Город на южном побережье Адриатического моря

Миллионы туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы увидеть «жемчужину Адриатики». Дубровник расположился у подножия горы ⛰️ Срдж, и он вот уже много лет живет своей бурной жизнью.

Старый город

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Старого города (внешний осмотр), которые скрываются за мощными городскими стенами: