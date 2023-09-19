Мои заказы

В Грузию за природой и историей: города, горы и винодельни

Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
В этом путешествии вы отправитесь в самое сердце Грузии — старый город Тбилиси с его извилистыми улочками, серными банями и крепостью Нарикала.

Вас ждут захватывающее приключение на внедорожниках к горному храму
читать дальшеуменьшить

Гергети и прогулки возле Жинвальского водохранилища. А ещё посетим пещерный город Уплисцихе, первую столицу Грузии Мцхету и винодельни Кахетии.

Это комбинированный тур, где переезды будем делать на комфортабельном транспорте и жить в уютном отеле: вас ждут несложные пешие маршруты, общение с местными жителями, вкусная и сытная еда, прекрасные закаты с самым вкусным Киндзмараули!

5
5 отзывов
В Грузию за природой и историей: города, горы и винодельни
В Грузию за природой и историей: города, горы и винодельни
В Грузию за природой и историей: города, горы и винодельни

Описание тура

Организационные детали

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
ЗАГРАНПАСПОРТ! (виза не нужна, ковид. ограничений нет)
Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Футболки, толстовки, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы. Внизу тепло, наверху прохладнее.
Яркие вещи для личных фотосессий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья
Кроссовки, удобная обувь.
Теплые вещи по погоде
Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.
Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.
Документы и деньги.
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
Мобильный телефон, камера, павербанк.
Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Тбилиси

Встречаемся в аэропорту Тбилиси в 15:30. Отправляемся на обзорную пешую экскурсию по старому городу.

В Тбилиси очень заметно влияние других культур, в частности персидской и русской. Мощёные улицы, православные храмы, причудливо украшенные здания в стиле ар-нуво и архитектурные памятники советского модернизма — всё это Тбилиси. Над ним возвышается горная крепость Нарикала, построенная в IV веке.

За ужином познакомимся, поделимся ожиданиями и планами.

Знакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с Тбилиси
2 день

Рассвет в горах, храм Гергети, Военно-Грузинская дорога и крепость Ананури

Встанем пораньше и встретим рассвет над горой Казбеги. Сегодня нас ждёт небольшой посёлок Степанцминда. Затем позавтракаем а отеле, сядем на джипы и помчим на гору к храму Гергети, расположенному на высоте 2170 метров! Это одно из сооружений, с которого начинается знакомство с культурным наследием Грузии. Среди альпинистов бытует традиция останавливаться на ночлег возле храма. Виды здесь просто невероятные!

Прямо у подножия горы Казбек есть термальные источники, протекает бурная река Терек и проходит историческая Военно-Грузинская дорога. Мы остановимся у Арки Дружбы Народов, которая была построена вместе со смотровой площадкой в далёком 1983 году во имя дружбы российского и грузинского народов. Далее мы заедем на вкуснейший обед в поселок Пасанаури — родину Хинкали.

После обеда заглянем на Жинвальское водохранилище, которое спрятано вдали от людских глаз, оно скрывает живописные горы, такое близкое синее небо и потрясающей красоты водоём. На берегу водохранилища расположилась Крепость Ананури, которая служила главным опорным пунктом для правителей этого края.

Вечером вернёмся в Тбилиси, заселимся в отель и поужинаем.

Рассвет в горах, храм Гергети, Военно-Грузинская дорога и крепость АнануриРассвет в горах, храм Гергети, Военно-Грузинская дорога и крепость Ананури
3 день

Продолжаем диалог со столицей

Сегодня прогуляемся по стеклянному Мосту Мира — пешеходному мосту через реку Кура. Пообедаем и осмотрим знаменитые серные бани с горячими бассейнами, а затем прокатимся по канатной дороге, где увидим Мать Грузии — монумент, ставший одним из символов Тбилиси. Здесь отражен грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг.

Вечером нас ждёт традиционный ужин в грузинском ресторане с национальными танцами — будет жарко!

