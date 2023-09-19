Встанем пораньше и встретим рассвет над горой Казбеги. Сегодня нас ждёт небольшой посёлок Степанцминда. Затем позавтракаем а отеле, сядем на джипы и помчим на гору к храму Гергети, расположенному на высоте 2170 метров! Это одно из сооружений, с которого начинается знакомство с культурным наследием Грузии. Среди альпинистов бытует традиция останавливаться на ночлег возле храма. Виды здесь просто невероятные!

Прямо у подножия горы Казбек есть термальные источники, протекает бурная река Терек и проходит историческая Военно-Грузинская дорога. Мы остановимся у Арки Дружбы Народов, которая была построена вместе со смотровой площадкой в далёком 1983 году во имя дружбы российского и грузинского народов. Далее мы заедем на вкуснейший обед в поселок Пасанаури — родину Хинкали.

После обеда заглянем на Жинвальское водохранилище, которое спрятано вдали от людских глаз, оно скрывает живописные горы, такое близкое синее небо и потрясающей красоты водоём. На берегу водохранилища расположилась Крепость Ананури, которая служила главным опорным пунктом для правителей этого края.

Вечером вернёмся в Тбилиси, заселимся в отель и поужинаем.