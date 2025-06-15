Пешие туры-прогулки в Тбилиси с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Тбилиси, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Покоряя просторы Грузии: активный тур с треккингами и отдыхом в Уреки
Пешая
Конные прогулки
13 дней
Покоряя просторы Грузии: активный тур с треккингами и отдыхом в Уреки
Прогуляться к Цветным озёрам, увидеть ледник Шхара и заглянуть в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
15 июн в 10:00
29 июн в 10:00
128 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур-перезагрузка в горах Мтиулети: прогулки по нетуристическим местам
Пешая
2 дня
Индивидуальный тур-перезагрузка в горах Мтиулети: прогулки по нетуристическим местам
Проветрить голову в уединённом крае, насладиться панорамами и тишиной и заглянуть в аутентичные сёла
Начало: Тбилиси, место и время по договорённости
3 июн в 10:00
5 июн в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Поход к озеру Тобаварчхили: с палатками и рюкзаками: только для вашей компании
Пешая
7 дней
Поход к озеру Тобаварчхили: с палатками и рюкзаками: только для вашей компании
Уйти подальше от цивилизации, на высоту 2800 метров, искупаться в чистейшем озере и перезагрузиться
Начало: Тбилиси, площадь Свободы, 7:00 (также можно присое...
7 июн в 07:00
14 июн в 07:00
$550 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Покоряя просторы Грузии: активный тур с треккингами и отдыхом в Уреки
  2. Индивидуальный тур-перезагрузка в горах Мтиулети: прогулки по нетуристическим местам
  3. Поход к озеру Тобаварчхили: с палатками и рюкзаками: только для вашей компании
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Монастырь Джвари
  6. Уплисцихе
  7. Крепость Ананури
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Нарикала
  10. Серные бани
Сколько стоит тур в Тбилиси в мае 2025
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