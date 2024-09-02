7 дней
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
Пешком исследовать горы Грузии, рассмотреть средневековые башни и завершить поход ужином и вином
Начало: Тбилиси, раннее утро
«По горам с группой будут идти несколько лошадей для перевозки провианта и снаряжения»
2 сен в 06:00
$2 115 за человека
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: Аэропорт Тбилиси, утро
«Утром оседлаем лошадей и верхом отправимся к высокогорному озеру Орети»
$900 за человека
7 дней
Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии
Исследовать склоны на лошадях, пожить в палатках и домиках, отдохнуть в spa-отеле
Начало: Боржоми, после полудня
«На все дни похода каждому участнику предоставим собственную лошадь»
7 сен в 12:00
$890 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Конные прогулки»
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