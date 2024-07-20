М Марина Еврейская община Дубровника Нам с мужем очень понравилась экскурсия с Наташей. Не смотря на жаркий день мы получили огромное удовольствие в её компании. Она досконально изучила тонкости материала, который излагала, ответила на все наши вопросы. Мы рекомендуем Наташу, как гида.

Р Рита Еврейская община Дубровника Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую