Что вы увидите
- Старый город
- Крепостная стена
- Главная улица Страдун
- Княжеский дворец и Дворец Спонза
- Сакральная архитектура (церковь Святого Власия, Кафедральный собор и другие)
Город на южном побережье Адриатического моря
Миллионы туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы увидеть «жемчужину Адриатики». Дубровник расположился у подножия горы ⛰️ Срдж, и он вот уже много лет живет своей бурной жизнью.
Старый город
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Старого города (внешний осмотр), которые скрываются за мощными городскими стенами:
- церкви,
- Княжеский дворец,
- фонтаны,
- Кафедральный собор
- улицу Страдун
- церковь Святого Власия
- и многое другое.
Что не входит
- Трансфер из/в отель или круизный терминал (по договорённости)
- Личные расходы (вода, сувениры и др. )
- Входные билеты
Место завершения
🏁 Stradun
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Наталья проводит ещё 4 экскурсии
Еще несколько необычных экскурсий в Дубровнике