Продолжаем диалог со столицейПродолжаем диалог со столицейПродолжаем диалог со столицей
4 день

Мцхета и Уплисцихе

Завтракаем и отправляемся в Мцхету в 20 км от Тбилиси. Здесь сосредоточено такое количество памятных исторических мест, что подобного богатства больше не встретить нигде во всей Грузии. Именно за это Мцхету нередко называют «Вторым Иерусалимом».

Посетим Джавари — монастырь, увековеченный в поэме М. Лермонтова «Мцыри», Светицховели — православный храм и кафедральный собор. А ещё увидим слияние двух горных рек — Куры и Арагви, в окружении величественных горных вершин.

Во второй половине дня отправимся в пещерный город Уплисцихе. Этот город, имеющий 3000-летнюю историю, покинули лишь в XIX веке — там так долго проживали люди. Сейчас пещеры Уплисцихе являются объектом, охраняемым ЮНЕСКО.

Закат мы встретим на обратном пути у мемориального комплекса «Летопись Грузии». Это творение известного Зураба Церетели.

Мцхета и УплисцихеМцхета и УплисцихеМцхета и Уплисцихе
5 день

Кахетия - родина грузинского виноделия

Сразу после завтрака отправимся на родину грузинского виноделия — в Кахетию. Кахетия известна своей собственной технологией — вино здесь вызревает в квеври (больших глиняных сосудах, зарытых в землю). А также замечательным сортом винограда Саперави, который именно в местных климатических условиях приобретает уникальный вкус. Нас ждет дегустация различных сортов вина и мастер-классы по виноделию.

Вы увидите Алазанскую долину — солнечную, уютную равнину, расположенную на высоте 200-450 метров над уровнем моря и омываемая реками Агричай и Алазани. Кроме прекрасных архитектурных построек, Алазанская долина славится своими богатыми виноградниками. Именно в Кахетии выращивается около 60% всего винограда в Грузии.

После обеда отправимся в город любви Сигнахи. Сигнахи был одной из многочисленных точек на маршруте Великого Шелкового пути. Азартные игры, хорошие рестораны, изысканные вина и потрясающий вид на Алазанскую долину делают Сигнахи одним из самых интересных городов Грузии.

Вечером вернёмся в Тбилиси и устроим прощальный ужин.

Кахетия - родина грузинского виноделияКахетия - родина грузинского виноделияКахетия - родина грузинского виноделия
6 день

Возвращение домой

Завтракаем в отеле. После у вас будет свободное время, чтобы купить сувениры и погулять по городу. Затем —трансфер в Тбилиси. Выбирайте билеты с вылетом после 12 или на следующий день.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$900
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в г. Тбилиси
  • Все завтраки и обеды
  • Трансфер из аэропорта Тбилиси
  • Передвижение на авто с водителем по программе
  • Дегустации, мастер-классы и экскурсии по винодельням
  • Работа местного гида
  • Все входные билеты по программе тура
  • Подъём на джипах к Храму Гергети
  • Полное сопровождение на протяжении всего тура организаторами
  • Помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси
  • Трансфер до аэропорта Владикавказа (по запросу) - 3500 ₽
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 15:30
Завершение: Аэропорт Тбилиси, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 143 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
читать дальшеуменьшить

и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Н
Очень крутой тур!
Грузия прекрасна! Локации очень хорошие (кроме национального обеда. Слишком далеко сидели и нечего не увидели)
Организация: Великолепный гид-Ирина! Она безумно добрый и открытый человек. А рассказывает то как! Многие
читать дальшеуменьшить

мимо шли и останавливались ее послушать. Отвела на лютые вопросы и подсказывала что где можно купить дешевле.
Динар-тоже молодец! Всем помогал и старался что бы всем было комфортно.
Так же хочу сказать отдельное спасибо: за то что не бросили в трудную минуту!
Локации: очень много мест мы посетили, расслабляется было некогда. Конечно местами хотелось просто сесть и любоваться на эту красоту! Но нужно было ехать на другое еще более красивое место.
Проживание: очень хорошие отели. Все для удобство и комфорта было.
Питание: не то что бы +, но и не -. Было не удобны общие счета, все замучились сочетать за себя. Лучше организовывать общие столы и кто что хочет поесть.
Из того что хотелось бы предложить: сделать один свободный день, что бы каждый его себе сам спланировал.
Так как это был первый их тур в Грузию: Я верю что ребята все подправят и след тур будет безупречный!)

