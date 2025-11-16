Мои заказы

Индивидуальный тур-перезагрузка в горах Мтиулети: прогулки по нетуристическим местам

Проветрить голову в уединённом крае, насладиться панорамами и тишиной и заглянуть в аутентичные сёла
Приглашаем провести выходные в горах — в неизведанном крае Мтиулети.

Здесь царят природа и тишина, а в сёлах местные жители производят домашние продукты и занимаются рукоделием.

Побываем в гостях у мастерицы по ковроткачеству и сможем отведать сыра, травяного чая и хинкали на их родине.

Увидим родовую башню, дойдём до водопада и древней церкви и насладимся панорамами, слушая ветер и шелест листвы.
Описание тура

Организационные детали

С собой важно взять ветровку, свитер, дождевик, удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Красоты Мтиулети

Встречаемся в Тбилиси или Кутаиси и отправляемся в Пасанаури, столицу края Мтиулети. Проедем через ущелье Гудамакари, прогуляемся по горному селу, полюбуемся Бусарчильским перевалом и сделаем остановку в кафе на родине хинкали.

Затем осмотрим башню и достигнем точки старта пешего маршрута. Дойдём до водопада, который находится у заброшенного села. Сможем отдохнуть в доме местных жителей (если они будут на месте). Далее по горной тропе поднимемся ещё выше, чтобы выйти к впечатляющей точке с видом на хребет Кабарджина, возвышающийся над Казбеги.

К ужину прибудем в гостевой дом в Пасанаури.

2 день

Горные сёла, родовая башня, древняя церковь и отдых на природе

После завтрака переезжаем в ущелье Хада, по пути остановимся у минерального источника и крепости в скале. Поднимемся на плато, откуда полюбуемся горами и церковью Ломиса на вершине. Доедем до села, где осмотрим родовую башню. Когда-то их здесь было около 70! Сейчас осталось лишь 10.

Продолжим в поселении Цкере. Нас встретит местная жительница, которая умеет ткать ковры со старинными узорами (не продаёт). Отдохнём, выпьем чая и сможем попробовать домашний сыр (при наличии).

Затем отправимся пешком к древней церкви на вершине горы (подъём займёт около 3 часов). По пути соберём травы для чая. На конечной точке маршрута насладимся единением с природой, тишиной и панорамами. После чего спустимся обратно. Желающие смогут отведать хинкали, хачапури, кофе и чай.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно в ваш город
  • Проживание - около €40 за 2-местный номер
  • Питание
  • Трансфер из/в Кутаиси (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, место и время по договорённости
Завершение: Тбилиси, вечером, точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1341 туриста
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
