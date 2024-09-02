Туры на лошадях в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Конные прогулки» в Тбилиси, цены от $890. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
На машине
Конные прогулки
7 дней
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
Пешком исследовать горы Грузии, рассмотреть средневековые башни и завершить поход ужином и вином
Начало: Тбилиси, раннее утро
«По горам с группой будут идти несколько лошадей для перевозки провианта и снаряжения»
2 сен в 06:00
$2 115 за человека
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
На автобусе
Конные прогулки
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: Аэропорт Тбилиси, утро
«Утром оседлаем лошадей и верхом отправимся к высокогорному озеру Орети»
$900 за человека
Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии
Конные прогулки
7 дней
Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии
Исследовать склоны на лошадях, пожить в палатках и домиках, отдохнуть в spa-отеле
Начало: Боржоми, после полудня
«На все дни похода каждому участнику предоставим собственную лошадь»
7 сен в 12:00
$890 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Конные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
  2. Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
  3. Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Крепость Ананури
  9. Алазанская долина
  10. Монастырь Джвари
Сколько стоит тур в Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 тура от 890 до 2 115.
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Тбилиси. Максимально сближение с природой Тбилиси, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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