Очень крутой тур!
Очень крутой тур!
Очень крутой тур!
Очень крутой тур!
Очень крутой тур!
Очень крутой тур!
Очень крутой тур!
Очень крутой тур!
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Идеальная организация во всем: трансфер, отели, экскурсии, питание, компания😀 Были учтены пожелания каждого члена группы без вреда ближнему, что иногда кажется просто нереальным чем-то.
Отдельное спасибо нашему гиду. Андро, спасибо за каждый день! Зарядил энергией и мотивацией!
Идеальная организация во всем: трансфер, отели, экскурсии, питание, компания😀 Были учтены пожелания каждого члена группы без
Идеальная организация во всем: трансфер, отели, экскурсии, питание, компания😀 Были учтены пожелания каждого члена группы без
Идеальная организация во всем: трансфер, отели, экскурсии, питание, компания😀 Были учтены пожелания каждого члена группы без
Идеальная организация во всем: трансфер, отели, экскурсии, питание, компания😀 Были учтены пожелания каждого члена группы без
Идеальная организация во всем: трансфер, отели, экскурсии, питание, компания😀 Были учтены пожелания каждого члена группы без
Идеальная организация во всем: трансфер, отели, экскурсии, питание, компания😀 Были учтены пожелания каждого члена группы без
Идеальная организация во всем: трансфер, отели, экскурсии, питание, компания😀 Были учтены пожелания каждого члена группы без
Идеальная организация во всем: трансфер, отели, экскурсии, питание, компания😀 Были учтены пожелания каждого члена группы без
Вам был полезен этот отзыв?
М
Хочу поблагодарить всю команду, которая организовала мою поездку в Грузию. Всё было продумано до мелочей, и отдых получился просто замечательный.

Раньше я никогда не ездила в авторские туры и честно говоря
читать дальшеуменьшить

немного волновалась. Но Алёна со мной очень подробно всё обсудила, помогла выбрать тур, ответила на все вопросы. А потом уже в Грузии Динар и Алексей сделали так, что я почувствовала себя как в сказке.

Сама страна невероятная - столько красоты, эмоций, впечатлений. Всё было так здорово и душевно. Отдельное спасибо Ирине, нашему гиду. С ней так легко и интересно, сразу чувствуется профессионализм и человеческое тепло. И водитель Давид отдельный лучик солнца, всегда с улыбкой, поднимал настроение в дороге.

В общем, огромное спасибо всей команде за эту тёплую атмосферу. Грузия теперь в моём сердце навсегда.

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход. На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую как надежную и профессиональную компанию.
Вам был полезен этот отзыв?
N
Ребята молодцы!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры на «В Грузию за природой и историей: города, горы и винодельни»

Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
На машине
4 дня
16 отзывов
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
Побывать на родине Сталина, посетить край виноделия и исследовать пещерный город
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
$700 за всё до 3 чел.
Все грани Грузии: горные пейзажи, колорит столиц и винный край
На машине
6 дней
5 отзывов
Все грани Грузии: горные пейзажи, колорит столиц и винный край
Состряпать хабизгини, прогуляться по Сигнахи и погрузиться в атмосферу Мцхеты
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени прибыти...
21 июн в 09:00
28 июн в 09:00
$595 за человека
Природные и архитектурные шедевры Грузии: Тбилиси, Мцхета, Казбеги и лёгкая прогулка в горах
На машине
5 дней
-
10%
2 отзыва
Природные и архитектурные шедевры Грузии: Тбилиси, Мцхета, Казбеги и лёгкая прогулка в горах
Проехать по Военно-Грузинской дороге, увидеть древние храмы и подняться к высокогорному озеру
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи по договорённости
Завтра в 09:00
24 июн в 09:00
$431$478 за человека
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
На машине
10 дней
1 отзыв
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
29 июн в 00:00
13 июл в 00:00
$970 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси
$900 за человека