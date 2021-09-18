Морское путешествие на сказочный остров Локрум

Посетить идиллическое место неподалеку от Дубровника и раскрыть его богатую историю

5
1 отзыв
Локрум — небольшой остров в Адриатическом море, овеянный множеством таинственных легенд.

Я расскажу, как он связан с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом, какие эпизоды «Игры престолов» здесь снимали и какая судьба было уготована местному Бенедиктинскому монастырю.

Проведу вас по самым живописным уголкам и помогу полюбить Хорватию еще больше.
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Морское путешествие на сказочный остров Локрум

Что вас ожидает

Локрум: история, природа и павлины

15 минут на пароме — и мы на острове Локрум! Вы увидите его основные достопримечательности: остатки Бенедектинского монастыря, Ботанический сад и озеро «Мертвое море». Отдохнете в тени оливковой рощи, покормите ручных павлинов и посидите на Железном троне из «Игры престолов». Познакомитесь с местными жителями — кроликами и осликами — полюбуетесь морскими панорамами, подышите кристально чистым воздухом и увидите одну из крупнейших коллекций эвкалипта в Европе.

«Темное прошлое» острова

Остров Локрум часто называют «проклятым», с ним связано множество легенд и удивительных историй. Вы узнаете, что из них правда, а что — красивая выдумка. Я расскажу о жизни бенедиктинских монахов, которые поселились здесь еще в X веке. И о том, как остатки монастыря пытались превратить в летний дворец. А также поясню, почему в наши дни на острове никто не живет, но круглосуточно дежурят смотрители и пожарные.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с конца марта до конца октября
  • Билеты на паром не включены в стоимость — 200 кун взрослые, 40 кун дети. Цена может меняться в зависимости от сезона.
  • На острове запрещено курить и приезжать с домашними животными

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у входа в Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Natalia
Natalia
Я живу в Дубровнике и являюсь профессиональным лицензированным гидом и соавтором путеводителя «Хорватия» из серии «Оранжевый гид», автор русского перевода и озвучания аудио-гида «Dubrovnik in a nutshell». Специализируюсь на оригинальных индивидуальных экскурсиях как пешеходных, так и автомобильных, по Дубровнику и его окрестностям. Я работаю с небольшими группами, что позволяет найти индивидуальных подход к распорядку экскурсии и изложению информации на экскурсии. На таких экскурсиях туристы чувствуют себя максимально свободно и комфортно, что позволяет им не только интересно провести время и получить новую информацию о месте, но проникнуться духом местной жизни.
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1 реальный отзыв

Г
18 сен 2021
Наталья, прекрасный гид. Помогла нам оформить впечатление от города и острова в единый ансамбль)

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