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25%
Авторский тур
8 дней
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Заедем в Кутаиси посмотреть на главный собор объединённого Грузинского царства и отдохнём на пляже в Батуми»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Авторский тур
3 дня
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Узнать историю старинных храмов, полюбоваться Казбеком и пройтись по уютным улочкам Тбилиси
Начало: Тбилиси. Встретим вас в аэропорту или в любой точк...
«Посетим знаменитый храм Джвари («крест») на вершине горы над городом, место силы с захватывающими панорамами слияния рек Куры и Арагви»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
52 500₽ за человека
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Собор Светицховели — второй по величине храм в стране и одно из самых почитаемых мест в Грузии»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Узнаем историю православных храмов Сиони и Анчисхати и поднимемся по канатной дороге к средневековой крепости Нарикала»
28 июня в 08:00
$159 за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«Приключение начнётся в Тбилиси, где сосредоточено множество локаций с богатой историей: Старый город, серные бани, крепость Нарикала, многовековые храмы»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья5 апреля 2024Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Соборы и храмы»
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Сейчас в Тбилиси в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 5 авторских туров от 159 до 52 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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