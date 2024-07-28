Погрузитесь в мир легенд и истории на острове Локрум в Дубровнике. Узнайте о его связи с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом
Локрум - небольшой остров в Адриатическом море, овеянный множеством таинственных легенд.
Здесь можно узнать о его связи с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом, а также увидеть места съемок "Игры престолов".
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по острову включает посещение Бенедиктинского монастыря, Ботанического сада и озера "Мертвое море".
Туристы смогут отдохнуть в тени оливковой рощи, покормить ручных павлинов и посидеть на Железном троне. В ходе экскурсии вы узнаете о жизни бенедиктинских монахов и услышите легенды о "проклятии" острова
15 минут на пароме — и мы на острове Локрум! Вы увидите его основные достопримечательности: остатки Бенедектинского монастыря, Ботанический сад и озеро «Мертвое море». Отдохнете в тени оливковой рощи, покормите ручных павлинов и посидите на Железном троне из «Игры престолов». Познакомитесь с местными жителями — кроликами и осликами — полюбуетесь морскими панорамами, подышите кристально чистым воздухом и увидите одну из крупнейших коллекций эвкалипта в Европе.
«Темное прошлое» острова
Остров Локрум часто называют «проклятым», с ним связано множество легенд и удивительных историй. Вы узнаете, что из них правда, а что — красивая выдумка. Я расскажу о жизни бенедиктинских монахов, которые поселились здесь еще в X веке. И о том, как остатки монастыря пытались превратить в летний дворец. А также поясню, почему в наши дни на острове никто не живет, но круглосуточно дежурят смотрители и пожарные.
Организационные детали
Экскурсия проходит с середины марта до середины декабря
Билеты на паром не включены в стоимость — 30€ взрослые, 10€ дети. Цена может меняться в зависимости от сезона.
На острове запрещено курить и приезжать с домашними животными
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 693 туристов
Я — профессиональный лицензированный гид и соавтор путеводителя «Хорватия» из серии «Оранжевый гид». Автор русского перевода и озвучания аудиогида «Dubrovnik in a nutshell». Специализируюсь на оригинальных индивидуальных экскурсиях — как читать дальшеуменьшить
пешеходных, так и автомобильных, по Дубровнику и его окрестностям.
Я работаю с небольшими группами. На таких экскурсиях путешественники чувствуют себя максимально свободно и комфортно, что позволяет им не только интересно провести время и получить новую информацию, но проникнуться духом местной жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Марина
Отличная экскурсия. Приятно было после раскаленного от жаркого солнца Дубровника оказаться на тенистом,овеваемом морским бризом Локруме. Он действительно сказочно чудесен. Наталия показала самые красивые и интересные места острова. Её рассказ читать дальшеуменьшить
о его истории и тайнах был увлекателен и эмоционален. Прогулка оказалась не утомительной,после кторой можно было уже самостоятельно продолжить изучение Локрума,а также искупаться в море. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию:получите разнообразные и яркие впечатления.
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М
Марина
Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы провели отличнейший день с Натальей на острове. С ней было очень интересно и познавательно. Самая лучшая экскурсия, которую мы брали в Дубровнике.
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Г
Георгий
Наталья, прекрасный гид. Помогла нам оформить впечатление от города и острова в единый ансамбль)
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V
Veera
Самые большие похвалы. Огромное спасибо, великолепно!
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