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Дубровник вдоль и поперёк

Наталья
Наталья – Гид из Дубровника
Мы пройдёмся по историческому и живописному городу Дубровнику.

Увидим самые интересные достопримечательности 🏛️ города, посетим Старый город 🏙️ и услышим его историю 📖, запечатлённую в судьбах многих великих людей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €80 за экскурсию

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Дубровник вдоль и поперёк
Дубровник вдоль и поперёк

Что вы увидите

  • Старый город
  • Крепостная стена
  • Главная улица Страдун
  • Княжеский дворец и Дворец Спонза
  • Сакральная архитектура (церковь Святого Власия, Кафедральный собор и другие)
Город на южном побережье Адриатического моря
Миллионы туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы увидеть «жемчужину Адриатики». Дубровник расположился у подножия горы ⛰️ Срдж, и он вот уже много лет живет своей бурной жизнью.
Старый город

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Старого города (внешний осмотр), которые скрываются за мощными городскими стенами:

  • церкви,
  • Княжеский дворец,
  • фонтаны,
  • Кафедральный собор
  • улицу Страдун
  • церковь Святого Власия
  • и многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер из/в отель или круизный терминал (по договорённости)
  • Личные расходы (вода, сувениры и др. )
  • Входные билеты
Начало
🚩 Brsalje ul, 1
Место завершения
🏁 Stradun
Дубровник вдоль и поперёк
Дубровник вдоль и поперёк
Дубровник вдоль и поперёк
Дубровник вдоль и поперёк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья
Наталья
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Наталья проводит ещё 4 экскурсии

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