Найдено 3 тура в категории « Конные прогулки » в Тбилиси, цены от $890. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине Конные прогулки 7 дней В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей Пешком исследовать горы Грузии, рассмотреть средневековые башни и завершить поход ужином и вином Начало: Тбилиси, раннее утро «По горам с группой будут идти несколько лошадей для перевозки провианта и снаряжения» $ 2 115 за человека На автобусе Конные прогулки 5 дней Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру Начало: Аэропорт Тбилиси, утро «Утром оседлаем лошадей и верхом отправимся к высокогорному озеру Орети» $ 900 за человека Конные прогулки 7 дней Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии Исследовать склоны на лошадях, пожить в палатках и домиках, отдохнуть в spa-отеле Начало: Боржоми, после полудня «На все дни похода каждому участнику предоставим собственную лошадь» $ 890 за человека Все туры Тбилиси

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Конные прогулки»

Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Тбилиси. Максимально сближение с природой Тбилиси, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024