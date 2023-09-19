Вас ждут захватывающее приключение на внедорожниках к горному храму
Описание тура
Организационные детали
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
ЗАГРАНПАСПОРТ! (виза не нужна, ковид. ограничений нет)
Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Футболки, толстовки, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы. Внизу тепло, наверху прохладнее.
Яркие вещи для личных фотосессий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья
Кроссовки, удобная обувь.
Теплые вещи по погоде
Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.
Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.
Документы и деньги.
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
Мобильный телефон, камера, павербанк.
Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.
Программа тура по дням
Знакомство с Тбилиси
Встречаемся в аэропорту Тбилиси в 15:30. Отправляемся на обзорную пешую экскурсию по старому городу.
В Тбилиси очень заметно влияние других культур, в частности персидской и русской. Мощёные улицы, православные храмы, причудливо украшенные здания в стиле ар-нуво и архитектурные памятники советского модернизма — всё это Тбилиси. Над ним возвышается горная крепость Нарикала, построенная в IV веке.
За ужином познакомимся, поделимся ожиданиями и планами.
Рассвет в горах, храм Гергети, Военно-Грузинская дорога и крепость Ананури
Встанем пораньше и встретим рассвет над горой Казбеги. Сегодня нас ждёт небольшой посёлок Степанцминда. Затем позавтракаем а отеле, сядем на джипы и помчим на гору к храму Гергети, расположенному на высоте 2170 метров! Это одно из сооружений, с которого начинается знакомство с культурным наследием Грузии. Среди альпинистов бытует традиция останавливаться на ночлег возле храма. Виды здесь просто невероятные!
Прямо у подножия горы Казбек есть термальные источники, протекает бурная река Терек и проходит историческая Военно-Грузинская дорога. Мы остановимся у Арки Дружбы Народов, которая была построена вместе со смотровой площадкой в далёком 1983 году во имя дружбы российского и грузинского народов. Далее мы заедем на вкуснейший обед в поселок Пасанаури — родину Хинкали.
После обеда заглянем на Жинвальское водохранилище, которое спрятано вдали от людских глаз, оно скрывает живописные горы, такое близкое синее небо и потрясающей красоты водоём. На берегу водохранилища расположилась Крепость Ананури, которая служила главным опорным пунктом для правителей этого края.
Вечером вернёмся в Тбилиси, заселимся в отель и поужинаем.
Продолжаем диалог со столицей
Сегодня прогуляемся по стеклянному Мосту Мира — пешеходному мосту через реку Кура. Пообедаем и осмотрим знаменитые серные бани с горячими бассейнами, а затем прокатимся по канатной дороге, где увидим Мать Грузии — монумент, ставший одним из символов Тбилиси. Здесь отражен грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг.
Вечером нас ждёт традиционный ужин в грузинском ресторане с национальными танцами — будет жарко!
Мцхета и Уплисцихе
Завтракаем и отправляемся в Мцхету в 20 км от Тбилиси. Здесь сосредоточено такое количество памятных исторических мест, что подобного богатства больше не встретить нигде во всей Грузии. Именно за это Мцхету нередко называют «Вторым Иерусалимом».
Посетим Джавари — монастырь, увековеченный в поэме М. Лермонтова «Мцыри», Светицховели — православный храм и кафедральный собор. А ещё увидим слияние двух горных рек — Куры и Арагви, в окружении величественных горных вершин.
Во второй половине дня отправимся в пещерный город Уплисцихе. Этот город, имеющий 3000-летнюю историю, покинули лишь в XIX веке — там так долго проживали люди. Сейчас пещеры Уплисцихе являются объектом, охраняемым ЮНЕСКО.
Закат мы встретим на обратном пути у мемориального комплекса «Летопись Грузии». Это творение известного Зураба Церетели.
Кахетия - родина грузинского виноделия
Сразу после завтрака отправимся на родину грузинского виноделия — в Кахетию. Кахетия известна своей собственной технологией — вино здесь вызревает в квеври (больших глиняных сосудах, зарытых в землю). А также замечательным сортом винограда Саперави, который именно в местных климатических условиях приобретает уникальный вкус. Нас ждет дегустация различных сортов вина и мастер-классы по виноделию.
Вы увидите Алазанскую долину — солнечную, уютную равнину, расположенную на высоте 200-450 метров над уровнем моря и омываемая реками Агричай и Алазани. Кроме прекрасных архитектурных построек, Алазанская долина славится своими богатыми виноградниками. Именно в Кахетии выращивается около 60% всего винограда в Грузии.
После обеда отправимся в город любви Сигнахи. Сигнахи был одной из многочисленных точек на маршруте Великого Шелкового пути. Азартные игры, хорошие рестораны, изысканные вина и потрясающий вид на Алазанскую долину делают Сигнахи одним из самых интересных городов Грузии.
Вечером вернёмся в Тбилиси и устроим прощальный ужин.
Возвращение домой
Завтракаем в отеле. После у вас будет свободное время, чтобы купить сувениры и погулять по городу. Затем —трансфер в Тбилиси. Выбирайте билеты с вылетом после 12 или на следующий день.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в г. Тбилиси
- Все завтраки и обеды
- Трансфер из аэропорта Тбилиси
- Передвижение на авто с водителем по программе
- Дегустации, мастер-классы и экскурсии по винодельням
- Работа местного гида
- Все входные билеты по программе тура
- Подъём на джипах к Храму Гергети
- Полное сопровождение на протяжении всего тура организаторами
- Помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси
- Трансфер до аэропорта Владикавказа (по запросу) - 3500 ₽
- Ужины
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Грузия прекрасна! Локации очень хорошие (кроме национального обеда. Слишком далеко сидели и нечего не увидели)
Организация: Великолепный гид-Ирина! Она безумно добрый и открытый человек. А рассказывает то как! Многие
Отдельное спасибо нашему гиду. Андро, спасибо за каждый день! Зарядил энергией и мотивацией!
Раньше я никогда не ездила в авторские туры и честно говоря