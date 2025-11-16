Встречаемся в Тбилиси или Кутаиси и отправляемся в Пасанаури, столицу края Мтиулети. Проедем через ущелье Гудамакари, прогуляемся по горному селу, полюбуемся Бусарчильским перевалом и сделаем остановку в кафе на родине хинкали.

Затем осмотрим башню и достигнем точки старта пешего маршрута. Дойдём до водопада, который находится у заброшенного села. Сможем отдохнуть в доме местных жителей (если они будут на месте). Далее по горной тропе поднимемся ещё выше, чтобы выйти к впечатляющей точке с видом на хребет Кабарджина, возвышающийся над Казбеги.

К ужину прибудем в гостевой дом в Пасанаури.