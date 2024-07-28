Локрум - небольшой остров в Адриатическом море, овеянный множеством таинственных легенд.Здесь можно узнать о его связи с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом, а также увидеть места съемок "Игры престолов".Прогулка

по острову включает посещение Бенедиктинского монастыря, Ботанического сада и озера "Мертвое море". Туристы смогут отдохнуть в тени оливковой рощи, покормить ручных павлинов и посидеть на Железном троне. В ходе экскурсии вы узнаете о жизни бенедиктинских монахов и услышите легенды о "проклятии" острова

Описание экскурсии

Локрум: история, природа и павлины

15 минут на пароме — и мы на острове Локрум! Вы увидите его основные достопримечательности: остатки Бенедектинского монастыря, Ботанический сад и озеро «Мертвое море». Отдохнете в тени оливковой рощи, покормите ручных павлинов и посидите на Железном троне из «Игры престолов». Познакомитесь с местными жителями — кроликами и осликами — полюбуетесь морскими панорамами, подышите кристально чистым воздухом и увидите одну из крупнейших коллекций эвкалипта в Европе.

«Темное прошлое» острова

Остров Локрум часто называют «проклятым», с ним связано множество легенд и удивительных историй. Вы узнаете, что из них правда, а что — красивая выдумка. Я расскажу о жизни бенедиктинских монахов, которые поселились здесь еще в X веке. И о том, как остатки монастыря пытались превратить в летний дворец. А также поясню, почему в наши дни на острове никто не живет, но круглосуточно дежурят смотрители и пожарные.

Организационные детали