1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Уникальная квест-экскурсия по Дубровнику: Тайны и загадки города
Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника на увлекательной квест-экскурсии. Узнайте о жизни князей и ремесленников, разгадывая исторические загадки
Начало: У города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наут...
15 авг в 13:30
16 авг в 13:30
€196 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 июля 2024Нам с мужем очень понравилась экскурсия с Наташей. Не смотря на жаркий день мы получили огромное удовольствие в её компании. Она досконально изучила тонкости материала, который излагала, ответила на все наши вопросы. Мы рекомендуем Наташу, как гида.
- РРита27 мая 2024Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую
- IIna21 сентября 2021Огромное спасибо Наталие за очень содержательную и интересную экскурсию. Наталия поделилась своими глубокими знаниями и мы получили огромное удовольствие от общения.. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Нескучные экскурсии»
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