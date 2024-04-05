Храмы и соборы Тбилиси с гидом

Найдено 5 туров в категории «Соборы и храмы» в Тбилиси, цены от $159, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Заедем в Кутаиси посмотреть на главный собор объединённого Грузинского царства и отдохнём на пляже в Батуми»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Узнать историю старинных храмов, полюбоваться Казбеком и пройтись по уютным улочкам Тбилиси
Начало: Тбилиси. Встретим вас в аэропорту или в любой точк...
«Посетим знаменитый храм Джвари («крест») на вершине горы над городом, место силы с захватывающими панорамами слияния рек Куры и Арагви»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
52 500 за человека
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Собор Светицховели — второй по величине храм в стране и одно из самых почитаемых мест в Грузии»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Узнаем историю православных храмов Сиони и Анчисхати и поднимемся по канатной дороге к средневековой крепости Нарикала»
28 июня в 08:00
$159 за человека
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«Приключение начнётся в Тбилиси, где сосредоточено множество локаций с богатой историей: Старый город, серные бани, крепость Нарикала, многовековые храмы»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    5 апреля 2024
    8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
    Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
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    (Элла) и Батуми (Виолетта) прекрасные, очень интересно рассказывают. Машины комфортные и хорошие. Отели были хорошие, нам даже сделали апгрейд до 4* в Тбилиси и Батуми. По содержанию сами экскурсии тоже были насыщенные. На свободный день брали экскурсию по горной Аджарии и вообще не пожалели: увидели красивые водопады, поездили по горам и был классный обед с аджарскими танцами))) Еще у нас была экскурсия в Казбеги - с потрясающими видами на горы, вкуснейшим обедом и мастер-классом по горным хинкали - оооочень было интересно посмотреть на процесс) Тур - отличный вариант, чтобы впервые познакомиться с Грузией, но потом однозначно нужно вернуться, потому что как оказалось, есть очень много что посмотреть и куда поездить)) везде очень красиво, душевно, гостеприимно и вкусно. В Боржоми не пожалели, что согласились всей группой еще на местной машине поехать наверх, где нам водитель показал два монастыря и дорожку, по которой спуститься вниз пешком через заповедник. В Батуми большое количество казино - для тех, кого такой отдых тоже интересует. В Уплисцихе и в горах очень сильно дуют ветры, так что куртка с капюшоном это маст-хэв) Еще совет тем, кто поедет из Владикавказа - оценить риски закрытия границы из-за погодных условий, в марте-апреле по-прежнему бывают снега и риски схода лавин. Поэтому можно застрять на пару дней во Владикавказе. Но сама дорога из Владика в Тбилиси, конечно, красивая и колоритная, незабываемый опыт) И предупреждение для тех, кто любит собак: в Грузии они на улицах вездеее, и хочется их всех погладить, почесать и поняшить)))) при этом они все чипированные, привитые, неагрессивные и оччень милые) Отдельно хочется сказать большое человеческое спасибо координатору тура Владлене, она была все время на связи и помогала нам решить все вопросы и проблемы. Очень приятно такое внимательное и душевное отношение к гостям!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Соборы и храмы»

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  1. 8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
  2. Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
  3. «Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
  4. Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
  5. Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 5 авторских туров от 159 до 52 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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