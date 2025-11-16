С собой важно взять ветровку, свитер, дождевик, удобную обувь.
Программа тура по дням
1 день
Красоты Мтиулети
Встречаемся в Тбилиси или Кутаиси и отправляемся в Пасанаури, столицу края Мтиулети. Проедем через ущелье Гудамакари, прогуляемся по горному селу, полюбуемся Бусарчильским перевалом и сделаем остановку в кафе на родине хинкали.
Затем осмотрим башню и достигнем точки старта пешего маршрута. Дойдём до водопада, который находится у заброшенного села. Сможем отдохнуть в доме местных жителей (если они будут на месте). Далее по горной тропе поднимемся ещё выше, чтобы выйти к впечатляющей точке с видом на хребет Кабарджина, возвышающийся над Казбеги.
К ужину прибудем в гостевой дом в Пасанаури.
2 день
Горные сёла, родовая башня, древняя церковь и отдых на природе
После завтрака переезжаем в ущелье Хада, по пути остановимся у минерального источника и крепости в скале. Поднимемся на плато, откуда полюбуемся горами и церковью Ломиса на вершине. Доедем до села, где осмотрим родовую башню. Когда-то их здесь было около 70! Сейчас осталось лишь 10.
Продолжим в поселении Цкере. Нас встретит местная жительница, которая умеет ткать ковры со старинными узорами (не продаёт). Отдохнём, выпьем чая и сможем попробовать домашний сыр (при наличии).
Затем отправимся пешком к древней церкви на вершине горы (подъём займёт около 3 часов). По пути соберём травы для чая. На конечной точке маршрута насладимся единением с природой, тишиной и панорамами. После чего спустимся обратно. Желающие смогут отведать хинкали, хачапури, кофе и чай.
Завершение: Тбилиси, вечером, точное время - по договорённости
