и аттракционы по желанию за дополнительную плату.
Далее мы поедем ближе к границе с Турцией. Как раз с близкой границей и связано появление наших сегодняшних мест маршрута: крепости Хертвиси и огромного скального города Вардзия.
Вардзия - это гигантский комплекс пещер, тоннелей и переходов прямо внутри скалы, высеченный вручную в 12 веке. Фактически это целый город, мегаполис по тем временам, выдолбленный внутри горы. Изначально комплекс создавали монахи, они же и проживали в нем. Позднее Вардзия служила убежищем для жителей ближайших окрестностей.
Внутри скальной породы наши предки создали кельи, храмы, часовни, винодельню, хранилища, аптеки, бани. Мы прогуляемся по доступным этажам комплекса и поразимся масштабам вложенного труда. Представьте себе многоподъездный 8-этажный дом, высеченный в горе. Это даст хотя бы небольшое представление, что такое Вардзия. И это лишь сохранившаяся к нашему времени часть города.
После этого мы отправимся заселяться в гостевой дом в городе Ахалцихе. Вечером свободное время и ужин (как правило по пути до города мы заезжаем в небольшое село, где варят местное пиво, покупаем на всю компанию пиво и вкусняшки (кто что хочет) и дружно кушаем вместе в уютном дворике гостиницы).
Гостиница здесь будет чуть попроще, чем в Тбилиси, так как это маленький городок и статусных гостиниц там попросту нет. Однако рейтинг отеля высокий, чисто, все удобства в каждом номере, так что не переживайте. Для одной ночевки прекрасно подходит.
Радушные хозяева всегда готовы поддержать беседу.
Окончание отпуска, отравление домой
Отдохнули, пора и домой
Все самое важное посмотрели, историю услышали, насытились кухней, напробовались вин и готовы вернуться домой с новой энергией.
Выселение из отеля до 12.00 по Тбилисскому времени.
Отправление во Владикавказ или в аэропорт Тбилиси или в Ереван.
Отправление из аэропорта Владикавказ рекомендуется брать не ранее 18.00. Позже и на следующие дни можно, раньше есть риск не успеть на рейс.
Отправление из Тбилиси возможно в любое время в финальный день поездки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 6 ночей в комфортабельных отелях (все удобства в номерах, чисто, отличные рейтинги). Пары, друзья, семьи всегда проживают отдельно, к ним никого не подселяют. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами. Если в тур едут 3 одиночных участника одного пола, они будут заселены втроем)
- Переезды по программе на комфортном туристическом транспорте
- Трансфер из аэропорта Тбилиси в отель в первый день тура
- Работа всех гидов, водителей и сопровождающих по маршруту
- Обязательные входные билеты на платные объекты (стеклянный мост над каньоном Дашбаши не входит в эту сумму)
- Завтраки в отелях
- Обеды в активные экскурсионные дни (4 обеда)
- Дегустация на винодельне
- Кулинарный мастер-класс
- Помощь с подбором авиабилетов и бронированием трансферов
Что не входит в цену
- Билеты во Владикавказ или в Тбилиси или в Ереван из вашего города и обратно
- Трансферы до Тбилиси и обратно (трансфер Владикавказ-Тбилиси стоит у транспортных компаний 3500 руб/чел в одну сторону)
- Личная страховка путешественника (по желанию)
- Дополнительные активности по желанию (серные бани, воздушный шар, зиплайн, стеклянный мост)
- 3 обеда, ужины (стоимость обеда в среднем 40-45 лари, по текущему курсу это около 1500 руб. Это хороший сытный обед в кафе). Траты на ужины зависят от вас самих, в какие заведения вы пойдете
- Личные траты на сувениры и гостинцы
О чём нужно знать до поездки
Просим вас иметь в виду, что из-за низкого курса рубля Грузия перестала быть дешевой страной для отдыха. Она по-прежнему вкусная, гостеприимная, яркая и интересная, тут потрясающая природа и люди. Но не нужно относиться к ней как к бюджетному отдыху, со времен ковида и с февраля 2022 года цены на все товары и услуги поднялись. Средний обед/ужин обходится в 1400-2000 российских руб. Бутылка хорошего вина примерно 1500 руб. Вино сегмента масс-маркет около 700-900 руб.
Пожелания к путешественнику
Наличие действующего загранпаспорта без печатей о пересечении Южной Осетии и Абхазии.
Желание постигать новое.
Вежливость, корректность к другим участникам группы, гидам и водителям.
Спокойное отношение к культуре вина. Грузия - винная страна, и предлагать выпить будут на каждом углу. По этой причине мы не можем взять в тур людей, которые выпивши становятся агрессивными. Если вы знаете за собой такое, пожалуйста, выберите другой тур.
Тур не подходит для беременных на любом сроке.
Чаевые гиду и водителю приветствуются, однако всегда остаются на ваше усмотрение Если вам понравилась их работа, в конце тура вы можете поблагодарить лично в руки.
Визы
Для посещения Грузии гражданам Рф, Беларуси, Казахстана не нужны визы. Нужен только действующий загранпаспорт.